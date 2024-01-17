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1) Изменение в части обязанностей налогоплательщика (пункт 5 статьи 13 Налогового кодекса).

Обязанность налогоплательщика по хранению в течение 5 лет отчетности по операциям с наличными деньгами и возвратами/аннулированиями не распространяется на налогоплательщиков, применяющих контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и/или передачи данных.

2) Изменение в части сроков исполнения налогового обязательства (статья 51-2 Налогового кодекса).

Добавлено право на отсрочку уплаты государственной пошлины в суды до 1 года, если финансовое положение юридического лица (за исключением субъекта крупного предпринимательства) или физического лица не позволяет уплатить государственную пошлину при подаче иска, но имеются достаточные основания полагать, что такая возможность появится в течение одного года при наличии соответствующих оснований (причинение ущерба в результате стихийного бедствия, несвоевременная выплата заработной платы и т.д.).

3) Изменение в части налогового обследования (пункт 5 статьи 70 Налогового кодекса).

Отменено обязательство налогоплательщика предоставлять налоговому органу нотариально заверенные копии документов, подтверждающих его место нахождение, при предоставлении пояснения о причинах отсутствия в момент налогового обследования. Достаточно предоставить обычные копии документов вместе с оригиналом для сверки должностным лицом налогового органа.

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