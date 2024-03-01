Апелляционная комиссия») вынесла решение по налоговому спору, связанному с контролем при трансфертном ценообразовании в отношении договора займа.
Суть спора:
- Территориальный налоговый орган провел в отношении казахстанской компании тематическую налоговую проверку по вопросам трансфертного ценообразования, которая привела к доначислению корпоративного подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты (далее – «
КПН у источника
- »), по ставке 15%, а также пени.
- Основанием для вышеуказанного доначисления послужило то, что ставки вознаграждения по займу, выданному немецкой компанией в адрес казахстанской компании, превысили ставки по займам, выдаваемым казахстанскими банками, то есть рыночные ставки.
- Для определения рыночных ставок, территориальный налоговый орган использовал данные Национального Банка Республики Казахстан, так как официально признанные источники информации о рыночных ценах (к примеру, Bloomberg) такой информации не содержали.
- Казахстанская компания не согласилась с выводом территориального налогового органа на том основании, что она использовала данные сопоставимых сделок по определенным показателям (кредитному рейтингу, сроку, типу ставок, валюте и т.д.). Тогда как данные Национального Банка Республики Казахстан представляют собой агрегированные сведения и не отражают дополнительную информацию об условиях осуществления договоров займа.
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