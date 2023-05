S h o r t N e w s M a y 1 7 , 2 0 2 3

Germany

Bilateral framework agreement with Austria and Czech Republic

There are a lot of employers situated in Germany employing cross-border workers from Austria and the Czech Republic. As with all cross-border workers the matter about working from home has become a high demand from the employees. Employer trying to support this are struggling often with the numerous legal matters involved including social security. Germany has agreed on a bilateral agreement with Austria and the Czech Republic allowing employees to work for up to

40 % in their country of residence without the change of place of social security liability.

United States

New consular fees as of May 30, 2023 / No vaccination requirements as of May 12, 2023

As of May 12, 2023, there will be no further COVID-19 vaccination requirements for entering the United States. This will be valid for any traveller who will enter the U.S.. For any travels with entering before, the traveller will still need to show proof of the vaccination. The consular fees will be updated as of 30 May 2023. Please see below the list of the new fees:

Sweden

New Rules for EU Blue card

In Sweden new rules regarding the EU Blue card are discussed and shall be implemented as of November 18, 2023. This is to attract more highly-qualified employees / specialists. To qualify for an EU Blue Card in Sweden the applicant needs to have a university degree or 5 years of professional experience and a salary that is at least 1.5 times the average gross salary in Sweden.

The new rules are mainly:

Granting the EU-Blue Card already for an employment of 6 months (currently it is 1 yea

Easier access to change from a Swedish residence permit to an EU Blue Card

Possibility to change employer or profession without the need of filing a application

K u r z n a c h r i c h t e n 1 7 . M a i 2 0 2 3

Deutschland

Bilaterales Rahmenabkommen mit Österreich und der Tschechischen Republik

Es gibt viele Arbeitgeber in Deutschland, die Grenzgänger aus Österreich und der Tschechischen Republik beschäftigen. Wie bei allen Grenzgängern ist das Thema von Homeoffice-Tätigkeit zu einer großen Nachfrage seitens der Arbeitnehmer geworden. Arbeitgeber, die versuchen, dies zu unterstützen, haben oft mit den zahlreichen damit verbundenen rechtlichen Fragen zu kämpfen, einschließlich der Sozialversicherung. Deutschland hat sich mit Österreich und der Tschechischen Republik auf ein bilaterales Abkommen geeinigt, das es Arbeitnehmern erlaubt, bis zu 40 % in ihrem Wohnsitzland zu arbeiten, ohne dass sich die Sozialversicherungspflichtunterstellung ändert.

Vereinigte Staaten

Neue Konsulargebühren ab dem 30. Mai 2023 / Keine Impfpflicht ab dem 12. Mai 2023

Ab dem 12. Mai 2023 werden für die Einreise in die Vereinigten Staaten keine COVID-19-Impfungen mehr verlangt. Dies gilt für alle Reisenden, die in die Vereinigten Staaten einreisen. Für alle Reisen mit vorheriger Einreise müssen die Reisenden weiterhin einen Nachweis über die Impfung vorlegen. Die Konsulargebühren werden ab dem 30. Mai 2023 aktualisiert. Nachstehend finden Sie eine Liste der neuen Gebühren:

Schweden

Neue Regeln für die EU Blue Card

In Schweden werden neue Regeln für die EU Blue Card diskutiert, die ab dem 18. November 2023 in Kraft treten sollen, um mehr hochqualifizierte Arbeitnehmer/Fachkräfte nach Schweden zu holen. Um sich für eine EU Blue Card in Schweden zu qualifizieren, muss der Antragsteller einen Hochschulabschluss oder 5 Jahre Berufserfahrung und ein Gehalt vorweisen, das mindestens das 1,5-fache des durchschnittlichen Bruttogehalts in Schweden beträgt. Die neuen Regeln sind im Wesentlichen:

Die Erteilung der EU-Blue Card kann bereits bei einer Anstellung von 6 Monaten (derzeit ist es 1 Jahr) erfolgen.

Der Wechsel von einer schwedischen Aufenthaltserlaubnis zu einer EU Blue Card wird erleichtert.

Es soll die Möglichkeit geben, den Arbeitgeber oder den Beruf zu wechseln, ohne dass ein neuer Antrag gestellt werden muss.

