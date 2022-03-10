Безвизовый режим
Между Казахстаном, Россией и Беларусью действует безвизовый режим въезда. Граждане России и Беларусии могут находиться на территории Казахстана до 90 дней: 30 дней без регистрации с возможностью продления ещё на 60 дней. Для продления регистрации до истечения первых 30 дней следует обратиться в подразделение Комитета миграционной службы МВД РК. Для пребывания на территории Казахстана более 90 дней необходимо получить вид на жительство или оформить временную регистрацию в подразделениях Комитета миграционной службы МВД РК на основании трудового договора (в соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе). Оформление вида на жительство возможно только при наличии заграничного паспорта гражданина Российской Федерации или Республики Беларусь.
Порядок въезда и пребывания на территории Казахстана трудящихся-мигрантов
Срок временного пребывания (проживания) трудящегося-гражданина России или Беларуси и членов его/ее семьи на территории Казахстана определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного иностранным гражданином с работодателем или заказчиком работ (услуг) на территории Казахстана.
Граждане России и Беларуси, прибывшие в целях осуществления трудовой деятельности или трудоустройства на территорию Казахстана, и члены их семей освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет) в течение 30 суток с даты въезда.
В случае пребывания граждан России и Беларуси на территории Казахстана свыше 30 суток с даты въезда, эти граждане обязаны зарегистрироваться (встать на учет) в соответствии с законодательством Казахстана в органах миграционной полиции МВД РК. Регистрация оформляется на основании трудового договора.
В соответствии со статьей 97 Договора о евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, гражданам России и Беларуси не требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в Казахстане. Трудовая деятельность трудящегося-гражданина России или Беларуси на территории Казахстана регулируется законодательством Казахстана с учетом положений Договора о ЕАЭС.
Как зарегистрировать Товарищество с Ограниченной Ответственностью (далее – «ТОО») в Казахстане:
-
Назначить
Директора
ТОО
- Получить
ИИН для
директора
ТОО (в
случае
если
иностранное
лицо);
Документы для получения ИИН:
- Заявление установленной формы;
- Копия паспорта (нотариально заверенная);
- Доверенность (в случае если подавать заявление будет другое лицо).
- Получить ИИН для директора ТОО (в случае если иностранное лицо);
- Список
документов
для
регистрации:
- Решение единственного участника/протокол общего собрания о создании ТОО (определить наименование ТОО, размер уставного капитала, назначить директора, утвердить юридический адрес);
- Учредительный договор (в случае если ТОО учреждается 2-мя или более лицами);
- Устав ТОО (на казахском и русском языке, можно использовать типовой устав);
- Документ, подтверждающий местоположение учреждаемого юридического лица - Договор аренды офисного помещения;
- В случае если Арендодателем по договору аренды является физического лицо – то необходимо также получить нотариально оформленное согласие арендодателя (физ. лица) о предоставлении помещения в качестве места нахождения юридического лица (ТОО);
- Копия паспорта Директора (нотариально заверенная копия, переведенная на русский и казахский языки;
- Приказ о назначении Директора (оформляется на русском и казахском языках);
- Трудовой договор с Директором (оформляется на русском и казахском языках);
- Документы
от
учредителя
нерезидента:
- документы, подтверждающие государственную регистрацию в стране инкорпорации нерезидента, с указанием номера государственной регистрации (или его аналога) – выписки из реестра юридических лиц (апостилированные и переведенные на русский и казахский языки);
- учредительные документы (устав компании, при наличии) (апостилированные и переведенные на русский и казахский языки);
- документы, подтверждающие налоговую регистрацию при ее наличии в стране инкорпорации или стране резидентства (апостилированные и переведенные на русский и казахский языки);
- в случае если учредитель физическое лицо – нотариально заверенная копия паспорта (нотариально заверенная и переведенная на русский и казахский языки).
- Подача документов и заполнение заявления установленной формы в Государственную корпорацию «Правительство для граждан»
- Оплата
государственной
пошлины за
государственную
услугу -
«Регистрация
юридического
лица»
- Регистрация субъектов малого и среднего предпринимательства бесплатна.
- Регистрация субъекта крупного предпринимательства 6,5 МРП (около 40 долларов США).
