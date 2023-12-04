1) Взаиморасчеты с налогоплательщиками, чья государственная регистрация признана недействительной
Верховным судом было рассмотрено ряд налоговых споров, связанных со взаиморасчетами с налогоплательщиками, чья государственная регистрация была признана недействительной:
- Налоговым органом было выставлено в адрес налогоплательщика уведомление об устранении нарушений, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля, с требованием исключить из зачета сумму НДС по взаиморасчетам с налогоплательщиком, регистрации которого признана недействительной.
Налогоплательщик обжаловал действия по направлению вышеуказанного уведомления в судебном порядке.
Истец, не согласившись с вынесенными судебными актами судов первой и апелляционной инстанции, обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой.
Выводы суда кассационной инстанции:
- В ходе судебных заседаний было установлено, что уведомление было выставлено в электронном виде. При этом, в качестве подписанта указан руководитель управления, тогда как фактически подписано ЭЦП, не являющимся сотрудником налогового органа.
- Отсутствие верификации подписи должностного лица первого руководителя территориального налогового органа свидетельствует о нелегитимности уведомления.
- Коллегия, не входя в обсуждение уведомления по существу, признала выводы нижестоящих судов необоснованными и незаконными.
Суд кассационной инстанции отменил судебные акты нижестоящих инстанций и принял новое решение об удовлетворении требований истца.
*Постановление судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК №6001-23-00-6ап/1025 от 26 сентября 2023 года.
- Налоговым органом было выставлено в адрес Компании два уведомления об устранении нарушений, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля, с требованием исключить из зачета сумму НДС по взаиморасчетам с налогоплательщиком, регистрации которого признана недействительной.
Налогоплательщик обжаловал действия по направлению вышеуказанных уведомлений сначала в вышестоящий орган, а затем в судебном порядке.
Истец, не согласившись с вынесенными судебными актами судов первой и апелляционной инстанции, обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой.
Выводы суда кассационной инстанции:
- Суды при разрешении спора лишь указали на то, что у территориального налогового органа имелись основания для выставления уведомлений, а именно ввиду того, что государственная регистрация поставщика налогоплательщика признана незаконной в судебном порядке.
- Вместе с тем, согласно пункту 5 статьи 96 Налогового кодекса при обжаловании действий по направлению уведомлений по результатам камерального контроля, налогоплательщику предоставлено право доказать фактический оборот по сделке. Такое право судами Компании предоставлено не было.
- Доводы и доказательства истца о фактическом получении услуг не были исследованы судами нижестоящих инстанций и им не дана правовая оценка.
- Суды нижестоящих инстанций допустили неправильное применение норм материального и процессуального права, в результате чего нарушили права истца на судебную защиту.
Суд кассационной инстанции направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в ином составе суда.
*Постановление судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК №6001-23-00-6ап/1032 от 26 сентября 2023 года.
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