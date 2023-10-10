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«Постоянное учреждение» определено в статье 6 Закона о подоходном налоге с предприятий и статьях 5 и 7 «Международного соглашения об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал», заключенного между Монголией и зарубежными странами. Кратко говоря, ПОСТОЯННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ– это подразделение, которое полностью или частично осуществляет деятельность налогоплательщика в Монголии.

Сфера:

Постоянным учреждением считаются следующие единицы:

Подразделения управления предприятия; Филиалы и отделения; Места для обучения, семинаров и выставок; Места для складирования, продажи и обслуживания; Шахта, нефтяная или газовая скважина, место добычи шахты или полезных испокаемых; Фабрика; Иные места, подразделения, помещения.

Кроме того, постоянным учреждением считаются следующие подразделения, лица и виды деятельности:

Строительная площадка, здание, монтажный или сборочный объект, срок эксплуатации которых составляет в общей сложности 90 дней или более в течение непрерывного 12-месячного периода, и подразделения для строительных и контрольных работ, связанных с ними; Деятельность по предоставлению технических, консультационных, управленческих, контрольных и других услуг налогоплательщикам, находящимся на территории Монголии, в общей сложности 183 и более дней в течение непрерывного 12-месячного периода в качестве собственных сотрудников или других наемных работников; Постоянным учреждением считается лицо, которое осуществляет следующие действия от имени налогоплательщика, не находящегося в Монголии:



Хранит, реализует и поставляет товары и продукты; Лично подписывает договор или управляет и организует заключение договора без изменения основных условий налогоплательщика, не находящегося на территории Монголии. Договор содержит одну из следующих особенностей: Учреждается на имя налогоплательщика, не находящегося в Монголии; Передача активов, принадлежащих или не принадлежащих налогоплательщику, не находящемуся в Монголии, но с правом пользования или владения ими, либо передача права пользования или владения этими активами другим лицам; Предоставление услуг налогоплательщикам, не находящимся Монголии.

Любой налогоплательщик, не находящийся в Монголии, получающий страховые премии, кроме перестрахования, или предлагающий страхование рисков в Монголии через других лиц, считается имеющим постоянное учреждение в Монголии.

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