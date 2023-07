Short News June26, 2023

Switzerland - France

Supplementary agreement to the double taxation agreement

On June 27, 2023, the additional agreement to the double taxation agreement was signed, which, among other things, regulates the taxation of cross-border commuters working from home.

According to this supplementary agreement, a cross-border commuter should be allowed to work up to 40% of his working hours per year from home, whereby the taxation of the resulting income lies in the country of residence of the employer. As this supplementary agreement still must be approved by the legislature in both countries, this regulation will apply temporarily until December 31, 2024.

Malaysia

New digital platform – Xpats Gateway

Malaysia has introduced a digital platform Xpats Gateway based on which the processing times for support letter applications will be reduced to 10 working days after filing. There is also for some companies the possibility to have this expedited to 3 working days.

This is a great relief as the applications had to be submitted before even sometimes personally and the processing times were quite long. Only after receipt of such supporting letter, the application for a work permit can be filed.

Australia

Assessment of tax residence

The Australian tax system is a self-assessment system, in which the individual must assess her / his tax situation. The question about tax residency is only one amongst many others, which need to get answered. The newly published tax ruling provides additional examples and provides insight into at least three residence tests (e.g., domicile / permanent place of abode test and 183-day test).

This will help taxpayers much better to assess their situation correctly.

