Апелляционная комиссия») вынесла решение по налоговому спору, связанному с контролем при трансфертном ценообразовании в отношении договора займа.

Суть спора:

Территориальный налоговый орган провел в отношении казахстанской компании тематическую налоговую проверку по вопросам трансфертного ценообразования, которая привела к доначислению корпоративного подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты (далее – «

КПН у источника

»), по ставке 15%, а также пени.

Основанием для вышеуказанного доначисления послужило то, что ставки вознаграждения по займу, выданному немецкой компанией в адрес казахстанской компании, превысили ставки по займам, выдаваемым казахстанскими банками, то есть рыночные ставки.

Для определения рыночных ставок, территориальный налоговый орган использовал данные Национального Банка Республики Казахстан, так как официально признанные источники информации о рыночных ценах (к примеру, Bloomberg) такой информации не содержали.

Казахстанская компания не согласилась с выводом территориального налогового органа на том основании, что она использовала данные сопоставимых сделок по определенным показателям (кредитному рейтингу, сроку, типу ставок, валюте и т.д.). Тогда как данные Национального Банка Республики Казахстан представляют собой агрегированные сведения и не отражают дополнительную информацию об условиях осуществления договоров займа.

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