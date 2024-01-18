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В целях реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2023 года «Экономический курс Справедливого Казахстана» перечень видов деятельности, разрешенных для применения специального налогового режима розничного налога. Постановлением Правительства от 29 декабря 2023 года № 1240 перечень расширен с 190 до 364 видов деятельности.

В перечень вошли виды деятельности из сфер сельского, лесного и рыбного хозяйства, обрабатывающей промышленности, строительства, торговли, транспорта и складирования, образования и науки, производства кино и музыки и т. д.

С полным перечнем видов деятельности, разрешенных для применения специального налогового режима розничного налога, можно ознакомиться здесь.

Изменение вступит в сил 15 января 2024, по истечении 10 календарных дней после дня первого официального опубликования.

Таким образом, расширение сферы охвата специального налогового режима розничного налога обеспечит снижение налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего бизнеса.

Предпринимателям, желающим перейти на режим розничного налога, необходимо в январе 2024 года представить уведомление о применяемом режиме. При этом датой начала применения специального налогового режима розничного налога будет являться первое число месяца, следующего за месяцем, в котором такое уведомление представлено (т.е. 1 февраля 2024 года). При этом по итогам 2023 года и января 2024 года предприниматель должен сдать декларацию по тому налоговому режиму, который он применял ранее.

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