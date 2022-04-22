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Министерством национальной экономики опубликован приказ №31 от 31 марта 2022 года, которым вносятся изменения в перечень импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачёта.

Приказ действует ретроспективно и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2022 года.

Согласно внесенным изменениям из перечня импортируемых товаров исключены такие позиции как:

пестициды;

племенные животные всех видов;

оборудование для искусственного осеменения;

крупнорогатый живой скот.

Также откорректированы отдельные позиции товаров на уровне кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности для того, чтобы привести перечень товаров в соответствии с положениями Налогового кодекса, оставив только те товары и оборудование, производство которых полностью отсутствует в Казахстане.

О GRATA International

GRATA International является крупнейшей казахстанской независимой юридической фирмой, предоставляющей широкий спектр юридических услуг, которая существует на рынке более 25 лет и является одной из ведущих юридических фирм в Центральной Азии и Каспийском регионе.

На протяжении всей своей деятельности Фирма успешно занимается налоговой практикой, в связи, с чем в 2005 году в структуре Фирмы был специально сформирован Департамент налогового и таможенного права. В отличие от многих консалтинговых компаний налоговая и таможенная команда GRATA в своем большинстве состоит из юристов и аудиторов, которые имеют опыт работы в органах налоговой и таможенной службы. Указанное позволяет предоставлять нашим клиентам не только правильные, но и практически применимые консультации.

Наши услуги

Представление и защита интересов в ходе налогового спора;

Консультирование по вопросам таможенного регулирования Республики Казахстан и ЕАЭС;

Консультирование по вопросам классификации товаров;

Обжалование решений и действий таможенных органов в вышестоящих органах;

Обжалование решений и действий таможенных органов в судах Республики Казахстан;

Таможенный аудит внешнеэкономических и таможенных операций участников внешнеэкономической деятельности;

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