-
Получение
печати
ТОО
Документы для получения печати:
- Решение единственного участника/протокол общего собрания о создании ТОО и назначении Директора ТОО;
- Приказ о назначении Директора;
- Справка о регистрации ТОО;
- Доверенность от Директора на изготовление печати.
-
Открытие
банковского
счета
Стандартный пакет документов для открытия счета:
- Решение единственного участника/протокол общего собрания о создании ТОО;
- Документ с образцами подписей и оттиска печати;
- Учредительный договор (если более одного учредителя);
- Документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации); (справка с портала электронного правительства);
- Копия документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете);
- Документы, удостоверяющие личность учредителей юридического лица;
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ о назначении Директора).
Как зарегистрировать ИП в Казахстане:
Индивидуальным предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан Республики Казахстан, кандасов, направленная на получение чистого дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, под их риск и имущественную ответственность.
Вместе с тем, индивидуальную предпринимательскую деятельность на территории Республики Казахстан вправе осуществлять постоянно проживающие на территории Республики Казахстан граждане Российской Федерации, Республик Таджикистан, Беларусь, Армения и Кыргызстан.
Для постановки на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо направляет уведомление в налоговый орган по месту нахождения. Услуга по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя является бесплатной.
Налоговые органы в течение одного рабочего дня с даты получения налогового заявления производят постановку физического лица на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя.
В уведомлении, направляемом для регистрации ИП, нужно самостоятельно выбрать один из налоговых режимов, по которому будет работать ИП.
Проверить, стали ли вы предпринимателем, можно на сайте www.kgd.gov.kz либо в мобильном приложении «e-Salyq Azamat».
В Казахстане действуют следующие виды специального налогового режима для бизнеса:
- на основе патента;
- на основе упрощенной декларации;
- с использованием фиксированного вычета.
Более того, для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от пандемии секторах, введен новый специальный налоговый режим розничного налога, который предусмотрен для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Специальный налоговый режим на основе патента
Обязательные условия:
- не используется труд наемных работников;
- доход за год не превышает 3 528-кратный размер МРП. (около 21 600 долларов США).
Патент вправе применять ИП, которые помимо соответствия вышеуказанным условиям, осуществляют деятельность в форме личного предпринимательства, а также осуществляют один или несколько из 32 видов деятельности (деятельность такси, сдача в аренду и т.д.).
Ставка ИПН составляет 1%, к доходу, полученному за налоговый период. Предусмотрена возможность предоставления налоговой отчетности от одного месяца до года. Преимущественно данный режим применяют налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере услуг, по сдаче в аренду имущества.
На основе упрощенной декларации
Обязательные условия:
- среднесписочная численность работников за полугодие не превышает 30 человек;
- доход за полугодие не превышает 24 038-кратный размер МРП (около 148 000 долларов США).
Ставка ИПН составляет 3% от дохода (без учета расходов). Налоговая отчетность предоставляется 1 раз в полугодие. В упрощенной декларации отражаются подлежащие уплате в бюджет суммы индивидуального подоходного налога с доходов, а также отражаются ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты, и социальные платежи, как за самого ИП, так и с работников.
Режим применяют преимущественно налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере торговли, общественного питания, оказывающие прочие виды услуг.
При этом в доход не включаются доходы в пределах 70 048-кратного размера МРП (около 430 000 долларов США), полученные ИП путем безналичных расчетов с обязательным применением трехкомпонентной интегрированной системы.
С использованием фиксированного вычета
Обязательные условия:
- среднесписочная численность работников за год не превышает 50 человек;
- доход за год не превышает 144 184-кратный размер МРП (около 884 000 долларов США).
Предусмотрен дополнительный фиксированный вычет в размере 30% от суммы совокупного годового дохода, без подтверждающих документов (при соответствии определенным условиям), а также, помимо вычета по расходам на оплату труда, предусмотрено уменьшение налогооблагаемого дохода на 100% от фонда оплаты труда.
Для данного режима установлены более высокие (по сравнению с упрощенной декларацией) критерии по размерам предельного дохода и предельной численности работников.
Преимущественно режим применяют налогоплательщики, осуществляющие оптово-розничную деятельность, предоставляющие прочие виды услуг, а также работающие в сфере строительства.
Специальный налоговый режим розничного налога
Его вправе применять налогоплательщики, признающиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом РК и осуществляющие исключительно один или несколько видов деятельности, определенных Правительством РК для данного режима.
