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如何促进相关技术推广？

Fabrice Mattei披露了其在第26届联合国气候变化大会（COP 26）上提出的倡议，即鼓励通过推广现有技术来应对气候变化。

在世界各国有效应对气候变化问题的过程中，环境无害技术（ESTs）转移扮演着至关重要的角色。





《联合国气候变化框架公约》、《京都议定书》以及《巴黎协定》均提到向发展中国家和最不发达国家推广环境无害技术对提高应对气候变化能力的重要性。





由于发展中国家和最不发达国家最容易受到气候变化的影响，所以其国家自主减排贡献（NDCs）很大程度上取决于其他国际支持，包括技术转移，在某些情况下，温室气体减排量可高达 55% 。





。 然而，据估计在发展中国家和最不发达国家中，获得专利的环境无害技术的实际普及率只有15%。





建议针对获得专利的环境无害技术无法落地的情况，贯彻落实税收中性的国家碳排放税，从而依据发展中国家和最不发达国家的国家自主减排贡献目标，大规模且快速地推广此类技术。





由此产生的税收收入则将重新投资到环境无害技术、绿色就业及适应措施的研发。

上述提出的碳排放税，涵盖已获得专利但尚未普及的环境无害技术，表明了一项专利的理想税收由其 社会成本决定。相较于借助环境中性的专利体系去逐一纠正各 外部效应，例如强制许可或与专利体系的竞争机制脱钩的碳排放税，将碳排放税与专利体系相结合是一种 更高效的策略方针。

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