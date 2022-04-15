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Ukraine: Питання І Відповіді Щодо Особливостей Застосування Спрощеної Системи Оподаткування На Період Дії Воєнного Стану В Україні

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Законом України № 2120-IX від 15 березня 2022 року (набрав чинності з 17 березня 2022 року) та Законом України № 2142-IX від 24 березня 2022 року (набрав чинності 5 квітня 2022 року) до ПКУ внесені зміни щодо застосування спрощеної системи оподаткування.

ПОЧАТОК І ПЕРІОД ЗАСТОСУВАННЯ

З якої дати починають застосовуватися спеціальні правила спрощеної системи оподаткування?

Платник податків має право застосовувати спеціальні правила оподаткування, починаючи з 01 квітня 2022 року за умови подання відповідної заяви до податкових органів.

Як єдиний податок сплачується до початку застосування спеціальних правил спрощеної системи оподаткування?

Адміністрування єдиного податку здійснюється відповідно до загальних правил без врахування спеціальних правил.

Хто може застосовувати спрощену систему оподаткування за ставкою 2%?

Більшість компаній та приватних підприємців (ФОП) мають право на застосування спеціальних правил оподаткування. Рішення щодо доцільності застосування потрібно приймати індивідуально, з урахуванням специфіки діяльності і фінансових показників суб'єкта господарювання, особливо платникам податку з низькою рентабельністю або зі збитками.

Чи є спеціальні правила обов'язковими для зареєстрованих платників єдиного податку?

Усі зареєстровані платники єдиного податку I, II та III груп можуть застосувати спеціальні правила на добровільній основі, це не є обов'язковим.

Протягом якого періоду можна застосовувати спеціальні правила спрощеної системи оподаткування?

Спеціальні правила оподаткування можуть застосовуватися до припинення або скасування воєнного стану на території України.

Указом Президента від 14.03.2022 р. No133/2022 воєнний стан на території України продовжено до 25 квітня 2022 року.

ЗМІНИ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ I ТА II ГРУП ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

Чи звільняються ФОП I та II груп від сплати єдиного податку?

Тимчасові спеціальні правила передбачають право на звільнення від сплати єдиного податку для ФОП I та II груп. Такі ФОП мають право не сплачувати єдиний податок. Тобто сплата єдиного податку не є обов'язком, і, таким чином, залишається на розсуд ФОП.

Які вимоги до звітності для ФОП I та II груп, якщо вони вирішили не сплачувати єдиний податок?

ФОП І та ІІ груп не подають податкову декларацію платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця з а період, в який не було сплачено єдиний податок.

Чи можуть ФОП I або II групи продовжувати сплачувати єдиний податок?

За замовчуванням ФОП може застосовувати загальні правила, що регулюють спрощену систему сплати єдиного податку, і платити єдиний податок.

ЗМІНИ, ВСТАНОВЛЕНІ ДЛЯ IІІ ГРУПИ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

Хто може почати застосовувати спрощену систему оподаткування за ставкою 2%?

Більшість компаній та ФОП можуть перейти на ІII групу платників єдиного податку та застосовувати особливості оподаткування за деякими винятками (є обмеження щодо річного обсягу доходів, видів діяльності).

Компанія або ФОП можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування за ставкою 2%, якщо вони відповідають таким критеріям: (i) компанія або ФОП вже зареєстровані як платник єдиного податку III групи або реєструються як платник єдиного податку ІІІ групи; (ii) компанія або ФОП вирішує застосувати особливості оподаткування, передбачені для III групи платників єдиного податку.

Який максимально допустимий річний обсяг доходу для платників єдиного податку за ставкою 2%?

Дохід протягом календарного року не повинен перевищувати 10 млрд грн.

Як розраховується дохід для платників єдиного податку за ставкою 2%?

Дохід визначається у відповідності до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (ПКУ).

Чи існують обмеження щодо кількості працівників?

Платники єдиного податку за ставкою 2% можуть мати необмежену кількість працівників.

Яка ставка єдиного податку застосовується?

Платники єдиного податку ІІІ групи оподатковують доходи за ставкою єдиного податку 2%.

Яким є звітний період для платників єдиного податку за ставкою 2%?

Звітний період для платників єдиного податку за ставкою 2% – календарний місяць.

Які терміни сплати єдиного податку за ставкою 2%?

Сума податкового зобов'язання підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку для подання податкової декларації.

Які особливості звітування платників податку на прибуток підприємств з річним доходом, що не перевищує 40 млн. грн. за попередній рік?

При переході або відмови від спрощеної системи оподаткування за ставкою 2%, такий платник подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за періоди протягом календарного року, в яких сплачувався податок на прибуток підприємств.

ПДВ-ПИТАННЯ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ IІІ ГРУПИ

Чи сплачуватимуть ПДВ платники єдиного податку за ставкою 2%?

Платники єдиного податку за ставкою 2% звільнені від обов'язку нарахування, сплати та подання звітності з ПДВ щодо операцій постачання товарів, робіт і послуг на митній території України, та при ввезенні товарів на митну територію України.

До яких операцій не застосовується звільнення від оподаткування ПДВ?

