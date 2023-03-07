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22 декабря 2022 года был опубликован закон, вносящий изменения и дополнения в Налоговый кодекс Республики Казахстан1 . Ниже приведен краткий обзор наиболее значительных изменений и дополнений, внесенных данным законом. Указанные изменения и дополнения, за некоторыми исключениями, вступили в силу 1 января 2023 года.

1. Корпоративный подоходный налог

Для целей отнесения на вычеты расходов работодателя по командировке, работодателю не нужно предоставлять документ, подтверждающий факт проезда работника в командировке (к примеру, посадочный талон), как требовалось раньше.

2. Индивидуальный подоходный налог

В список доходов, не признаваемых налогооблагаемым доходом физического лица, добавлены: доход от прироста стоимости при реализации паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов2 ; компенсация/премия по депозитам физических лиц, размещенным в тенге3 .

Физическое лицо теперь обязано декларировать факт владения цифровыми активами, выпущенными как казахстанскими, так и иностранными эмитентами.

Физическое лицо, которое законодательно ограничено во владении счетами/вкладами за пределами Казахстана, теперь должно декларировать в рамках всеобщего декларирования наличие таких счетов/вкладов вне зависимости от размера суммы на них (ранее – только суммы свыше 1 000 МРП4 ).

3. Сборы, платы и государственные пошлины

Из списка сборов будут исключены5 : сбор за государственную регистрацию безотзывного полномочия на дерегистрацию и вывоз воздушного судна; сбор за выдачу сертификатов, выдаваемых уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации, на соответствие сертификационным требованиям; сбор за государственную регистрацию/перерегистрацию гражданских воздушных судов, а также за выдачу дубликата документа, подтверждающего государственную регистрацию гражданских воздушных судов.

В список сборов и государственных пошлин будут добавлены6 : сбор за право оказания услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в области здравоохранения в размере 10 МРП; сбор за выдачу дубликата лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности в размере 3 МРП; государственная пошлина за подачу физическими лицами жалоб в Конституционный Суд Республики Казахстан в размере 1 МРП.

Плата за использование особо охраняемых природных территорий будет дифференцирована следующим образом7 : 0.1 МРП с пешехода; 0.2 МРП с мотоцикла, мопеда и квадроцикла; 0.3 МРП с легкового автомобиля; 1 МРП с микроавтобуса до 16 мест и грузового автомобиля; 2 МРП за автобус до 32 мест; 3 МРП за автобус свыше 32 мест

Ввиду введения принципа взимания платы за каждую рекламную конструкцию, а не за каждое изображение как было раньше, ставки платы за размещение наружной/визуальной рекламы на открытом пространстве будут изменены следующим образом8 :





Для целей налогообложения, цифровыми майнерами будут также признаваться лица, оказывающие услуги по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктурой для выполнения вычислительных операций и обработки данных лицам, осуществляющим деятельность цифрового майнинга9 .

Плата за цифровой майнинг теперь должна декларироваться не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, и уплачиваться не позднее 25-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, по месту нахождения налогоплательщика (ранее – 31 марта и 10 апреля, соответственно).

Сбор за государственную регистрацию седельных тягачей обнулен до 2028 года (за исключением седельных тягачей, чей год выпуска составляет 7 и более лет).

4. Налоги, удерживаемые у источника выплаты

В список доходов, подлежащих обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты, добавлены: аванс по договору, заключенному с юридическим лицом-нерезидентом/физическим лицом-нерезидентом на срок более 2-х лет, если с государством такого нерезидента отсутствует заключенная конвенция об избежании двойного налогообложения; страховые выплаты физическому лицу-нерезиденту, осуществляемые по договору пенсионного аннуитета.

Если у юридического лица-нерезидента возникнет доход от прироста стоимости в связи с реализацией имущества, ценных бумаг, долей участия в Казахстане в адрес физического лица-резидента, такое физическое лицо обязано будет исчислить, удержать, задекларировать и перечислить в бюджет налог, удерживаемый у источника выплаты, с дохода такого юридического лица10 .

В случае выплаты дивидендов, вознаграждений или роялти взаимосвязанному юридическому лицу-нерезиденту/физическому лицу-нерезиденту, с государством которого применяется Многосторонняя конвенция, необходимо будет дополнительное соблюдение следующих условий для применения соответствующей конвенции об избежании двойного налогообложения: дивиденды и роялти включаются в налогооблагаемый доход такого нерезидента в его государстве без права корректировок, вычетов, зачета или возврата; номинальная ставка налога, применяемая при обложении дивидендов и роялти в государстве такого нерезидента, составляет не менее 15%.



5. Специальные налоговые режимы

В список видов деятельности, осуществление которых запрещено при применении специальных налоговых режимов (далее – «СНР») для субъектов малого бизнеса добавлены: аренда и эксплуатация торгового рынка; сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам категории 1, 2 и 3, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания; деятельность двух и более налогоплательщиков в сфере предоставления гостиничных услуг на территории одной гостиницы или отдельно стоящего нежилого здания, в которых оказываются такие услуги.

Индивидуальные предприниматели, применяющие СНР на основе упрощенной декларации, теперь вправе использовать специальное мобильное приложение для формирования и выдачи чека, а также исполнения налоговых обязательств по индивидуальному подоходному налогу и социальным платежам.

В список видов деятельности, осуществление которых запрещено при применении единого совокупного платежа, добавлена деятельность по осуществлению цифрового майнинга и/или обороту цифровых активов.

Введен единый платеж с заработной платы для субъектов микро- и малого предпринимательства, применяющих СНР на основе упрощенной декларации или СНР для производителей сельскохозяйственной продукции. Данный платеж уплачивается в отношении трудового дохода работников вышеуказанных лиц вместо налога, удерживаемого у источника выплаты, обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, социальных отчислений, а также отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование в следующем порядке: с 1 января 2023 года – 20%; с 1 января 2024 года – 21,5%; с 1 января 2025 года – 23,8%; с 1 января 2026 года – 24,8%; с 1 января 2027 года – 25,8%; с 1 января 2028 – 26.3%.



6. Налог на добавленную стоимость на электронные услуги (налог на Google)

Теперь стоимость электронных услуг, оказанных иностранными компаниями в адрес казахстанских физических лиц, конвертируется в тенге по курсу последнего рабочего дня, предшествующего дате уплаты налога на Google в отношении таких услуг (ранее – дата оплаты электронных услуг).

Определена дата совершения оборота по электронным услугам, оказанным иностранными компаниями в адрес казахстанских физических лиц – дата осуществления платежа покупателем услуг.

Установлено, что налог на Google на электронные услуги, оказанные иностранными компаниями в адрес казахстанских физических лиц, не подлежит возврату.

О GRATA International

GRATA International является крупнейшей казахстанской независимой юридической фирмой, предоставляющей широкий спектр юридических услуг, которая существует на рынке более 30 лет и является одной из ведущих юридических фирм в Центральной Азии и Каспийском регионе.

На протяжении всей своей деятельности Фирма успешно занимается налоговой практикой, в связи, с чем в 2005 году в структуре Фирмы был специально сформирован Департамент налогового права. В отличие от многих консалтинговых компаний налоговая команда GRATA в своем большинстве состоит из юристов и аудиторов, которые имеют опыт работы в органах налоговой службы. Указанное позволяет предоставлять нашим клиентам не только правильные, но и практически применимые консультации.

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Возврат НДС из бюджета;

Корпоративное налогообложение;

Налоговое сопровождение и структурирование при сделках M&A;

Налоговые инвестиционные преференции и налоговое планирование;

Налогообложение банковских и финансовых транзакций;

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