De Zweedse supergroep ABBA heeft de Engelse coverband ABBA Mania voor de rechter gedaagd wegens merkinbreuk. De kwestie werd uiteindelijk minnelijk geschikt.

Abba is een supergroep en zeker een bekend merk. De groep werd in 1972 opgericht en won in 1974 het Eurovisiesongfestival met het nummer Waterloo. Sinds die tijd verkocht de band meer dan 200 miljoen Lp's en 370 miljoen platen. In 1983 stopte de groep om in november 2021 weer een nieuwe plaat uit te brengen.

Abba Mania

Abba Mania startte in 2000 als coverband in de UK. In oktober 2021 is in de Verenigde Staten een tournee van Abba Mania-shows van start gegaan. De groep heeft de afgelopen twintig jaar in de hele wereld concerten gegeven.

Kwader trouw

De beslissing van Abba's bedrijf Polar Music International om nu naar de rechter te stappen, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de groep eindelijk zelf terugkeert in de livemuziek business, zij het in holografische vorm. ABBA had op 3 december een rechtszaak aangespannen in het U.S. District Court in Manhattan, waarbij Abba Mania werd beschuldigd van kwader trouw door misbruik te maken van haar bekendheid en goodwill en fans te laten denken dat ABBA de uitvoering door Abba Mania onderschreef.

Daarnaast betoogde Abba dat Abba Mania geen schriftelijke toestemming heeft van de oorspronkelijke band om het Abba-merk of het inbreuk makende Abba Mania-merk te gebruiken.

Geen associatie

De Abba Mania website vermeldt onderaan de site en ook in een opvallend kader bovenaan de webpagina's die betrekking hebben op de Amerikaanse tournee: Abba Mania is op geen enkele wijze geassocieerd met, gelieerd aan of wordt gesteund door Polar Music International of Abba.

Het is duidelijk dat dit voor Abba zelf niet voldoende was.

Minnelijke regeling

Abba heeft de producenten van Abba Mania in oktober benaderd in een poging om dit geschil in der minne te schikken. Daarbij heeft zij aangegeven hoe de inbreukmakers de zinsnede 'Abba Tribute' op een niet-verwarrende manier konden gebruiken om hun tribute-act te beschrijven zonder daarbij het merk Abba te gebruiken. AbbaMania weigerde het gebruik van de naam te staken.

Uiteindelijk is een regeling tussen partijen tot stand gekomen en id de rechtszaak ingetrokken.

Tribute bands - acts die uitsluitend de muziek van een bepaalde band coveren - nemen vaak namen aan die verwijzen of zinspelen op de originele bandnaam. Zij kunnen daarmee juridische problemen vermijden door duidelijk te vermelden dat zij niet verbonden zijn aan de officiële band. Dergelijke groepen voegen vaak "A (...bandnaam) Tribute" achter hun naam.

Onder voorwaarden is het mogelijk om het merk van een ander te gebruiken, bijvoorbeeld als daarvoor een geldige reden bestaat. De invulling van het begrip geldige reden wordt door rechtspraak bepaald. Onze consultants adviseren u graag over dit onderwerp.

Bron: Inquirer.net

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.