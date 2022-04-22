Министерством национальной экономики опубликован приказ №31 от 31 марта 2022 года, которым вносятся изменения в перечень импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачёта.
Приказ действует ретроспективно и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2022 года.
Согласно внесенным изменениям из перечня импортируемых товаров исключены такие позиции как:
- пестициды;
- племенные животные всех видов;
- оборудование для искусственного осеменения;
- крупнорогатый живой скот.
Также откорректированы отдельные позиции товаров на уровне кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности для того, чтобы привести перечень товаров в соответствии с положениями Налогового кодекса, оставив только те товары и оборудование, производство которых полностью отсутствует в Казахстане.
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