1
ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
- Снижена ставка налога на добавленную стоимость до 12% с 1 января 2023 года;
- Электро-заправки:
- освобождаются от имущественного и земельного налога, а оборудование для них — от таможенных пошлин с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года;
- доходы от зарядки электротранспорта не будут облагаться налогом с оборота, а специализирующиеся на этом предприятия — налогом на прибыль.
2
ОДОБРЕН ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2023 ГОД»
Согласно закону «О государственном бюджете» от 30.12.2022:
- параметры государственного бюджета рассчитаны исходя из того, что в 2023 году темп роста валового внутреннего продукта в экономике страны составит 5,3%, а индекс потребительских цен – 9,5% по сравнению с декабрем 2022 года.
- Ожидается, что доходы бюджета в 2023 году составят 310,7 трлн сумов, а расходы – 343,2 трлн сумов.
- Предельный объем новых договоров, подлежащих подписанию от имени правительства республики и под гарантию Узбекистана по привлечению внешних заимствований, устанавливается в размере 4,5 млрд долларов США. Расходы бюджета в 2023 году (с учетом трансфертов в государственные целевые фонды) составляют 257,7 трлн сумов, 24,1 % в отношении к ВВП.
3
ВНЕДРЕНИЕ МСФО
Минфин подписал Приказ от 10.11.2022 г. «О признании текста международных стандартов финансовой отчетности и пояснений к ним для применения на территории Республики Узбекистан».
- Для проведения экспертизы документов по МСФО создали экспертную комиссию, в заключении которой отражено окончательное мнение о возможности полного применения документов по МСФО на территории РУз;
- В соответствии с МСФО № 1 «Первое применение международных стандартов финансовой отчетности» организации, которые перешли на МСФО, должны составить свою первую финансовую отчетность к 31 декабря 2022 года, за исключением юридических лиц, для которых законодательством предусмотрены более ранние сроки перехода на МСФО.
4
ЛЬГОТЫ ДЛЯ «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ»
В соответствии с Постановлением Президента «О мерах по расширению инфраструктуры эксплуатации электромобилей»:
- электро-заправки смогут самостоятельно устанавливать цены на зарядку электромобилей независимо от текущих тарифов на энергию.
- С 1 июня 2023 года внедряется система «зеленых сертификатов» для ограничения воздействия на экологию и окружающую среду при производстве продукции.
5
ВНЕДРЯЕТСЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Согласно новому Указу Президента РУз от 30.12.2022 все районы (города) республики разделены на 5 категорий. Отныне налоговые льготы и субсидии предоставляются исходя из категории районов и городов.
С 1 января 2023 года по 1 января 2026 года внедряется дифференцированный порядок налогообложения, в соответствии с которым:
- субъекты предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в районах 5 категории, (кроме крупных налогоплательщиков, постоянных учреждений, бюджетных организаций и госпредприятий, а также юридических лиц, с государственной долей 50% и более) оплачивают:
- налог на
прибыль,
налог с
оборота и
социальный
налог – по
налоговой
ставке в
размере 1%;
- налог на имущество юридических лиц и земельный налог с юридических лиц – по налоговой ставке в размере 1% суммы, начисленной по этим налогам;
- индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в районах 5 категории, освобождаются от оплаты НДФЛ в фиксированном размере;
- для предпринимателей из районов 4 категории (кроме крупных налогоплательщиков, постоянных учреждений, бюджетных организаций и госпредприятий, а также юридических лиц государственной долей 50% и более) базовая налоговая ставка налога с оборота устанавливается в размере 3%.
- Жокаргы Кенес, Кенгашы народных депутатов областей вправе вводить в районах 4 категории, понижающие коэффициенты:
-
минимальных
размеров
налога на
имущество
юридических
лиц и
земельного
налога с
юридического
лиц,
установленных
Налоговым
кодексом, –
до 0,3;
- НДФЛ в фиксированном размере для индивидуальных предпринимателей – до 0,5.
- Компаниям будет разрешено размещаться на иностранных биржах.
- Перед этим предварительно надо будет разместиться на отечественной фондовой бирже. Зарубежные биржи дают доступ к большему числу потенциальных покупателей, потому что отечественная имеют низкую капитализацию.
- Также, количество обязательной отчётности для бизнеса поручено сократить.
- С 2023 года отменяется ежеквартальная сдача финансовых отчётов в налоговые органы. Для субъектов бухгалтерского учёта отменяется требование ежеквартально предоставлять финансовую отчётность в налоговые органы и Госкомстат. Предприятия, платящие налог с оборота по фиксированной ставке, также освобождаются от обязанности сдавать в налоговые органы годовую финансовую отчётность.
6
ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗРАБОТКА НОВОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2023–2025 ГОДЫ
Постановлением Президента «О мерах по реализации инвестиционной программы РУз на 2023-2025 годы»:
- Министерствам, ведомствам, хозяйственным объединениям, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента – инициаторам проектов поручено совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли в срок до 20 января 2023 года разработать и внести в Кабинет Министров комплексные сетевые графики по каждому инвестиционному проекту в разрезе месяцев их реализации.
- Концепции проектов, по которым планируется привлечение государственного внешнего долга, следует разработать и внести в срок до 5 февраля 2023 года в Министерство инвестиций и внешней торговли.
7
ОТНЫНЕ ФУНКЦИИ ГОСОРГАНОВ БУДУТ ОТРАЖЕНЫ В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ
Согласно Постановлению Президента от 21.12.2022 будет сформирован открытый реестр функций республиканских и территориальных органов исполнительной власти. Для ведения данного реестра в режиме онлайн Минюстом будет запущена информационная система «Государственные функции».
c 1 января 2023 года:
- руководителям и заместителям руководителей республиканских органов исполнительной запрещается одновременно выполнять функции руководителя органов хозяйственного управления;
- отменяется наделение ассоциаций и других хозяйственных объединений государственно-властными полномочиями и назначение их руководителей на должность решениями Кабинета Министров.
8
ВСТУПАЕТ В СИЛУ НОВЫЙ ТРУДОВОЙ КОДЕКС
Ранее сообщалось, что действующая версия кодекса от 1995 года не соответствует современным реалиям и не создаёт достаточных условий для реализации прав работников и работодателей. Кодекс в новой редакции значительно расширен и включает в себя 7 разделов, 34 главы и 581 статью (в действующем — 294 статьи). Новая редакция Трудового кодекса вступит в силу в апреле 2023 года.
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