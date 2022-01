ARTICLE

L'adhésion de la Jamaïque au système international des dessins et modèles suivra celle du Mexique en 2020 et du Belarus en 2021, tandis que son adhésion au système international des marques suivra celle de pays comme le Brésil, le Canada et les Émirats arabes unis . La Jamaïque adhérera au système international des dessins et modèles à compter du 10 février 2022 et au système international des marques à compter du 27 mars 2022.

