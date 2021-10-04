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Kazakhstan: В Казахстане В Целях Исчисления НДС И Акцизов Планируется Установление Минимального Уровня Цен Для Определения Стоимости Отдельных Видов Товара, Импортируемого В Казk

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В Казахстане в целях исчисления НДС и акцизов планируется установление минимального уровня цен для определения стоимости отдельных видов товара, импортируемого в Казахстан.

27 сентября 2021 года на сайте Министерства торговли и интеграции РК был опубликован Проект приказа Министра торговли и интеграции Республики Казахстан «Об утверждении Правил применения минимального уровня цен на отдельные виды товаров, импортируемых с территории государств-членов Евразийского экономического союза на территорию Республики Казахстан для определения стоимости приобретенных товаров» (далее – «Правила»).

Данные Правила были разработаны в соответствии с п. 2 ст. 444 Налогового кодекса РК для целей определения размера облагаемого импорта при исчислении НДС на импорт и акцизов.

Планируется, что Правила вступят в силу уже с 1 января 2022 года.

Правила будут распространяются на отдельные виды товаров, импортируемых с территории государств-членов Евразийского экономического союза на территорию Республики Казахстан. Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, утверждается Правительством РК. На данный момент проект Перечня отдельных видов товара1 содержит различные виды этилового спирта, коньяка, арманьяка, водки и дрожжей.

Министерство торговли и интеграции РК будет опубликовывать минимальный уровень цен на отдельные виды товаров на своем официальном интернет-ресурсе ежегодно не позднее 1 июня и 1 декабря.

При этом контроль и применение минимального размера цен будет осуществлять налоговый орган.

В случае установления налоговым органом фактов нарушения импортером требований, установленных настоящими Правилами, материалы по ним будут передаваться в органы экономических расследованийдля принятия мер в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Важно отметить, что, налоговое обязательство по НДС и акцизам будет исчисляться с применением цены, указанной в минимальном уровне цен в случаях: · если цена, указанная в договоре и в товаросопроводительных документах на товар из Перечня, будет меньше цены, указной в минимальном уровне цен;· если будет выявлен факт ввоза товара из Перечня, без наличия товаросопроводительных документов.В ситуации же когда цена, указанная в договоре и в товаросопроводительных документах, выше минимального уровня цен, применяется цена, указанная в договоре и в товаросопроводительных документах, без применения минимального уровня цен. Также при выявлении фактов непредставления импортером отчета по НДС и акцизам при ввозе товаров, к которым применяется минимальный уровень цен, или применения минимального уровня цен с нарушением требований, установленных Правилами, НДС и акцизы подлежат начислению с применением минимального уровня цен. О GRATA International

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Footnote

1 Проект Постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен».

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