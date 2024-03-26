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08 февраля 2024 года Административная коллегия Верховного Суда вынесла постановление по налоговому спору, связанному с взаиморасчетами с поставщиками, которые, по мнению налогового органа, фактически не поставили товары или не оказали услуг проверяемому налогоплательщику, в результате чего расходы налогоплательщика, понесенные в связи со взаиморасчетами с этими поставщиками, были исключены из вычетов, а НДС исключен из зачета*.

Верховный суд не поддержал позицию налогового органа и признал результаты оспариваемой налоговой проверки незаконными в соответствующей части.

Основные выводы Верховного Суда:

Обстоятельства, подтверждающие обоснованность отнесения в зачет НДС и расходов на вычеты по взаиморасчетам с поставщиками, которые были представлены налогоплательщиком, не были опровергнуты налоговым органом в ходе налоговой проверки, тем самым налоговый орган нарушил принцип презумпции достоверности.

Принцип презумпции достоверности подразумевает, что определенные факты или сведения, представленные налогоплательщиком, считаются верными или действительными до тех пор, пока налоговый орган не предоставит достаточные доказательства, чтобы опровергнуть это предположение (статья 15 АППК РК).

Факт непоставки товаров и/или неоказания услуг может быть установлен только на основании судебного решения о признании сделки между поставщиком и налогоплательщиком недействительной .

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Originally Published 29 February 2024

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