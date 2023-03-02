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1

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Снижена ставка налога на добавленную стоимость до 12% с 1 января 2023 года; Электро-заправки:

освобождаются от имущественного и земельного налога, а оборудование для них — от таможенных пошлин с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года;

доходы от зарядки электротранспорта не будут облагаться налогом с оборота, а специализирующиеся на этом предприятия — налогом на прибыль.

2

ОДОБРЕН ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД»



Согласно закону «О государственном бюджете» от 30.12.2022:

параметры государственного бюджета рассчитаны исходя из того, что в 2023 году темп роста валового внутреннего продукта в экономике страны составит 5,3%, а индекс потребительских цен – 9,5% по сравнению с декабрем 2022 года.

Ожидается, что доходы бюджета в 2023 году составят 310,7 трлн сумов, а расходы – 343,2 трлн сумов.

Предельный объем новых договоров, подлежащих подписанию от имени правительства республики и под гарантию Узбекистана по привлечению внешних заимствований, устанавливается в размере 4,5 млрд долларов США. Расходы бюджета в 2023 году (с учетом трансфертов в государственные целевые фонды) составляют 257,7 трлн сумов, 24,1 % в отношении к ВВП.

3

ВНЕДРЕНИЕ МСФО

Минфин подписал Приказ от 10.11.2022 г. «О признании текста международных стандартов финансовой отчетности и пояснений к ним для применения на территории Республики Узбекистан».

Для проведения экспертизы документов по МСФО создали экспертную комиссию, в заключении которой отражено окончательное мнение о возможности полного применения документов по МСФО на территории РУз;

В соответствии с МСФО № 1 «Первое применение международных стандартов финансовой отчетности» организации, которые перешли на МСФО, должны составить свою первую финансовую отчетность к 31 декабря 2022 года, за исключением юридических лиц, для которых законодательством предусмотрены более ранние сроки перехода на МСФО.

4

ЛЬГОТЫ ДЛЯ «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ»

В соответствии с Постановлением Президента «О мерах по расширению инфраструктуры эксплуатации электромобилей»:

электро-заправки смогут самостоятельно устанавливать цены на зарядку электромобилей независимо от текущих тарифов на энергию.

С 1 июня 2023 года внедряется система «зеленых сертификатов» для ограничения воздействия на экологию и окружающую среду при производстве продукции.

5

ВНЕДРЯЕТСЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Согласно новому Указу Президента РУз от 30.12.2022 все районы (города) республики разделены на 5 категорий. Отныне налоговые льготы и субсидии предоставляются исходя из категории районов и городов.

С 1 января 2023 года по 1 января 2026 года внедряется дифференцированный порядок налогообложения, в соответствии с которым:

субъекты предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в районах 5 категории, (кроме крупных налогоплательщиков, постоянных учреждений, бюджетных организаций и госпредприятий, а также юридических лиц, с государственной долей 50% и более) оплачивают:

- налог на прибыль, налог с оборота и социальный налог – по налоговой ставке в размере 1%;

- налог на имущество юридических лиц и земельный налог с юридических лиц – по налоговой ставке в размере 1% суммы, начисленной по этим налогам;

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в районах 5 категории, освобождаются от оплаты НДФЛ в фиксированном размере;

для предпринимателей из районов 4 категории (кроме крупных налогоплательщиков, постоянных учреждений, бюджетных организаций и госпредприятий, а также юридических лиц государственной долей 50% и более) базовая налоговая ставка налога с оборота устанавливается в размере 3%.

Жокаргы Кенес, Кенгашы народных депутатов областей вправе вводить в районах 4 категории, понижающие коэффициенты:

- минимальных размеров налога на имущество юридических лиц и земельного налога с юридического лиц, установленных Налоговым кодексом, – до 0,3;

- НДФЛ в фиксированном размере для индивидуальных предпринимателей – до 0,5.

Компаниям будет разрешено размещаться на иностранных биржах.

Перед этим предварительно надо будет разместиться на отечественной фондовой бирже. Зарубежные биржи дают доступ к большему числу потенциальных покупателей, потому что отечественная имеют низкую капитализацию.

Также, количество обязательной отчётности для бизнеса поручено сократить.

С 2023 года отменяется ежеквартальная сдача финансовых отчётов в налоговые органы. Для субъектов бухгалтерского учёта отменяется требование ежеквартально предоставлять финансовую отчётность в налоговые органы и Госкомстат. Предприятия, платящие налог с оборота по фиксированной ставке, также освобождаются от обязанности сдавать в налоговые органы годовую финансовую отчётность.

6

ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗРАБОТКА НОВОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2023–2025 ГОДЫ

Постановлением Президента «О мерах по реализации инвестиционной программы РУз на 2023-2025 годы»:

Министерствам, ведомствам, хозяйственным объединениям, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента – инициаторам проектов поручено совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли в срок до 20 января 2023 года разработать и внести в Кабинет Министров комплексные сетевые графики по каждому инвестиционному проекту в разрезе месяцев их реализации.

Концепции проектов, по которым планируется привлечение государственного внешнего долга, следует разработать и внести в срок до 5 февраля 2023 года в Министерство инвестиций и внешней торговли.

7

ОТНЫНЕ ФУНКЦИИ ГОСОРГАНОВ БУДУТ ОТРАЖЕНЫ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ

Согласно Постановлению Президента от 21.12.2022 будет сформирован открытый реестр функций республиканских и территориальных органов исполнительной власти. Для ведения данного реестра в режиме онлайн Минюстом будет запущена информационная система «Государственные функции».

c 1 января 2023 года:

руководителям и заместителям руководителей республиканских органов исполнительной запрещается одновременно выполнять функции руководителя органов хозяйственного управления;

отменяется наделение ассоциаций и других хозяйственных объединений государственно-властными полномочиями и назначение их руководителей на должность решениями Кабинета Министров.

8

ВСТУПАЕТ В СИЛУ НОВЫЙ ТРУДОВОЙ КОДЕКС

Ранее сообщалось, что действующая версия кодекса от 1995 года не соответствует современным реалиям и не создаёт достаточных условий для реализации прав работников и работодателей. Кодекс в новой редакции значительно расширен и включает в себя 7 разделов, 34 главы и 581 статью (в действующем — 294 статьи). Новая редакция Трудового кодекса вступит в силу в апреле 2023 года.

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