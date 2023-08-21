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Налоговый кодекс Казахстана 1 предусматривает широкий перечень форм налогового контроля, основными среди которых являются камеральный налоговый контроль и выездные налоговые проверки.

Налоговый контроль осуществляется налоговыми органами, а также таможенными органами относительно НДС на импорт и акциза, уплачиваемых в связи с перемещением товаров через границу.

Любой акт, а также действие (бездействие) налогового органа могут быть обжалованы налогоплательщиком, если он считает их незаконными и необоснованными, в вышестоящий налоговый орган и/или суды.

КАМЕРАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

В связи с цифровизацией налогового администрирования налоговые органы стали широко применять камеральный налоговый контроль.

В рамках камерального контроля налоговые органы дистанционно мониторят и анализируют налоговую отчетность и другие документы, поданные налогоплательщиками, а также иные сведения о налогоплательщиках, которые поступают от государственных органов и из других источников.

В случае обнаружения по результатам камерального контроля несоответствий, ошибок или нарушений, то налоговый орган уведомляет об этом налогоплательщика для самостоятельного устранения.

Уведомление налогового органа о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля, подлежит исполнению налогоплательщиком в 30-дневный срок путем самостоятельного устранения нарушений, например, подачи дополнительной налоговой отчетности с начисленной суммой налога или исправления электронного счета-фактуры.

Если налогоплательщик не согласен с уведомлением, то он вправе подать в налоговый орган письменное пояснение с подтверждающими документами и/или обжаловать уведомление в вышестоящие налоговые органы. Если в результате налогоплательщик и налоговый орган не придут к общему знаменателю, то налоговый орган должен назначить выездную налоговую проверку налогоплательщика для проверки данного вопроса и принятия окончательного решения.

Если в уведомлении налоговый орган требует откорректировать суммы налогов, платежей ввиду признания судами сделок недействительными, недействительной государственной регистрации контрагента или признания, что фактически товары не были поставлены и услуги не были оказаны, то в случае несогласия налогоплательщик может обжаловать такое уведомление только в суд.

В случае если налогоплательщик не отреагирует на уведомление в 30-дневный срок (не исполнит или не обжалует), то налоговый орган вправе арестовать его банковские счета или ограничить выписку электронных счетов-фактур и позже назначить выездную налоговую проверку.

Важно отметить, что налогоплательщик не привлекается к административной или уголовной ответственности в случае обнаружении нарушений по результатам камерального контроля.

Камеральный контроль является частью системы управления рисками для категорирования налогоплательщиков по уровням и отбора для назначения выездных налоговых проверок.

ВЫЕЗДНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА

Выездная налоговая проверка, как правило, проводится по месту нахождения налогоплательщика на предмет правильности и полноты исполнения налогоплательщиком налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам, а также по вопросам трансфертного ценообразования и государственного регулирования производства и оборота подакцизных товаров (сырая нефть, алкоголь, табак, нефтепродукты и т.д.).

Налоговая проверка проводится на основании предписания, который выносится налоговым органом, назначившим проверку. Предписание о назначении проверки, а также уведомления о приостановлении, возобновлении, продлении проверки подлежат регистрации в органах прокуратуры. Налогоплательщик вправе не допускать в офис, помещение должностных лиц налогового органа, если последние не предъявят предписание

Виды налоговых проверок:

ПО РЕГУЛЯРНОСТИ:

Периодические налоговые проверки, для которых налогоплательщики отбираются на основании системы управления рисками в начале каждого полугодия. Списки налогоплательщиков подлежащих проверке публикуются налоговыми органами; Внеплановые налоговые проверки, которые назначаются, например, по заявлению самого налогоплательщика, в рамках уголовного производства и т.д.

ПО ПРЕДМЕТУ:

В рамках комплексной налоговая проверки подлежат проверке все виды налогов и обязательных платежей; Тематическая налоговая проверка – проверяются отдельные виды налогов, обязательных платежей или отдельные вопросы; Встречная налоговая проверка – проверяются взаиморасчеты с контрагентами с целью подтверждения факта и характера сделок; Хронометражное обследование проводится для установления фактических доходов и затрат налогоплательщика за период проведения обследования.

Срок проведения налоговой проверки составляет до 30 рабочих дней с даты вручения предписания с правом продления до 180 рабочих дней. Налоговый орган уполномочен приостановить срок проверки на период сбора запрошенных документов и сведений.

