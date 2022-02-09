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Согласно Процедуре Регистрации лицензионного соглашения и иных соглашений, связанных с использованием объектов интеллектуальной деятельности, лицензионное соглашение это письменное соглашение о временном пользовании изобретения, промышленного образца, полезной модели, и товарного знака другим лицом. Для признания Лицензионного соглашения действительным на территории Монголии, необходима государственная регистрация, иные соглашения, связанные с использованием объектов интеллектуальной собственности могут быть зарегистрированы на добровольной основе.

Основные положения Соглашения согласовываются Сторонами путем переговоров, и в ходе переговоров по Лицензионному соглашению может быть учтено следующее:

Для сторон важно иметь общее понимание основных условий контракта как отдельного пункта, чтобы не использовать их в различном значении и/или избежать дальнейших споров между сторонами. Этот раздел может включать в себя, такие понятие как «изобретение», «лицензированная технология», «лицензионный продукт», «техническая документация» и т. д. В зависимости от вида лицензии, форма и метод использования объекта по лицензии может быть четко определен. Согласно части 1 статьи 51 Патентного закона Монголии различают два вида лицензии: исключительная и простая. Исключительное лицензионное соглашение это соглашение, заключённое между патентообладателем/лицензиаром/ и лицензиатом, при условии, что лицензия не будет использована третьими лицами в одно и то же время. Простое лицензионное соглашение это соглашение, заключённое между патентообладателем/лицензиаром/ и лицензиатом, при условии, что патентообладатель/ лицензиар не ограничен в возможности передачи лицензии другому лицу. Для использования товарного знака тип лицензии не предусмотрен. Исключительное право на использование товарного знака будет предоставлено лицензиату после регистрации товарного знака в Организации Интеллектуальной Собственности. Основные права и обязанности Сторон: Основным правом лицензиата является право использовать объект /включая промышленный образец или товарный знак/ Лицензионного соглашения в определенном количестве /полностью или частично/, форме /производство, пользование, продажа/, использование на определенной территории /на всём или в части где патент действителен/. Возможность заключения договора на зависимую лицензию /зависимая лицензия это простая лицензия выданная исключительным лицензиатом третьему лицу на согласованных условиях в целях использования лицензии лицензиатом/. Основной обязанностью Лицензиата является оплата (размер и порядок оплаты должен быть предусмотрен в специальной статье)согласованного вознаграждения за испольлзование объекта Лицензионного соглашения (включено в обязанности Лицензора).

Для патентного лицензионного соглашения: существует две основные формы оплаты лицензии на патенты, переданных в соответствии с лицензионным соглашением: единовременная выплата и роялти. Кроме того, отдельно взимается плата за техническую помощь. Также возможно сочетание единовременной выплаты и роялти.

Единовременная выплата производится единовременно или несколькими частями в течение определенного периода времени путем заключения лицензионного соглашения с полной передачей права на использование изобретения или патента на изобретение. Единовременная выплата обычно используется, когда основное объект лицензионного соглашения относительно простой и лицензиат может использовать изобретение непосредственно в производстве, а затем продать его. В случае роялти важно подробно указать принцип определения выплачиваемого процента. Размер роялти должен рассчитываться на основе количества произведенного продукта, цены продукта или полученной прибыли.

Для соглашения о лицензировании товарного знака: Стороны могут согласовать один или несколько из следующих видов оплаты:

Оплата за выдачу лицензии. Первоначальный взнос Лицензиата на право получения лицензии на товарный знак. Данный платеж уплачивается после заключения Сторонами Лицензионного договора. Роялти. По сути, Лицензиат будет выплачивать процент от каждой продажи Лицензионных услуг или Продуктов Лицензиару. Сторона может изменить это на единичный гонорар (т. е установленная оплата за каждый раз, когда совершается продажа) или сделать процентную ставку в течение Срока (например, увеличивая оплату в течение Срока, исходя из предположения, что продажи увеличатся в течении Срока). Это должно быть согласовано между Сторонами. Минимальный роялти. Чтобы Лицензиар получал хотя бы что-нибудь каждый год в обмен на Лицензионное соглашение на передачу своих товарных знаков. Этот вид оплаты устанавливает минимальный размер обязательного ежегодного платежа. Обратите внимание, что если этот платеж не будет произведен, Лицензиар имеет право расторгнуть Соглашение. Во втором варианте, Лицензиар получит установленный платеж в обмен на предоставленную им лицензию. Основным обязательством Лицензора является выдача Лицензиату лицензию в согласованной форме, со всеми необходимыми техническими документами, особенно для Патента или промышленного образца, которые будут являться Приложением к Лицензионному Соглашению. По Лицензионному соглашению особым обязательством Лицензора является оказание технической помощи Лицензиату. Техническая помощь включает в себя обучение и консультации (по технической эксплуатации, услугам, торговле и маркетингу, менеджменту, планированию, исследованиям) по использованию товарного знака, а также предоставление необходимого оборудования и материалов по использованию патента. Размер, условия и форма оплаты обучения и консультаций определяются отдельно. Оплату обучения и консультаций обычно производит Лицензиат. Расторжение договора.Стороны могут расторгнуть Лицензионное соглашение как в одностороннем , так и в двустороннем порядке. Так как, законодательствоне содержит специальных норм регулирующих нормы Ответственности и Расторжения договора в отношении Лицензионных соглашений, то данные нормы будут регулироваться Гражданским Кодексом Монголии. Разрешение спора; Все споры, возникающие в связи с лицензионным соглашением, в течение 3 месяцев разрешаются в Комиссии по разрешению споров Организации Интеллектуальной собственности , затем Сторона не согласная с решением Комиссии имеет право подать жалобу в суд в течение 30 дней, с момента вынесения решения Комиссии.

Регистрация Лицензионного соглашения

Организация Интеллектуальной Собственности осуществляет регистрацию Лицензионных Соглашений и вводит в базу данных информацию по заключенным Соглашениям. Для регистрации необходимы следующие документы:

анкета Л-1, Л-2;

оригинал Патентного Лицензионного соглашения или нотариально заверенная копия;

в случае товарного знака нотариально заверенная копия части Соглашения про товарный знак или Заявление утвержденное Лицензиатом и Лицензором;

основное Лицензионное соглашение для Сублицензионного договора;

перевод , если Договор осуществлен на иностранном языке;

доверенность;

заявление о том, что каждый совладелец, не являющийся стороной лицензионного соглашения, согласился и подписал лицензионное соглашение;

квитанция об оплате государственной пошлины и сервисного сбора.

Заявитель должен подать все необходимые документы онлайн или лично в Организацию Интеллектуальной Собственности. В течение 10 дней после подачи документов Организация Интеллектуальной Собственности уведомляет заявителя о регистрации Лицензионного соглашения. Однако если документы, поданные заявителем будут неполными или будут не соответствовать требованиям, то у заявителя будет 20 дней на то, чтобы устранить неполноту и подать документы повторно.

Также, в соответствии с монгольским законодательством, необходимо чтобы все изменения или дополнительные соглашения, а также расторжение Лицензионного соглашения на патент и товарный знак регистрировались в Организации Интеллектуальной Собственности.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.