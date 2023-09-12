ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

تعد المناطق الاقتصادية من أبرز الإجراءات التنموية التي اتخذتها مصر لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد. وبشكل عام، تجمع هذه المناطق بين الحوافز التنظيمية والضريبية وبيئة صديقة للاستثمار تشجع على تنمية قطاعات محددة. فى هذا المقال سنلقي نظرة شاملة على تاريخ وأهمية وحالة المناطق الاقتصادية في مصر.

الضرورة الاقتصادية والاستثمارية

تكمن أهمية المناطق الاقتصادية في قدرتها على توفير بيئة استثمارية محفزة، حيث توفر حوافز ضريبية كبيرة وتسهيلات إدارية تجذب الشركات والمستثمرين، وتشجع هذه المناطق التنويع الاقتصادي وتطوير قطاعات جديدة من خلال التركيز على الموارد الطبيعية وتشجيع البحث والتطوير.

>الأنشطة المسموح بها فى المناطق الاقتصادية

تتاح للشركات والمستثمرين داخل المناطق الاقتصادية الفرصة للمشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والتصنيع والسياحة والخدمات المالية والبحث والتطوير.

تاريخ المناطق الاقتصادية في مصر

بدأت مصر في تطبيق مفهوم المناطق الاقتصادية في أوائل القرن الحادي والعشرين لتحفيز النمو وجذب الاستثمار، وكانت أولى هذه المناطق هي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي أنشئت عام 1975، وتبعتها مناطق أخرى مثل منطقة شرم الشيخ الاقتصادية ومنطقة العين السخنة الاقتصادية، وتختلف هذه المناطق كل منها عن الاخر في مواقعها الجغرافية وقطاعاتها المستهدفة.

القوانين والقرارات التنظيمية

قامت الحكومة المصرية بسن إجراءات تنظيمية وقوانين محددة لإنشاء وإدارة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتوفر هذه القوانين الإطار القانوني الذي يحدد الإجراءات والحوافز المتعلقة بالاستثمار والضرائب والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.

الضرائب والتغييرات القانونية

طورت مصر نظامًا ضريبيًا مناسبًا داخل المناطق الاقتصادية من خلال القانون رقم 83 لعام 2002. ومع ذلك، في عام 2015، تم استبدال الحوافز الضريبية الأساسية بحوافز غير ضريبية وفقًا للقانون رقم 27 لعام 2015، وقد حافظ القانون الجديد على بعض الحوافز الضريبية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والجمارك؛ ومع ذلك، فقد استبدلت أيضًا الحوافز الضريبية للشركات التي تم تقديمها في القانون رقم 83 بحوافز غير ضريبية أو حوافز غير مباشرة، ونرد أدناه ملخص لمعدلات الضرائب والحوافز:

1) الحوافز المباشرة

(0%) ضريبة مخصصة

0% جمارك على كافة مكونات المشروع ،المقام بالمنطقة الاقتصادية، المستوردة من الخارج بشرط تصدير المنتجات النهائية.

في حالة التصدير للسوق المحلي: سيتم تطبيق الضريبة الجمركية على المكونات المستوردة فقط.

0% جمارك على كافة مكونات المشروع ،المقام بالمنطقة الاقتصادية، المستوردة من الخارج بشرط تصدير المنتجات النهائية. في حالة التصدير للسوق المحلي: سيتم تطبيق الضريبة الجمركية على المكونات المستوردة فقط. (0%) ضريبة القيمة المضافة

تطبق ضريبة القيمة المضافة (0 %) سواء الاستيراد من الأسواق المحلية أو الخارجية إلى المناطق الاقتصادية على جميع المشتريات اللازمة للتصنيع والإنتاج والتشغيل (المواد الخام والمكونات وقطع الغيار وغيرها).

يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على تصدير المنتجات من المناطق الاقتصادية إلى السوق المحلي.

تطبق ضريبة القيمة المضافة سواء الاستيراد من الأسواق المحلية أو الخارجية إلى المناطق الاقتصادية على جميع المشتريات اللازمة للتصنيع والإنتاج والتشغيل (المواد الخام والمكونات وقطع الغيار وغيرها). يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على تصدير المنتجات من المناطق الاقتصادية إلى السوق المحلي. ضريبة الشركات (حوافز لمدة 7 سنوات)

خصم على ضريبة الشركات (صافي الربح) بما يعادل 50% من تكاليف الاستثمار في المشروع المقام فى المناطق الاقتصادية.

