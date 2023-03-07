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Kazakhstan: Изменения В Налогообложении Цифрового Майнинга В Казахстане

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Настоящий обзор освещает последние изменения в налогообложении цифрового майнинга в Казахстане. Часть данных изменений уже введена в действие, а часть будет введена в действие позже.

1. Введение обязательства по предоставлению информации налоговым органам

Цифровые майнинговые пулы 1 теперь обязаны предоставлять налоговым органам сведения по цифровым активам, распределенным в адрес цифровых майнеров.

теперь обязаны предоставлять налоговым органам сведения по цифровым активам, распределенным в адрес цифровых майнеров. Биржи цифровых активов2 теперь обязаны предоставлять налоговым органам сведения по операциям налоговых резидентов, а также по вознаграждениям, выплаченным налоговым резидентам и нерезидентам виду деятельности, связанной с цифровым майнингом.

2. Введение особого порядка исчисления налогооблагаемого дохода3

Налогооблагаемый доход цифрового майнера будет исчисляться как произведение количества цифровых активов, распределенных цифровым майнинговым пулом в его адрес, и стоимости таких активов, установленной Международным финансовым центром «Астана» (далее – МФЦА »).

»). Налогооблагаемый доход от цифровых активов цифрового майнингового пула и биржи цифровых активов будет исчисляться на основании стоимости таких активов, установленной МФЦА.

3. Введение налоговых обязательств физического лица в отношении принадлежащих ему цифровых активов

Доход физического лица от реализации цифрового актива, выпущенного казахстанским эмитентом, будет освобожден от налогообложения в Казахстане 4 .

. Доход физического лица от реализации цифрового актива, выпущенного иностранным эмитентом, будет подлежать обложению индивидуальным подоходным налогом по ставке 10%. Налогооблагаемой базой будет являться положительная разница между стоимостью реализации и стоимостью приобретения цифрового актива 5 .

. Физическое лицо теперь обязано декларировать факт владения цифровыми активами, выпущенными как казахстанскими, так и иностранными эмитентами.

4. Исключение возможности уплаты налога на добавленную стоимость на импорт методом зачета6

Из списка товаров, в отношении которых налог на добавленную стоимость на импорт может быть уплачен методом зачета, были исключены вычислительные машины, предназначенные для майнинга криптовалют.

5. Введение лицензионного сбора при осуществлении цифрового майнинга

Введен лицензионный сбор за осуществление цифрового майнинга в следующих размерах:

6. Изменение ставки платы за цифровой майнинг

Цифровые майнеры теперь должны уплачивать плату за цифровой майнинг в следующем порядке:

7. Ограничение на применение специальных налоговых режимов

Цифровым майнерам, имеющим лицензии первой категории, теперь запрещено применять специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса.

Footnotes

1. Аккредитованное юридическое лицо, предоставляющее услугу объединения вычислительных мощностей цифровых майнеров и осуществляющее распределение цифровых активов между цифровыми майнерами, полученных в результате их совместной деятельности.

2. Электронная платформа в Международном финансовом центре «Астана», осуществляющая организационное и техническое обеспечение торгов, выпуска, обращения и хранения цифровых активов.

3. Вводится в действие с 1 апреля 2023 года.

4. Вводится в действие с 1 апреля 2023 года.

5. Вводится в действие с 1 января 2024 года.

6. Введено в действие с 1 января 2022 года.

7. Месячные расчетные показатели. В 2023 году один месячный расчетный показатель равен 3 450 тенге или около 7.7 долларов США.

8. Лицензия первой категории выдается цифровым майнерам, владеющим вычислительным оборудованием для цифрового майнинга, а также производственным зданием, расположенным вне территории жилой зоны и подключенным к сетям энергоснабжения/использующим собственную электрическую энергию.

9. Лицензия второй категории выдается цифровым майнерам, владеющим только вычислительным оборудованием для цифрового майнинга.

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