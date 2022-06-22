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Для любого инвестора (местного или иностранного) стабильность налоговой политики государства является показателем уровня благоприятности инвестиционного климата. Между странами уже давно идет борьба за инвестиции. И если раньше инвесторы стояли в очереди к богатым природными ресурсами странам, то сейчас правительства и президенты этих стран активно борятся за то, чтобы привлечь инвестиции в свою страну.

В этом обзоре хотелось бы привести пример того, насколько непоследовательна может быть налоговая политика в Казахстане. И это очень важная проблема. Инвесторам уже не нужны низкие ставки налогов или какие-либо льготы и преференции. Инвесторам нужны лишь стабильность и предсказуемость. Вопрос предсказуемости действий государства очень важен. Ведь по-настоящему качественный инвестор приходит с проектом не на год или два, а на 5-10-20 лет и более. В таких обстоятельствах финансовая модель любого инвестиционного проекта рассчитывается, резюмируя, что государство будет действовать в отношении инвестора последовательно и предсказуемо.

Представьте, Вы взяли в долгосрочную аренду квартиру. Учитывая, что Ваш контракт на аренду долгосрочный, и Вы предполагаете, что арендодатель будет действовать последовательно, Вы решили сделать за свой счет дорогостоящий ремонт. Фактически понесли капитальные затраты. Представьте далее, что арендодатель через пол года аренды решил увеличить арендную плату на 50%. Будете ли Вы еще когда-либо верить такому арендодателю?

8 июня 2022 года Мажилис Парламента РК принял в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РК. Поправки предусматривают ряд норм, которые в случае их принятия могут позволить инвесторам сделать вывод, что в Казахстане нестабильное и часто меняющееся налогообложение. Приведу три примера из указанного законопроекта, который в недрах Правительства почему-то назвали «срочным». Хотя все, что касается изменений в налогообложении, по умолчанию не может срочно разрабатываться и приниматься.

1) Увеличение ставок налога на добычу полезных ископаемых по твердым полезным ископаемым

(«НДПИ»)

Впервые идею увеличения ставок НДПИ озвучил министр национальной экономики на заседании Высшего совета по реформам под председательством Президента. Министр предложил увеличить ставки НДПИ на 30%. И в первоначальных версиях поправок повышение ставок НДПИ было в том же размере, как и объявлено на заседании Высшего совета по реформам – на 30%. Однако позднее Миннацэкономики пошло дальше и увеличило ставки на 50%.

Во-первых, само по себе увеличение ставки налога на 50% текущие и потенциальные инвесторы будут рассматривать как «драматические» изменения. А когда это еще делается срочно в течение 2-3 месяцев и без детального анализа последствий, это объективно настораживает инвесторов, которые ожидают от Казахстана последовательности и предсказуемости.

Еще в сентябре 2021 года Президент призывал активно привлекать инвестиции в геологоразведку и поиск новых месторождений. И через полгода Правительство Казахстана предпринимает абсолютно противоположные шаги, ставя такие инвестиции под угрозу. Практика других горнорудных стран последних 5-7 лет показывает, что первой реакцией руководителей горнодобывающих компаний на повышение ставок роялти и НДПИ является вывод инвесторами средств из финансирования геологоразведочных работ.

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