Звільнення від оподаткування не застосовується до операцій імпорту та постачання на митній території України товарів, які мають походження, або ввозяться з території країни – окупанта/агресора чи окупованої території України.

Який статус реєстрації ПДВ компаній та ФОП, що переходять на спрощену систему оподаткування за ставкою 2%?

Реєстрація платником ПДВ призупиняється.

Чи анулюється реєстрація ПДВ компаній та ФОП, що переходять на спрощену систему оподаткування за ставкою 2%?

Реєстрація платником ПДВ не анулюється.

Які наслідки призупинення ПДВ-реєстрації?

Призупиняються права та обов'язки платника ПДВ, в т.ч. щодо формування податкового кредиту.

Призупиняється обрахунок показників, що обліковуються систомю електронного адміністрування ПДВ (визначених статтею 2001 ПКУ).

Який є ПДВ-статус операцій, що здійснюються платниками, що використовують спрощену систему оподаткування за ставкою 2%?

Дані операції вважаються такими, що не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Чи втратять платники податку накопичений податковий кредит у зв'язку із переходом на спрощену систему оподаткування за ставкою 2%?

Це питання потребує детальніших роз'яснень податкових органів. Право на накопичений податковий кредит повинен зберігатися, якщо товари, послуги, необоротні активи, придбані з ПДВ, не були реалізовані у період перебування на спрощеній системі оподаткування за ставкою 2%.

За якими операціями платники на спрощеній системі оподаткування за ставкою 2%, повинні нараховувати ПДВ-зобов'язання?

Податкові зобов'язання на підставі п. 198.5 ПКУ нараховуються не пізніше останнього дня звітного періоду, в якому здійснено відновлення реєстрації платником ПДВ за товарами/послугами, необоротними активами придбаними/виготовленими з ПДВ до переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою 2%, які використані (поставлені, реалізовані) в операціях, що не є об'єктом оподаткування.

База оподаткування при нарахуванні податкових зобов'язань за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості чи звичайної ціни, а за товарами/послугами - виходячи з вартості їх придбання.

Чи повинні платники, які переходять на спрощену систему оподаткування за ставкою 2%, нараховувати ПДВ-зобов'язання на балансову вартість/вартість придбання необоротних активів?

Це питання потребує більш детальних роз'ясненення податкових органів. Відповідно до позиції податкових органів ПДВ-зобов'язання нараховуються відповідно до частки використання таких активів в неоподатковуваних ПДВ операціях.

Чи можуть платники податку на спрощеній системі оподаткування за ставкою 2% визнати ПДВ-кредит щодо товарів, робіт та послуг, придбаних, проте не реалізованих під час дії воєнного, надзвичайного станів?

Внаслідок переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% призупиняються права та обов'язки платника ПДВ, в т.ч. щодо формування податкового кредиту. Відтак, ПДВ-кредит за операціями з придбання товарів, робіт та послуг визнаний не може бути.

Які особливості складання податкових накладних на користь покупців, що перебувають на спрощеній системі оподаткування за ставкою 2%?

Це питання потребує роз'яснень податкових органів.

Чи складатимуться платниками податків, що перебувають на спрощеній системі оподаткування за ставкою 2% податкові накладні за операціями з реалізації товарів, послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України?

Згідно із роз'ясненнями податкових органів податкові накладні за такими операціями не складатимуться.

ПИТАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВИХОДУ

Яка процедура подання заяви з метою застосування особливостей спрощеної системи оподаткування?

Компанії та ФОП можуть обирати або переходити на спрощену систему оподаткування та застосовувати особливості шляхом подання заяви до контролюючого органу.

З якої дати суб'єкт господарювання вважається платником єдиного податку ІІІ групи за ставкою 2%?

З 01 квітня 2022 року – у разі подання заяви до 01 квітня 2022 року; з наступного робочого дня після подання заяви - у разі подання заяви, починаючи з 01 квітня 2022 року.

Як новостворені суб'єкти господарювання можуть почати застосовувати спрощену систему оподаткування за ставкою 2%?

Новостворені компанії вважаються платниками єдиного податку ІІІ групи, починаючи з дня їх державної реєстрації, якщо вони подали заяву про обрання спрощеної системи оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування протягом 10 днів з дня їх державної реєстрації.

Як платники податків можуть припинити застосовувати особливості спрощеної системи оподаткування?

Платник податку має право самостійно відмовитися від використання особливостей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення.

Які правила оподаткування застосовуються після припинення застосування особливостей спрощеної системи оподаткування?

Такі платники податків повернуться до раніше застосовуваних правил оподаткування з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому припинено чи скасувано воєнний стан, або прийняте відповідне рішення про припинення застосування.

ОБМЕЖЕННЯ

Хто не може застосовувати спрощену систему оподаткування за ставкою 2%?

Заборона встановлена для наступних суб'єктів господарювання:

хто здійснює діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

хто здійснює діяльність з обміну іноземної валюти;

хто здійснює виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів, імпорту автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);

хто здійснює видобуток, реалізацію корисних копалин;

страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і інші фінансові установи; реєстратори цінних паперів;

представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

фізичні та юридичні особи-нерезиденти.

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