ينسب الخصم بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع.

2) الحوافز غير المباشرة

(0%) ضريبة تنظيم التصدير والاستيراد

قواعد خاصة تحكم الاستيراد والتصدير من المنطقة الشرقية.

تقليل تكلفة ووقت الفحص التنظيمي للشحنات.

معاملة المنتج النهائي للمنشآت الصناعية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية على أنه منتجات محلية.

قواعد خاصة تحكم الاستيراد والتصدير من المنطقة الشرقية. تقليل تكلفة ووقت الفحص التنظيمي للشحنات. معاملة المنتج النهائي للمنشآت الصناعية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية على أنه منتجات محلية. (0%) دليل الجمارك الجديد 2020

استفادة المصنعون لأغراض التصدير في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من البرنامج.

تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.

استفادة المصنعون لأغراض التصدير في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من البرنامج. تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية. التحول الرقمي

توفير موقع جديد للتعريف بالخدمات الإلكترونية.

تعزيز التواصل مع المستثمرين من خلال المنصات الرقمية.

توفير موقع جديد للتعريف بالخدمات الإلكترونية. تعزيز التواصل مع المستثمرين من خلال المنصات الرقمية. حوافز المشاريع كثيفة العمالة باستخدام المكونات المحلية

تخفيض الأسعار أو تسهيل دفع قيمة الطاقة.

السداد الكامل أو الجزئي لتكاليف المرافق التي قام بها المستثمرون على أرض المشروع.

سداد حصة التأمين للموظفين وأصحاب العمل المصريين جزئياً أو كلياً لفترة محددة.

تخفيض الأسعار أو تسهيل دفع قيمة الطاقة. السداد الكامل أو الجزئي لتكاليف المرافق التي قام بها المستثمرون على أرض المشروع. سداد حصة التأمين للموظفين وأصحاب العمل المصريين جزئياً أو كلياً لفترة محددة. تصريح إقامة للمستثمرين الأجانب لمدة عام.

يحق للمستثمرين الأجانب الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات متواصلة قابلة للتجديد لمدد مماثلة طوال مدة المشروع.

يحق للمستثمرين الأجانب الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات متواصلة قابلة للتجديد لمدد مماثلة طوال مدة المشروع. أهمية المراجعة والحوافز الضريبية

تحتم الظروف الاقتصادية الحالية إعادة النظر في الحوافز الضريبية للمناطق الاقتصادية في مصر، وتشكل هذه الحوافز أداة رئيسية لجذب المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي، وينبغي مواءمتها بين القانون والتنفيذ.

فى الختام:

تمثل المناطق الاقتصادية في مصر خطوة جادة نحو تعزيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، ومع ذلك، هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في الحوافز الضريبية للشركات لهذه المناطق، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين مع تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية والإيرادات الضريبية، وتحقيق هذه الحوافز الجادة يتطلب المواءمة بين القوانين والتنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة واستدامتها، بخلاف ذلك، قد يجد المستثمرون فرصًا استثمارية أكثر إغراءً في المواقع القريبة، والى الآن لم يفت الأوان بعد لاعتبار الضرائب أداة اقتصادية فعالة لجذب الاستثمار وليس مجرد وسيلة لجمع الأموال دون تفكير اقتصادي شامل.

ويجب على مصر أن تضع نفسها على قائمة أولويات المستثمر من خلال حوافز ضريبية مدروسة لهذه المناطق الاقتصادية الخاصة، ونحن نثق في إعادة النظر بشكل مناسب في اللوائح والحوافز الضريبية الجذابة المعقولة للشركات؛ ويمكن لهذه المناطق الاقتصادية أن تخلق بيئة استثمارية تنافسية تليق بمكانة مصر الصحيحة، وفي الواقع، يمكن لهذه المناطق أن تصبح أدوات اقتصادية مثالية تحقق التوازن بين حوافز المستثمرين وعوائد الضرائب التنافسية للحكومة.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.