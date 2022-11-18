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06 жовтня 2022 року прийнято Закон України № 2654-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів» (далі – «Закон»). Він набере чинності з 01 квітня 2023 року. Законом впроваджується спеціальний статус для фізичних осіб іноземців, які не є податковими резидентами України, який передбачає можливість здійснення підприємницької діяльності без необхідності перебувати в Україні. Для цього е-резидент зможе відкрити банківський рахунок, отримати електронний цифровий підпис та зареєструватися фізичною особою-підприємцем віддалено.

01 ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ СТАТУС Е-РЕЗИДЕНТА?

Статус е-резидента зможуть отримати лише іноземці, які досягли 18-річного віку.

Перелік країн, громадянам (підданим/резидентам/особам з місцем постійного проживання/перебування/реєстрації) яких дозволено стати е-резидентами в Україні, визначає Міністерство цифрової трансформації за погодженням з Міністерством фінансів України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (на момент підготовки цього інформаційного огляду не опублікований).

Не зможуть отримати статус е-резидента:

громадяни України;

іноземці, які мають право на постійне проживання в Україні чи є податковими резидентами України;

особи без громадянства;

громадяни/резиденти країни, визнаної державою-агресором та/або державою-окупантом (РФ);

громадяни/резиденти країн, визначених Європейською комісією як країни із слабкими режимами запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

Такими країнами є: Афганістан, Барбадос, Буркіна Фасо, Камбоджа, Кайманові острови, Гаїті, Ямайка, Йорданія, Малі, Марокко, М'янма, Нікарагуа, Пакистан, Панама, Філіппіни, Сенегал, Південний Судан, Сирія, Тринідад і Тобаго, Уганда, Вануату, Ємен, Зімбабве.

Такими країнами є: Афганістан, Барбадос, Буркіна Фасо, Камбоджа, Кайманові острови, Гаїті, Ямайка, Йорданія, Малі, Марокко, М'янма, Нікарагуа, Пакистан, Панама, Філіппіни, Сенегал, Південний Судан, Сирія, Тринідад і Тобаго, Уганда, Вануату, Ємен, Зімбабве. громадяни/резиденти країн, внесених в «чорний» та «сірий» списки FATF;

«Чорний список» FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей) – це перелік країн, які не дотримуються міжнародних норм, пов'язаних з грошовими потоками, що генеруються від злочинної діяльності та спрямовані на фінансування тероризму. Тобто, це перелік країн, які фінансують тероризм.

Серед країн, які віднесені в «чорний список», Іран та КНДР.

«Сірий список» FATF – це перелік країн, які мають стратегічні недоліки у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Серед країн, які віднесені в «сірий список», Албанія, Барбадос, Буркіна Фасо, Камбоджа, Кайманові острови, Демократична Республіка Конго, Гібралтар, Гаїті, Ямайка, Йорданія, Малі, Марокко, Мозамбік, Панама, Філіппіни, Сенегал, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Туреччина, Уганда, Об'єднані Арабські Емірати, Ємен.

особи, які отримують доходи в Україні за товари, роботи, послуги (окрім пасивних доходів).

Пасивними доходами відповідно до Податкового кодексу України (далі – «ПКУ») визнаються:

проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, на вклад (депозит) у кредитних спілках, інших процентів (у тому числі дисконтних доходів);

процентні або дисконтні доходи за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;

плата (відсотки), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки;

доходи, які виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи;

доходи за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами);

відсотки (дисконти), отримані власником облігації від їх емітента відповідно до закону;

доходи за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та доходи, отримані платником податку в результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному проспектом емісії сертифікатів;

інвестиційні прибутки, включаючи прибутки від операцій з державними цінними паперами та з борговими зобов'язаннями Національного банку України з урахуванням курсової різниці;

роялті;

дивіденди;

страхові виплати і відшкодування. Відповідно, якщо іноземець отримує пасивні доходи з джерелом походження з України, перераховані вище, він зможе отримати статус е-резидента.

02 ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК В КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНАХ

Для реєстрації та взяття на облік в податкових органах фізична особа іноземець проходить такі етапи:

1. Отримує статус е-резидента.

Отримання статусу е-резидента здійснюється онлайн через спеціальну інформаційну систему «Ерезидент» та не потребує фізичної присутності іноземця в Україні шляхом подання відповідної заяви про набуття статусу е-резидента. Іноземця ідентифікують. Паралельно іноземець отримує доступ до кваліфікованих електронних довірчих послуг, тобто отримує кваліфікований електронний підпис (далі – «КЕП»). Документом, що посвідчує особу електронного резидента, є паспортний документ для виїзду за кордон.

Отримання статусу е-резидента здійснюється онлайн через спеціальну інформаційну систему «Ерезидент» та не потребує фізичної присутності іноземця в Україні шляхом подання відповідної заяви про набуття статусу е-резидента. Іноземця ідентифікують. Паралельно іноземець отримує доступ до кваліфікованих електронних довірчих послуг, тобто отримує кваліфікований електронний підпис (далі – «КЕП»). Документом, що посвідчує особу електронного резидента, є паспортний документ для виїзду за кордон.

2. Отримує статус фізичної особи-підприємця та автоматично – платника єдиного податку на третій групі без сплати ПДВ.

Е-резидент для державної реєстрації як фізичної особи - підприємця подає заяву в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг у порядку, визначеному Міністерством юстиції України та Міністерством цифрової трансформації, за умови її підписання з використанням КЕП.

Е-резидент вважається платником єдиного податку з дня його державної реєстрації без необхідності подання заяви про обрання спрощеної системи оподаткування.

3. Стає на облік в контролюючих органах.

Взяття на облік е-резидента здійснюється контролюючим органом на підставі відомостей, отриманих від інформаційної системи "Е-резидент".

Подання іноземцем заяви на набуття статусу е-резидента прирівнюється до особистого подання до відповідного контролюючого органу облікової картки фізичної особи - платника податків та заяви для реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб.

Реєстрація е-резидентів платниками єдиного податку третьої групи здійснюється контролюючим органом протягом двох робочих днів з дати отримання від державного реєстратора відомостей про реєстрацію е-резидента як фізичної особи - підприємця у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Податковою адресою платника податків – е-резидента визнається електронна адреса, зазначена такою особою у заяві про набуття статусу е-резидента. Листування між е-резидентами та контролюючими органами здійснюється виключно засобами електронного зв'язку з використанням КЕП.

4. Відкриває рахунок в банку.

Е-резидент може відкрити поточний рахунок виключно через інформаційну систему «Е-резидент» після реєстрації. Там буде міститися перелік банків, які доступні для відкриття поточного рахунку е-резидента.

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