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Общеизвестно, что передача прав на объекты интеллектуальной собственности может быть оформлена различными способами. Лицензионный договор является наиболее распространённым способом передачи прав на использование объектов интеллектуальной собственности.

Согласно статье 1036 Гражданского кодекса Республики Узбекистан по лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиат) право временно использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности.

Согласно законодательству Республики Узбекистан, лицензионные договоры делятся на 2 вида с точки зрения объема передаваемых прав лицензиату:

Простая неисключительная лицензия

. Данная лицензия подразумевает право пользования объектом интеллектуальной собственности и права выдачи лицензии иным третьим лицам со стороны лицензиара. Таким образом, при выдаче простой неисключительной лицензии объект интеллектуальной собственности могут использовать лицензиар, лицензиат и одновременно третьи лица, получившие исключительное право от владельца на использование объектов интеллектуальной собственности.

Исключительная лицензия

. Особенность данного вида лицензии заключается в том, что после заключения такого договора, лицензиат не имеет права передать ее третьему лицу. Соответственно, при исключительной лицензии лицензиар и лицензиат, одновременно, могут использовать объект интеллектуальной собственности, однако, лицензиар не имеет права заключать договор и передавать право на пользование третьим лицам.

Следует особо отметить, что до заключения лицензионного договора, сторонам необходимо зарегистрировать объект интеллектуальной собственности в Республике Узбекистан, подав соответствующее заявление в Агентство по интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Республики Узбекистан (далее – «Агентство») или иметь международную регистрацию с территорией охвата в Республике Узбекистан.

Следующим немаловажным этапом является заключение лицензионного договора.

Требования к подготовке проектов лицензионных договоров

Согласно законодательству, лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме и зарегистрирован в Агентстве. Порядок оформления и регистрации договора определяется «Правилами регистрации договоров о передаче права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение, товарный знак, знак обслуживания и лицензионных договоров на их использование, договоров о полной или частичной передаче права на топологию интегральной микросхемы, полной или частичной уступке всех имущественных прав и передаче имущественных прав на программу для электронных вычислительных машин, базу данных», утвержденными Приказом директора Государственного патентного ведомства №48 от 11 мая 2005 года (далее – «Правила регистрации договоров»).

В соответствии с Правилами регистрации договоров, лицензионные договора в обязательном порядке должны содержать следующие условия:

определение сторон договора (реквизиты и наименования сторон);

предмет договора (номер охранного документа);

вид передачи права;

объем передаваемых прав по договору (пределы применения объекта интеллектуальной собственности лицензиатом);

территория действия договора;

размер вознаграждения (или положение, подтверждающее наличие договорённости в этом отношении);

срок действия договора.

Необходимо отметить, что одним из важных условий лицензионного договора является обязанность лицензиата по обеспечению точного соответствия качества производимых им товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ качеству аналогичных товаров, услуг или работ, производимых, оказываемых или выполняемых непосредственно лицензиаром.

Регистрация лицензионных договоров

На практике процедура регистрации лицензионных договоров проходит в 3 этапа, которые включают в себя следующее:

1. Подача документов. Для целей регистрации лицензионного договора, в Агентство предоставляются нижеследующие документы:

заявление о регистрации лицензионного договора;

3 (три) копии лицензионного договора на узбекском или русском языках, заверенные в установленном порядке;

документ, подтверждающий правопреемство или право наследования (в случае, если автор получил произведение по наследству);

доверенность (в случае, если заявка подается через представителя);

документ, подтверждающий уплату заявителем государственной пошлины за рассмотрение заявки.

2. Изучение документов. После получения документов, Агентство в течение 15 (пятнадцати) дней проверяет наличие всех необходимых документов и их соответствие требованиям, установленным Правилами регистрации договоров. При отсутствии необходимых документов или нарушении установленных требований, Агентство направляет заявителю письмо с предложением предоставить отсутствующие или исправленные документы в течение 3 (трех) месяцев с даты уведомления.

Если представленные документы соответствуют требованиям Правил регистрации договоров и договор проходит соответствующую экспертизу, Агентство регистрирует договор и включает информацию о регистрации договора в Государственный реестр. Кроме того, Агентство направляет заявителю два экземпляра лицензионного договора с регистрационным номером и охранный документ с отметкой о регистрации.

3. Публикация регистрационных данных. Информация о регистрации лицензионного договора публикуется в официальном бюллетене Агентства и на его официальном сайте.

Таким образом, при заключении лицензионных договоров, необходимо обращать особое внимание на порядок подготовки и экспертизы лицензионных договоров, правильно оговорить позиции, права и обязанности сторон, чтобы в дальнейшем минимизировать риски возникновения споров между сторонами.

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