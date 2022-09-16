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12 июля 2022 года в Налоговый кодекс Республики Казахстан («Налоговый кодекс») был внесен ряд изменений. Ниже приведен краткий обзор наиболее значительных из них, которые, за некоторыми исключениями, вступают в силу с 1 января 2023 года.

1) Изменение условий применения льгот к дивидендам, полученным юридическим лицом-резидентом (статья 241 Налогового кодекса)

Дивиденды, выплачиваемые юридическими лицами-резидентами, которые имеют право уменьшать сумму исчисленного корпоративного подоходного налога («КПН») на 100%, теперь подлежат корректировке даже в том случае, если сумма таких дивидендов превышает 50% в общей сумме КПН такого лица;

Корректировке подлежат дивиденды по ценным бумагам, находящимся в официальном списке КФБ (KASE), только при условии, что по таким ценным бумагам осуществлялись торги в течение отчетного года.

2) Ограничение отнесения сумм затрат на услуги, приобретенные у нерезидента-взаимосвязанной стороны (статьи 264 и 288 Налогового кодекса)

3) Изменение условий применения льгот к дивидендам, полученным физическим лицом-резидентом (статьи 320 и 341 Налогового кодекса)

Ввиду отмены 5%-ой ставки индивидуального подоходного налога («ИПН»), удерживаемого у источника выплаты, в отношении дивидендов, теперь дивиденды, полученные физическим лицом-резидентом из казахстанских источников, облагаются ИПН по ставке 10%;

Корректировке подлежат: дивиденды, полученные от юридического лица-резидента в пределах 30 000 месячного расчетного показателя за отчетный год; дивиденды по ценным бумагам, находящимся в официальном списке КФБ (KASE), при условии, что по ним осуществлялись торги в течение отчетного года.



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