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Юридическая Фирма GRATA international представляет Вашему вниманию обзор основных изменений и дополнений на проект приказа Министра финансов Республики Казахстан от 19 марта 2018 года № 391 «Об утверждении Правил возврата превышения налога на добавленную стоимость и применения системы управления рисками в целях подтверждения достоверности суммы превышения налога на добавленную стоимость, а также критериев степени риска» (далее – «Правила»). Проект приказа затрагивает следующие вопросы:

Определение даты актуальности данных в декларациях по НДС и информационных системах при формировании отчета «Пирамида»

Предлагается установить дату актуальности данных в декларациях по НДС и информационных системах при формировании отчета «Пирамида».

Налоговые органы при формировании отчета «Пирамида» будут использовать сведения с актуальностью данных по состоянию на 20 число третьего месяца квартала, в котором подано требование на возврат суммы превышения НДС. При этом сбор таких данных будет производится не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, в котором подано требование на возврат превышения НДС.

Сокращение сроков для формирования отчета «Пирамида».

Предлагается по налогоплательщикам:

применяющим упрощенный порядок возврата;

реализующим инвестиционный проект, стоимость которого составляет более 150 000 000 МРП;

осуществляющим деятельность в рамках контракта на недропользование с коэффициентом налоговой нагрузки за последние 5 лет не менее 20%;

осуществляющим разведку и (или) добычу углеводородов на море в рамках СРП, установить срок формирования отчета «Пирамида» не более 10 рабочих дней с даты истечения срока, установленного для сбора данных.

По остальным налогоплательщикам – не позднее 30 рабочих дней с даты истечения срока, установленного для сбора данных.

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