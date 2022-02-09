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I. Определение лицензионного соглашения

Лицензионное соглашение — это письменное соглашение, по которому одна сторона, обладающая определенной Интеллектуальной Собственностью (ИС), предоставляет другой стороне разрешение на использование данной ИС. В данном соглашении участвуют две стороны, которыми являются лицензиар и лицензиат.

Лицензиар — это сторона, которая предоставляет другой стороне разрешение на использование ИС.

Лицензиат — это сторона, которая получает такое разрешение.

В зависимости от объекта лицензирования, лицензионное соглашение можно разделить на:

лицензионное соглашение на товарный знак;

патентно-лицензионное соглашение;

лицензионное соглашение на авторские права.

Юридическое определение лицензионного соглашения о товарных знаках предусмотрено в ст. 28 Закона Азербайджанской Республики от 12 июня 1998 г. № 504-IQ «О товарных знаках и географических указаниях» (далее «Закон о товарных знаках») и в ст. 1.8 Постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 15 сентября 2009 года № 139 «Об утверждении «Правил регистрации соглашений о товарных знаках» (далее «Постановление № 139»).

В соответствии с лицензионным соглашением на товарный знак, владелец товарного знака (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение на использование товарного знака в отношении товаров и услуг, указанных в соглашении.

Согласно патентно-лицензионному соглашению, патентообладатель (лицензиар) предоставляет право на использование изобретения, полезной модели и промышленного образца другому юридическому или физическому лицу (лицензиату) в объеме, предусмотренном соглашением.

II. Исключительность лицензионного соглашения

При предоставлении или получении лицензии в отношении прав на интеллектуальную собственность (ПИС), стороны должны учитывать степень исключительности лицензии. Таким образом, лицензионное соглашение можно разделить на:

исключительное лицензионное соглашение;

неисключительное лицензионное соглашение;

единое лицензионное соглашение.

В соответствии с исключительным лицензионным соглашением, лицензия может быть выдана только одному лицензиату (ст. 1.8 Постановления № 139). Исключительная лицензия означает, что никакое физическое или юридическое лицо, кроме указанного лицензиата, не может использовать соответствующую ИС.

В свою очередь, лицензиар в том числе не может использовать свои права на интеллектуальную собственность.

Согласно вышеуказанной статье Постановления № 139, лицензиар оставляет за собой право на использование товарного знака и право на выдачу лицензии другим лицам по неисключительной лицензии. Таким образом, лицензиар может лицензировать права на ИС более чем одному лицензиату по неисключительной лицензии.

Местное законодательство предоставляет определение единого лицензионного соглашения. Согласно Постановлению № 139, единая лицензия выдается только одному лицензиату. В данном случае лицензиар сохраняет за собой право на использование товарного знака в связи с товарами и услугами, указанными в соглашении, и теряет право на выдачу лицензии другим лицам.

Широко распространенной формой лицензирования на практике является неисключительное лицензионное соглашение.

III. Ключевые условия лицензионного соглашения

Лицензионное соглашение должно включать следующие существенные элементы:

предмет;

срок;

территория использования прав ИС;

лицензионное вознаграждение;

обязательства сторон;

контроль качества.

Предметом лицензионного соглашения является зарегистрированный:

патент (изобретение, полезная модель, промышленный образец);

товарный знак;

объект авторского права.

Как и в любом другом соглашении, в лицензионном соглашении должен быть указан срок, в течение которого обязательства сторон вступают в силу и истекают. Лицензия по лицензионному соглашению на товарный знак может быть выдана на срок действия товарного знака или на более короткий срок.

Территория лицензирования — это территория, на которой лицензиат пользуется правами, предоставленными по соглашению. В лицензионном соглашении необходимо указать, что право на использование товарного знака выдана на территорию Азербайджанской Республики. В противном случае, при подаче документов для регистрации лицензионного соглашения Агентство по интеллектуальной собственности откажет в регистрации в связи с отсутствием соответствующего положения, регулирующего территориальное право.

Иное важное условие в Лицензионном Соглашении – контроль качества. Согласно статье 1.11 Постановления № 139, качество товаров или услуг лицензиата не должно быть ниже качества товаров или услуг лицензиара, и лицензиар должен контролировать выполнение данного условия. Наличие такого положения (гарантии качества) в лицензионном соглашении защищает репутацию владельца товарного знака, определяя определенные минимальные стандарты качества, которых должен придерживаться лицензиат. Следовательно, контроль качества является основным элементом лицензирования товарных знаков. Отсутствие соответствующего положения приведет к отказу в регистрации лицензионного соглашения.

IV. Регистрация лицензионного соглашения

Использование ПИС требует усиленной правовой защиты. В связи с этим, государственная регистрация лицензионного соглашения является важным аспектом.

Заявление о регистрации лицензионного соглашения подается на Азербайджанском языке.

Сопроводительные документы могут быть поданы на азербайджанском и на других иностранных языках. При подаче документов на иностранном языке, документы, переведенные на азербайджанский язык, должны быть представлены в течение одного месяца.

Список необходимых документов:

заявление;

лицензионное соглашение;

копия свидетельства о товарном знаке, патенте и т.д.;

корпоративные документы заявителя (ИНН, Выписка из реестра, Устав) (при подаче документов от имени юридического лица);

удостоверение личности и ИНН физического лица (при подаче документов физическим лицом);

доверенность (если заявление подается со стороны представителя).

