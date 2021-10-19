Недобросовестная конкуренция в области использования объектов интеллектуальной собственности: проблемы и способы защиты товарного знака

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Интеллектуальная собственность (ИС) - один из самых ценных активов любой фирмы. Тем не менее, в мире широко распространенного пиратства и сильных тенденций незаконного использования интеллектуальной собственности регистрация и защита интеллектуальной собственности имеют стратегическое значение для сокращения недобросовестной конкуренции.

В условиях развития мировых рынков важное значение для правообладателей имеет доступ к эффективным средствам правовой защиты не только в своей стране, но и в иностранных государствах. Уровень защиты интеллектуальной собственности (ИС) в значительной степени определяет решение правообладателей о выходе на зарубежные рынки и передаче технологий в другие страны. Общий размер инвестиций сокращается в тех юрисдикциях, где защита интеллектуальным правам предоставляется на меньшем уровне. Таким образом, защита интеллектуальных прав на международном и региональном уровне тесно связана с мировым технологическим и культурным развитием в целом, созданием, распространением и использованием существующих и новых проприетарных технологий.

Сотрудничество государств-членов в сфере интеллектуальной собственности осуществляется для решения следующих основных задач:

гармонизации законодательства государств членов в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности;

защиты интересов обладателей прав на объекты интеллектуальной собственности государств-членов.

Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 5 апреля принял план по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, которые были утверждены главами государств 11 декабря 2020 года. Перечень мер и механизмов фактически является «дорожной картой» дальнейшего развития интеграции государств ЕАЭС, его выполнение предусматривает разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение порядка 25 изменений и дополнений в Договор о Союзе, а также изменений в национальные законодательства государств-членов ЕАЭС.

В рамках данного плана предусмотрены вопросы интеллектуальной собственности и повышения эффективности судебной системы Союза. Планируется создать сервисы поиска информации об объектах промышленной собственности на евразийском пространстве и определить согласованные подходы к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет.

Недобросовестная конкуренция в области использования объектов интеллектуальной собственности: проблемы и способы защиты товарного знака

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