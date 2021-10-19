Недобросовестная конкуренция в области использования объектов интеллектуальной собственности: проблемы и способы защиты товарного знака

Интеллектуальная собственность (ИС) - один из самых ценных активов любой фирмы. Тем не менее, в мире широко распространенного пиратства и сильных тенденций незаконного использования интеллектуальной собственности регистрация и защита интеллектуальной собственности имеют стратегическое значение для сокращения недобросовестной конкуренции.
В условиях развития мировых рынков важное значение для правообладателей имеет доступ к эффективным средствам правовой защиты не только в своей стране, но и в иностранных государствах. Уровень защиты интеллектуальной собственности (ИС) в значительной степени определяет решение правообладателей о выходе на зарубежные рынки и передаче технологий в другие страны. Общий размер инвестиций сокращается в тех юрисдикциях, где защита интеллектуальным правам предоставляется на меньшем уровне. Таким образом, защита интеллектуальных прав на международном и региональном уровне тесно связана с мировым технологическим и культурным развитием в целом, созданием, распространением и использованием существующих и новых проприетарных технологий.
Сотрудничество государств-членов в сфере интеллектуальной собственности осуществляется для решения следующих основных задач:
- гармонизации законодательства государств членов в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности;
- защиты интересов обладателей прав на объекты интеллектуальной собственности государств-членов.
Совет
Евразийской
экономической
комиссии
на
заседании 5
апреля
принял
план по
реализации
Стратегических
направлений
развития
евразийской
экономической
интеграции
до 2025 года,
которые
были
утверждены
главами
государств
11 декабря 2020
года.
Перечень
мер и
механизмов
фактически
является
«дорожной
картой»
дальнейшего
развития
интеграции
государств
ЕАЭС, его
выполнение
предусматривает
разработку
и
подписание
13
международных
договоров,
более 60
нормативных
правовых
актов ЕАЭС,
внесение
порядка 25
изменений
и
дополнений
в Договор о
Союзе, а
также
изменений
в
национальные
законодательства
государств-членов
ЕАЭС.
В рамках данного плана предусмотрены вопросы интеллектуальной собственности и повышения эффективности судебной системы Союза. Планируется создать сервисы поиска информации об объектах промышленной собственности на евразийском пространстве и определить согласованные подходы к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет.
Недобросовестная конкуренция в области использования объектов интеллектуальной собственности: проблемы и способы защиты товарного знака
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