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Виды и (или) формы налогового контроля, порядок проведения

Порядок проведения налоговых проверок в Беларуси регламентирован двумя законодательными актами:

Налоговый кодекс Республики Беларусь (глава 10 Кодекса Республики Беларусь от 19.12.2002, Общая часть) (далее – НК)

Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" (далее – Указ №510), в котором установлен порядок организации и проведения проверок.

В законодательстве установлены следующие виды налоговых проверок:

Камеральная проверка, в том числе камеральная проверка соответствия расходов доходам физических лиц,

Справочно: Она проводится налоговыми органами без выдачи предписания по месту его нахождения путем изучения налоговых деклараций (расчетов), иных документов и (или) информации о плательщике, имеющихся в налоговом органе. Основная цель камеральной проверки - предоставление плательщику права самостоятельно устранить нарушение, выявленное налоговым органом, и доплатить налог, сбор (пошлину). В настоящее время это основной вид внегласных налоговых проверок.

Выездная проверка,

Справочно: Она проводится по месту нахождения организации.

Встречная проверка,

Справочно: Она проводится для установления (подтверждения) достоверности и законности совершения финансово-хозяйственных операций между проверяемым субъектом и его контрагентами или третьими лицами, имеющими отношение к проверяемым финансово-хозяйственным операциям.

Тематическая оперативная проверка

Справочно: Она проводится в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, проводится в местах деятельности этих физических лиц в целях оперативного выявления и пресечения нарушений законодательства в момент их совершения на ограниченной территории либо в отношении объектов, транспортных средств, иных мест осуществления деятельности, в том числе в целях установления фактов незарегистрированной предпринимательской деятельности, сбора оперативной информации, проверки заявлений и жалоб организаций и физических лиц.

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