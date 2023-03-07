22 декабря 2022 года был опубликован закон, вносящий изменения и дополнения в Налоговый кодекс Республики Казахстан1 . Ниже приведен краткий обзор наиболее значительных изменений и дополнений, внесенных данным законом. Указанные изменения и дополнения, за некоторыми исключениями, вступили в силу 1 января 2023 года.
1. Корпоративный подоходный налог
Для целей отнесения на вычеты расходов работодателя по командировке, работодателю не нужно предоставлять документ, подтверждающий факт проезда работника в командировке (к примеру, посадочный талон), как требовалось раньше.
2. Индивидуальный подоходный налог
- В список
доходов, не
признаваемых
налогооблагаемым
доходом
физического
лица,
добавлены:
- доход от прироста стоимости при реализации паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов2 ;
- компенсация/премия по депозитам физических лиц, размещенным в тенге3 .
- Физическое лицо теперь обязано декларировать факт владения цифровыми активами, выпущенными как казахстанскими, так и иностранными эмитентами.
- Физическое лицо, которое законодательно ограничено во владении счетами/вкладами за пределами Казахстана, теперь должно декларировать в рамках всеобщего декларирования наличие таких счетов/вкладов вне зависимости от размера суммы на них (ранее – только суммы свыше 1 000 МРП4 ).
3. Сборы, платы и государственные пошлины
- Из списка
сборов
будут
исключены5 :
- сбор за государственную регистрацию безотзывного полномочия на дерегистрацию и вывоз воздушного судна;
- сбор за выдачу сертификатов, выдаваемых уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации, на соответствие сертификационным требованиям;
- сбор за государственную регистрацию/перерегистрацию гражданских воздушных судов, а также за выдачу дубликата документа, подтверждающего государственную регистрацию гражданских воздушных судов.
- В список
сборов и
государственных
пошлин
будут
добавлены6 :
- сбор за право оказания услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в области здравоохранения в размере 10 МРП;
- сбор за выдачу дубликата лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности в размере 3 МРП;
- государственная пошлина за подачу физическими лицами жалоб в Конституционный Суд Республики Казахстан в размере 1 МРП.
- Плата за
использование
особо
охраняемых
природных
территорий
будет
дифференцирована
следующим
образом7 :
- 0.1 МРП с пешехода;
- 0.2 МРП с мотоцикла, мопеда и квадроцикла;
- 0.3 МРП с легкового автомобиля;
- 1 МРП с микроавтобуса до 16 мест и грузового автомобиля;
- 2 МРП за автобус до 32 мест;
- 3 МРП за автобус свыше 32 мест
- Ввиду
введения
принципа
взимания
платы за
каждую
рекламную
конструкцию,
а не за
каждое
изображение
как было
раньше,
ставки
платы за
размещение
наружной/визуальной
рекламы на
открытом
пространстве
будут
изменены
следующим
образом8 :
- Для целей налогообложения, цифровыми майнерами будут также признаваться лица, оказывающие услуги по обеспечению комплексной вычислительной инфраструктурой для выполнения вычислительных операций и обработки данных лицам, осуществляющим деятельность цифрового майнинга9 .
- Плата за цифровой майнинг теперь должна декларироваться не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, и уплачиваться не позднее 25-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, по месту нахождения налогоплательщика (ранее – 31 марта и 10 апреля, соответственно).
- Сбор за государственную регистрацию седельных тягачей обнулен до 2028 года (за исключением седельных тягачей, чей год выпуска составляет 7 и более лет).
4. Налоги, удерживаемые у источника выплаты
- В список
доходов,
подлежащих
обложению
налогом,
удерживаемым
у
источника
выплаты,
добавлены:
- аванс по договору, заключенному с юридическим лицом-нерезидентом/физическим лицом-нерезидентом на срок более 2-х лет, если с государством такого нерезидента отсутствует заключенная конвенция об избежании двойного налогообложения;
- страховые выплаты физическому лицу-нерезиденту, осуществляемые по договору пенсионного аннуитета.
- Если у юридического лица-нерезидента возникнет доход от прироста стоимости в связи с реализацией имущества, ценных бумаг, долей участия в Казахстане в адрес физического лица-резидента, такое физическое лицо обязано будет исчислить, удержать, задекларировать и перечислить в бюджет налог, удерживаемый у источника выплаты, с дохода такого юридического лица10 .