В рамках налоговой проверки налоговый орган вправе требовать от налогоплательщика представления учетной и первичной документации, письменных пояснений, в том числе от работников, доступа к просмотру сведений программного обеспечения, используемого для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, обследовать имущество и проводить инвентаризацию, запрашивать у государственных органов, банков и других организаций сведения о налогоплательщике и его деятельности включая сведения, которые составляет тайну, охраняемую законом, направлять запросы в иностранные государства и т.д.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ВЫНОСИТ АКТ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ, ГДЕ УКАЗЫВАЮТСЯ СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ, ОПИСАНИЕ ПРОВЕДЕННОЙ ПРОВЕРКИ, ВКЛЮЧАЯ ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ, И СДЕЛАННЫЕ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ.

Если в отношении налогоплательщика была проведена периодическая налоговая проверка, то налоговый орган сначала должен вручить налогоплательщику предварительный акт налоговой проверки. Налогоплательщик вправе подать возражения в вышестоящие налоговые органы, если будет не согласен с выводами, сделанными в предварительном акте налоговой проверки. По результатам рассмотрения возражения налоговый орган выносит окончательный акт налоговой проверки.

Если по результатам налоговой проверки были выявлены нарушения, то дополнительно к акту налоговой проверки налоговый орган выносит уведомление по результатам налоговой проверки, в котором налоговый орган, например, может начислить в отношении налогоплательщика дополнительные суммы налогов, платежей и пени и/или уменьшить сумму убытка, подтвердить или отказать к возврату из бюджета сумм превышения НДС, заявленных налогоплательщиком и т.д

Важно отметить, что налогоплательщик будет подлежать административной или уголовной ответственности за нарушения, выявленные по результатам налоговой проверки.

Уведомление по результатам налоговой проверки должно быть либо исполнено налогоплательщиком, либо обжаловано им в Апелляционную комиссию Министерства финансов в течение 30 рабочих дней.

На период обжалования уведомление по результатам налоговой проверки налоговый орган ограничивает в распоряжении налогоплательщиком основных активов на стоимость равной обжалуемой сумме.

ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО СПОРА

Жалоба должна быть рассмотрена, по общему правилу, в течение 30 рабочих дней с правом продления срока до 90 рабочих дней. При рассмотрении жалобы Министерство финансов вправе назначить тематическую налоговую проверку для проверки отдельных вопросов. Также Министерство вправе направить запросы в государственные органы, организации, иностранные государства. На период проведения тематической налоговой проверки и направления запроса и получения ответа по нему срок рассмотрения жалобы приостанавливается. По результатам рассмотрения жалобы Министерство выносит мотивированное решение.

Налогоплательщик вправе обжаловать уведомление по результатам налоговой проверки в суд, если не будет согласен с результатами рассмотрения его жалобы в Министерстве финансов.

СУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО СПОРА

В Казахстане действует трёхступенчатая судебная система. Налоговые споры рассматриваются в рамках административного судопроизводства

Срок подачи административного иска на результаты налоговой проверки в суд первой инстанции составляет 1 месяц со дня получения решения Министерства финансов.

Для подачи административного иска налогоплательщик должен оплатить государственную пошлину в размере 1% от оспариваемой суммы начисленных налогов, платежей и пени, но не более 20 000 месячных расчетных показателей 2

Административный иск рассматривается судьей единолично с участием сторон дела: налогоплательщика как истца, налогового органа как ответчика, представителей прокуратуры, а также третьих лиц в случае необходимости (например, представители акимата, Министерства национальной экономики и т.д.).

Общий срок рассмотрения административного иска в суде первой инстанции не должен превышать 3 месяцев. По результатам рассмотрения иска суд выносит соответствующее решение.

Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в течение 2 месяцев со дня его вручения налогоплательщику в письменной форме. Апелляционная жалоба рассматривается судьями коллегиально в течение 3 месяцев. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд выносит соответствующее постановление.

Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу в течение 1 месяца со дня вручения его в письменной форме. В течение данного срока налогоплательщик вправе обжаловать его в кассационном порядке в Верховный суд страны. Для подачи кассационной жалобы налогоплательщик должен заплатить государственную пошлину в размере 0,5% от обжалуемой суммы начисленных налогов, платежей и пени, но не более 20 000 месячных расчетных показателей.

Кассационная жалоба рассматривается судьями коллегиально (не менее трех судей). Срок рассмотрения кассационной жалобы составляет 6 месяцев со дня получения Верховным судом материалов судебного дела судов нижестоящих инстанций. По результатам рассмотрения кассационной жалобы Верховный суд выносит соответствующее постановление, которое вступает в законную силу со дня его оглашения.

Постановление Верховного суда, вынесенные по результатам рассмотрения кассационных жалоб, могут быть пересмотрены в исключительных случаях по представлению Председателя Верховного суда или протеста Генерального прокурора, если принятое решение нарушает публичные интересы, единообразие применения судами норм права.

НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ

В рамках налогового мониторинга налоговыми органами устанавливается реальная налогооблагаемая база налогоплательщика, а также осуществляется контроль при трансфертном ценообразований путем проверки применяемых рыночных цен в финансово-хозяйственной деятельности.

Виды налогового мониторинга:

Мониторинг крупных налогоплательщиков – проверяются коммерческие организации, за исключением государственных предприятий, имеющие наибольший совокупный годовой доход без учета корректировки;

Существуют определенные критерии отбора налогоплательщиков для осуществления над ними мониторинга крупных налогоплательщиков. В первую очередь отбираются компании, чья сумма стоимостных балансов фиксированных активов на конец налогового периода составляет не менее 325 000-кратного месячного расчетного показателя 3 и чья численность работников составляет не менее 250 человек.

Затем из числа налогоплательщиков, соответствующих выше критериям, отбираются первые триста крупных налогоплательщиков, имеющих наибольший совокупный годовой доход без учета корректировки.

Вне зависимости от соответствия приведенным выше критериям, мониторингу крупных налогоплательщиков так же подлежат определенный круг недропользователей и (или) операторов и налогоплательщики, ежегодная сумма уплаченных налогов которых составляет не менее 2 000 000- кратного размера месячного расчетного показателя 4.

Налогоплательщик должен в 30-дневный срок исполнить требование налогового органа о предоставлении документов, письменных пояснений и финансовую отчетность, требуемых при проведении мониторинга.

При выявлении нарушений налоговый орган извещает о них налогоплательщика, который в свою очередь обязан представить письменное пояснение в 15- дневный срок

Налоговый орган может не согласиться с представленным письменным пояснением и пригласить налогоплательщика для обсуждения вопросов с предоставлением дополнительных документов и пояснений.

Итогом рассмотрения результатов мониторинга является вынесение налоговым органом мотивированного решения, направляемого налогоплательщику в срок 2 рабочих дней.

Налогоплательщик представляет извещение о согласии с решением в 5-дневный срок со дня его получения

Горизонтальный мониторинг – обмен информаций и документов между налоговым органом и налогоплательщиком, основанный на принципах сотрудничества, доверия, законности, прозрачности, расширенного информационного взаимодействия.

Горизонтальный мониторинг как способ взаимодействия между налогоплательщиками, которые хотят платить налоги правильно, при этом не скрывают свои доходы и минимизируют налоговые риски самостоятельно, и государством, которое хочет получать налоги, минимизировав расходы в отношении налогоплательщиков.

Горизонтальный мониторинг проводится при заключении соглашения с уполномоченным органом. Категории налогоплательщиков, которые могут заключить данное соглашение, устанавливаются уполномоченным органом.

Горизонтальный мониторинг начинается с 1 января после года подписания соглашения и продолжается в течение трех лет с возможностью продления, и начиная с этого срока налогоплательщик не подлежит мониторингу крупных налогоплательщиков.

Налогоплательщик, подлежащий горизонтальному мониторингу, не привлекается к административной ответственности, если он соглашается с уведомлением по результатам горизонтального мониторинга и не обжалует его в судебном порядке. Административная ответственность также не наступает, если нарушение обнаружено по результатам налоговой проверки за период нахождения налогоплательщика на горизонтальном мониторинге.

НАЛОГОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Целью проведения налогового обследования является подтверждение фактического нахождения или отсутствия налогоплательщика или налогового агента по месту регистрации.

Налоговое обследование проводится с участием понятых в рабочее время, и по его результатам составляется акт налогового обследования.

В случае обнаружения отсутствия по месту регистрации налогоплательщика, налоговый орган направляет ему уведомление о подтверждении места нахождения (отсутствия). Налогоплательщик, или как правило руководитель компаний налогоплательщика, в течение 20 рабочих дней со дня направления такого уведомления обязан в явочном порядке предоставить в налоговый орган письменное пояснение о причинах отсутствия с приложением нотариально засвидетельствованных копий документов, подтверждающих место его нахождения. В случае неисполнения данного требования, налоговый орган может приостановить расходные операции по банковским счетам или снять с регистрационного учета по НДС.

Footnote

1. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 25 декабря 2017 года №121-VI.

2. В 2023 году данный порог 60. 900. 000 тенге или около 135. 000 долларов США.

3. В 2023 году данный порог 1.121.250.000 тенге или около 2.519.693 долларов США.

4. В 2023 году данный порог 6.900.000.000 тенге или около 15.505.797 долларов США.

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