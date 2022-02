ARTICLE

Om een beroep te kunnen doen op merkbescherming dient u te beschikken over een merkregistratie. In sommige landen kunnen ook rechten worden verworven door het gebruik van een merk. Onze consultants adviseren u graag over uw positie om aanspraak te maken op bescherming in de landen waar u uw merken gebruikt, en treffen de voor bescherming noodzakelijke maatregelen.

Het is onduidelijk of er een schikking is getroffen over het gebruik van de naam. Volgens gerechtelijke documenten ingediend bij rechtbank in Tennessee zullen beide partijen hun eigen kosten en advocaatkosten dragen.

In de weken na de moord op George Floyd in juni 2020 veranderde de band Lady Antebellum uit Nashville formeel haar naam in Lady A, een oude bijnaam van de fans, en liet het woord "antebellum" vallen. Ze had echter geen rekening gehouden met de associaties die drukken op dit woord dat verwijst naar de periode van de geschiedenis voor de Burgeroorlog, waartoe ook de slavernij behoort."

