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Аннотация. В последние годы в нашей стране происходит активное развитие технологической отрасли, в том числе в сфере телекоммуникаций. Более того, в связи с пандемией COVID-19 и переходом сотрудников на удаленный режим работы, возросла потребность в обеспечении качественным интернетом населения Казахстана.

На данный момент нам известно о двух иностранных компаниях, SpaceX и OneWeb, рассматривающих возможность запуска спутникового интернета в Республике Казахстан. В связи с этим, в настоящей статье мы решили рассказать о юридических вопросах, связанных с запуском спутникового интернета в Республике Казахстан.

1. Особенности спутникового интернета

Под спутниковым интернетом понимается способ обеспечения потребителей доступом к сети интернет с использованием технологий спутниковой связи. Спутниковая связь может быть односторонней и двусторонней. Главным отличием между этими двумя способами связи является то, что в первом случае прием данных происходит по спутниковому каналу, а передача по альтернативному. Двусторонняя спутниковая связь предусматривает прием и передачу через спутник.

Передача сигнала по двусторонней спутниковой связи происходит по двум основным радиочастотным диапазонам – Ku и Ka. Диапазон Ku простирается от 10,7 до 18 ГГц электромагнитного спектра, а диапазон Ка простирается от 26,5 до 40 ГГц электромагнитного спектра соответственно. Как Starlink, так и OneWeb используют радиочастотные диапазоны Ku и Ka в рамках своей деятельности.

Starlink представляет собой один из проектов компании SpaceX, целью которого является обеспечение широкополосным доступом в интернет практически в любой точке планеты при помощи глобальной спутниковой системы. Для пользования Starlink, потребителю необходимо заказать так называемый «Starlink Kit», то есть комплект Starlink. В данный комплект входят сам Starlink, маршрутизатор wi-fi и необходимые кабели для подключения. Явным удобством является то, что модем, на который транслируется интернет через спутник, может быть установлен в любом месте по усмотрению потребителя, в том числе в автомобиле, самолете и так далее.

OneWeb LLC (ранее известная как WorldVu Satellites) — британская телекоммуникационная компания, созданная с целью обеспечить пользователей широкополосным доступом к интернету с помощью технологий мобильной спутниковой связи. Как мы понимаем, проект компании OneWeb представляет собой систему глобального спутникового интернета, состоящую из низкоорбитальных спутников, а также наземных базовых станций для предоставления доступа в интернет в практически любой точке земли. К 2027 году компания OneWeb намерена обеспечить полное покрытие земли спутниковым интернетом, запустив на низкую орбиту около 900 спутников. Дополнительно мы бы хотели отметить, что компания OneWeb работает по модели b2b, предоставляя свои услуги действующим телекоммуникационным организациям, которые в последующем распространяют интернет своим пользователям.

В целом, подход вышеуказанных компаний отличается тем, что SpaceX ориентируется на индивидуального потребителя, а OneWeb в свою очередь делает акцент на частный бизнес, государственные организации и провайдеров связи.

Исходя из вышеуказанного, мы понимаем, что оказание услуг связи, в том числе иностранными компаниями, подпадает под законодательное регулирование Республики Казахстан, о котором более подробно мы рассказываем ниже.

2. Законодательные требования, применяемые к оказанию услуг связи

Общие требования

В целом, услуги связи в Республике Казахстан осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи» (далее – «Закон о связи»). Под оказанием услуг связи понимается деятельность операторов связи, заключающаяся в предоставлении пользователями услуг связи, приведенных в общем классификаторе продукции видов экономической деятельности1. Отмечаем, что услуги спутниковой связи входят в вышеупомянутый классификатор2.

Под оператором связи понимается физическое или юридическое лицо, зарегистрированное на территории Республики Казахстан, оказывающее услуги связи и (или) эксплуатирующее сети связи3.

Согласно законодательству, операторы связи и (или) владельцы сетей связи, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан, должны выполнять ряд обязательств, включая предоставление органам, осуществляющим оперативно-розыскную, контрразведывательную деятельность на сетях связи, организационных и технических возможностей проведения оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий.

При этом необходимо отметить, что оказание услуг связи на территории Республики Казахстан осуществляется исключительно резидентами Республики Казахстан4.

Персональные данные

В Казахстане сбор, обработка и хранение персональных данных подлежат строгому правовому регулированию, в частности, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их защите» (далее – «Закон о персональных данных»). Более того, на операторов связи распространяются требования, предусмотренные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2010 года № 246 «Об утверждении Правил осуществления операторами связи сбора и хранения служебной информации об абонентах» (далее - «Правила»).

Так, персональными данными, согласно Закону о персональных данных, являются сведения, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту персональных данных, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе. Законом о персональных данных установлено требование в отношении хранения персональных данных пользователей в базе, находящейся на территории Республики Казахстан5.

К служебной информации об абонентах относятся сведения, предназначенные исключительно для целей проведения контрразведывательной деятельности и оперативно-розыскных мероприятий на сетях связи и включающие в себя: (i) информацию об абонентских номерах, (ii) информацию об идентификационных кодах абонентских устройств сотовой связи, (iii) биллинговые сведения (сведения о полученных абонентом услугах), (iv) местоположение абонентского устройства в сети в соответствии с требованиями технического регламента, (v) адреса в сети передачи данных, (vi) адреса обращения к интернет-ресурсам в сети передачи данных, (vii) идентификаторы интернет-ресурса, (viii) протоколы сети передачи данных6.

Более того, хранение служебной информации об абонентах осуществляется исключительно на территории Республики Казахстан. Запрещается передача служебной информации об абонентах за пределы Республики Казахстан, за исключением случаев оказания услуг связи абонентам Республики Казахстан, находящимся за рубежом7.

Лицензия

Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях» (далее «Закон о разрешениях и уведомлениях») установлено, что сфера деятельности в области информатизации и связи подлежит лицензированию в Республике Казахстан.

В области предоставления услуг связи лицензированию подлежат следующие виды деятельности8:

Междугородняя телефонная связь;

Международная телефонная связь;

Спутниковая мобильная связь;

Сотовая связь.

Кроме того, оказание услуг связи с использованием космических аппаратов (радиочастотных каналов) осуществляется только в том случае, если космический аппарат принадлежит резидентам Республики Казахстан и (или) иностранным юридическим лицам, предоставляющим свои услуги через филиалы и (или) представительства иностранных юридических лиц, зарегистрированных в Республике Казахстан9.

3. Заключение

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод, что при осуществлении деятельности на территории Республики Казахстан, провайдеры спутникового интернета могут столкнуться с рядом условий, предусмотренных законодательством. Так, для осуществления деятельности в Казахстане, компании-провайдеру спутникового интернета необходимо юридическое присутствие в Республике Казахстан. Более того, как нами было ранее упомянуто, услуги связи подлежат лицензированию.

Среди прочего, иностранные провайдеры спутникового интернета для осуществления своей деятельности в Казахстане обязуются соблюдать требования законодательства, в частности, в области защиты персональных и служебных данных, а также иного применимого законодательства.

Footnotes

1. Пп. 16) ст. 2 Закона о связи

2. Пп. 61.3. п. 7 ГК РК 04-2008 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности»

3. Пп. 18) ст. 2 Закона о связи

4. П. 1 ст. 39-2 Закона о связи

5. П. 2 ст. 12 Закона о персональных данных

6. П.2 Правил

7. П. 6-1 Правил

8.П.12 Приложения 1 к Закону о разрешениях и уведомлениях

9. П.2 ст. 39-2 Закона о связи

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