Документы рассматриваются в течение одного месяца.

Информация о лицензионном соглашении вносится в Государственный реестр.

Информация о регистрации лицензионного соглашения в Государственном реестре публикуется в официальных бюллетенях Агентства по товарным знакам.

Ниже можете ознакомиться с диаграммой/таблицей, иллюстрирующей зарегистрированные лицензионные соглашения на товарный знак/патент:

Периоды 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Выданные патенты 126 118 111 78 97 88 131 67 Активные патенты 496 451 289 248 288 203 345 236 Лицензионные соглашения 1 - 4 - 1 - - 2



V. Налогообложение по лицензионному соглашению.

Статус лицензионного вознаграждения следует уточнить с точки зрения налогового законодательства Азербайджанской Республики. Следует отметить, что лицензионное вознаграждение за право пользования объектами прав интеллектуальной собственности подпадает под определение роялти, предусмотренное Налоговым кодексом Азербайджана.

В соответствии с Налоговым Кодексом «роялти» означает любые выплаты, полученные в форме вознаграждения за использование или право использования (i) авторских прав на произведения литературы, искусства или науки; программное обеспечение, кинематографические фильмы и другие нематериальные активы; (ii) любой патент, товарный знак, дизайн или модель, план, секретную формулу либо процесс, или информацию, касающуюся промышленного, коммерческого или научного опыта; (iii) промышленное, коммерческое или научное оборудование (Статья 13.2.23).

Таким образом, лицензионные вознаграждения, уплачиваемые лицензиатом лицензиару по лицензионному соглашению, будут считаться платежами роялти для целей налогообложения.

Налогообложение лицензиаров-нерезидентов. Налоги, применяемые к лицензиарам-нерезидентам, приведены в таблице ниже.

Налог Ставка налога Налоговый агент Ссылка Налог у источника 14% Юридическое лицо-резидент (Статьи 13.2.16.10, 124.1, 125.1.7 Налогового кодекса) НДС* * оспариваемый: страна регистрации получателя: передача права на лицензию, патент, товарный знак (Статья 168.1.5) 18% Юридическое лицо-резидент (Статьи 168.1.5, 169, 173.1 Налогового кодекса)



Налог у источника. Согласно статье 125.1.7 Налогового Кодекса, выплаты лицензиатов-резидентов за использование объектов интеллектуальной собственности лицензиарам-нерезидентам облагаются налогом у источника по ставке 14 (четырнадцать) процентов. Удержание 10 (десяти) процентов налога у источника из лицензионного вознаграждения, подлежащего уплате иностранному лицензиару, является обязанностью местного лицензиата (налогового агента). Следует отметить, что налог у источника применяется к валовому доходу иностранного лицензиара (т.е. уменьшает сумму подлежащих уплате вознаграждений), если в соглашении не предусмотрена оговорка о «gross-up».

НДС. Статья 168 Налогового Кодекса определяет место реализации услуг в целях НДС. Согласно данной статье, местом оказания услуг в случае передачи права на лицензию (включая патент, товарный знак и т.д.) признается место регистрации получателя лицензии. Поскольку определение роялти не включает передачу права на объект интеллектуальной собственности, статья 168.1.5 Налогового Кодекса не применяется к выплатам роялти. Это означает, что местный лицензиат может не платить НДС при уплате роялти иностранным лицензиарам ссылаясь на статью 168.1.5 Налогового Кодекса.

Однако, сотрудники налоговых органов интерпретируют, что передача права, предусмотренная статьей 168.1.5 Налогового Кодекса, также относится к праву на использование права интеллектуальной собственности. Другими словами, они настаивают на том, что НДС должен применяться к выплатам роялти иностранным лицензиарам. Если придерживаться строгой формулировки Налогового Кодекса, НДС не должен применяться к выплатам роялти, поскольку статья 168.1.5 (на которую ссылается налоговый орган) применяется только в том случае, если передается полное право собственности на право интеллектуальной собственности, что не применимо к выплатам роялти.

В результате исследования общедоступной базы данных судебных решений, нами было обнаружено дело (№ 2-1 (102) -463/2021), по которому Верховный Суд Азербайджанской Республики вынес решение в пользу налогоплательщика. Верховный Суд поддержал позицию суда низшей инстанции, заявившего, что НДС не может взиматься с роялти, поскольку они не включают передачу полного права собственности на объекты интеллектуальной собственности.

Текущая позиция налогового органа вызывает недовольство налогоплательщиков. Мы надеемся, что налоговый орган изменит свой подход на практике, или соответствующие положения Налогового Кодекса будут изменены для устранения такого несоответствия.

Избежание двойного налогообложения. Соглашения об избежании двойного налогообложения, участником которых является Азербайджанская Республика, предусматривают более низкие налоговые ставки (например, 5%, 8%, 10%) на выплаты роялти. Следует отметить, что более низкие налоговые ставки не применяются автоматически. Для того, чтобы воспользоваться более низкой налоговой ставкой, указанной в Соглашении об избежании двойного налогообложения, нерезидент (или его уполномоченный представитель) должен подать специальную форму заявления (DTA-03) в соответствующий налоговый орган. Форма DTA-03 должна быть представлена до того, как местный лицензиат произведет оплату. Если она не представлена и не получено одобрение налогового органа, местный лицензиат обязан удержать налог по более высокой ставке, указанной в Налоговом Кодексе (т.е. 14%), и перечислить его в государственный бюджет.

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