- В случае
выплаты
дивидендов,
вознаграждений
или роялти
взаимосвязанному
юридическому
лицу-нерезиденту/физическому
лицу-нерезиденту,
с
государством
которого
применяется
Многосторонняя
конвенция,
необходимо
будет
дополнительное
соблюдение
следующих
условий
для
применения
соответствующей
конвенции
об
избежании
двойного
налогообложения:
- дивиденды и роялти включаются в налогооблагаемый доход такого нерезидента в его государстве без права корректировок, вычетов, зачета или возврата;
- номинальная ставка налога, применяемая при обложении дивидендов и роялти в государстве такого нерезидента, составляет не менее 15%.
5. Специальные налоговые режимы
- В список
видов
деятельности,
осуществление
которых
запрещено
при
применении
специальных
налоговых
режимов
(далее –
«СНР») для
субъектов
малого
бизнеса
добавлены:
- аренда и эксплуатация торгового рынка;
- сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам категории 1, 2 и 3, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания;
- деятельность двух и более налогоплательщиков в сфере предоставления гостиничных услуг на территории одной гостиницы или отдельно стоящего нежилого здания, в которых оказываются такие услуги.
- Индивидуальные предприниматели, применяющие СНР на основе упрощенной декларации, теперь вправе использовать специальное мобильное приложение для формирования и выдачи чека, а также исполнения налоговых обязательств по индивидуальному подоходному налогу и социальным платежам.
- В список видов деятельности, осуществление которых запрещено при применении единого совокупного платежа, добавлена деятельность по осуществлению цифрового майнинга и/или обороту цифровых активов.
- Введен
единый
платеж с
заработной
платы для
субъектов
микро- и
малого
предпринимательства,
применяющих
СНР на
основе
упрощенной
декларации
или СНР для
производителей
сельскохозяйственной
продукции.
Данный
платеж
уплачивается
в
отношении
трудового
дохода
работников
вышеуказанных
лиц вместо
налога,
удерживаемого
у
источника
выплаты,
обязательных
пенсионных
взносов,
обязательных
пенсионных
взносов
работодателя,
социальных
отчислений,
а также
отчислений
и взносов
на
обязательное
социальное
медицинское
страхование
в
следующем
порядке:
- с 1 января 2023 года – 20%;
- с 1 января 2024 года – 21,5%;
- с 1 января 2025 года – 23,8%;
- с 1 января 2026 года – 24,8%;
- с 1 января 2027 года – 25,8%;
- с 1 января 2028 – 26.3%.
6. Налог на добавленную стоимость на электронные услуги (налог на Google)
- Теперь стоимость электронных услуг, оказанных иностранными компаниями в адрес казахстанских физических лиц, конвертируется в тенге по курсу последнего рабочего дня, предшествующего дате уплаты налога на Google в отношении таких услуг (ранее – дата оплаты электронных услуг).
- Определена дата совершения оборота по электронным услугам, оказанным иностранными компаниями в адрес казахстанских физических лиц – дата осуществления платежа покупателем услуг.
- Установлено, что налог на Google на электронные услуги, оказанные иностранными компаниями в адрес казахстанских физических лиц, не подлежит возврату.
О GRATA International
GRATA International является крупнейшей казахстанской независимой юридической фирмой, предоставляющей широкий спектр юридических услуг, которая существует на рынке более 30 лет и является одной из ведущих юридических фирм в Центральной Азии и Каспийском регионе.
На протяжении всей своей деятельности Фирма успешно занимается налоговой практикой, в связи, с чем в 2005 году в структуре Фирмы был специально сформирован Департамент налогового права. В отличие от многих консалтинговых компаний налоговая команда GRATA в своем большинстве состоит из юристов и аудиторов, которые имеют опыт работы в органах налоговой службы. Указанное позволяет предоставлять нашим клиентам не только правильные, но и практически применимые консультации.
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- Возврат налогов на прибыль, удерживаемых у источника выплаты, из бюджета;
- Возврат НДС из бюджета;
- Корпоративное налогообложение;
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