Ставка ИПН 3%. Объектом обложения является доход без учета расходов. Налоговый период - календарный квартал. Данный режим действует с 1 января 2021 года и рассчитан на 2 года.
Введение режима розничного налога с единой льготной ставкой и освобождением от НДС и социального налога является временной и необходимой мерой поддержки для субъектов бизнеса, работающих в наиболее пострадавших от пандемии секторах экономики, и позволяет им значительно упростить налогообложение.
Как зарегистрировать компанию в Astana Hub:
Astana Hub – крупнейший международный технопарк IT-стартапов в Центральной Азии. Здесь создаются условия для свободного развития казахстанских и зарубежных технологических компаний.
Основные требования к компаниям при регистрации:
- являться юридическим лицом;
- не иметь на момент подачи заявления филиалов, а также иных обособленных структурных подразделений, за исключением представительств;
- не относиться к организациям, реализующим (реализовавшим) инвестиционный приоритетный проект в соответствии со статьей 284 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК, а также инвестиционный стратегический проект по инвестиционным контрактам, заключенным до 1 января 2015 года;
- не являться юридическим лицом, пятьдесят и более процентов акций (доли участия в уставном капитале) которого прямо или косвенно принадлежат государству, национальным управляющим холдингам, национальным холдингам и национальным компаниям или их дочерним организациям;
- не являться недропользователем или участником специальной экономической зоны;
- не являться плательщиком подакцизных товаров в соответствии со статьей 461 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).
Налоговые преференции, предоставляемые для участников Astana Hub:
- Корпоративный подоходный налог
- Налог на добавленную стоимость (далее – НДС)
- НДС на импорт определенных товаров
- НДС по приобретению работ, услуг от нерезидента
- Индивидуальный подоходный налог, подлежащий оплате работниками
- Дивиденды для резидентов
- Доход от прироста стоимости
- Доход нерезидента из источника в РК
- Налог на роялти
- Дивиденды для нерезидентов
- Социальный налог, позволяющее освободиться от оплаты социального налога за работников-нерезидентов.
Для регистрации в качестве участника Технопарка к заявлению потребуются следующие документы:
- документ
о
государственной
регистрации:
- юридические лица – резиденты Республики Казахстан - справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- юридические лица - нерезиденты Республики Казахстан – документ, подтверждающий государственную регистрацию в стране инкорпорации, с указанием номера государственной регистрации либо его аналога;
- копия документа, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени Заявителя при подаче Заявления, если такое лицо назначено Заявителем;
- бизнес-план проекта, формируемый Заявителем на веб-портале, определенном Технопарком, с обязательным заполнением формы;
- сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговых органах, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, выданная не ранее чем за 10 (десять) календарных дней, предшествующих дате подачи заявления. Данные документы не предоставляются нерезидентами Республики Казахстан;
- сведения о местонахождении, где Заявитель планирует осуществлять деятельность;
- сведения о количестве планируемых к привлечению нерезидентов и резидентов для реализации проекта (предполагаемое количество и срок).
Как зарегистрировать компанию в МФЦА:
Международный финансовый центр «Астана» (далее «МФЦА») предлагает бизнесу полную правовую платформу для привлечения, реализации и защиты инвестиций.
Принципы действующего общего права МФЦА основано на Конституции Республики Казахстан и состоит из Конституционного закона, Актов МФЦА, основанных на принципах, законодательстве и прецедентах права Англии и Уэльса, и стандартах ведущих мировых финансовых центров.
Деятельность на территории МФЦА может осуществляться как в статусе участника МФЦА, так и в статусе аккредитованного участника рынка.
Условиями, делающими регистрацию компаний в МФЦА привлекательной, являются:
1. Налоговые льготы: участники МФЦА освобождаются от уплаты некоторых видов налогов. К примеру, участники МЦФА, оказывающие финансовые услуги, освобождаются от уплаты КПН и НДС с доходов до 1 января 2066 года. От уплаты КПН также освобождаются участники МФЦА, оказывающие вспомогательные услуги. Данные участники также освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога по объектам, расположенным на территории МФЦА;
2. Упрощенная регистрация иностранных граждан. В рамках МФЦА действует специальный орган Expat Centre, который оказывает услуги иностранным гражданам по выпуску виз, разрешений и иных документов.
3. Упрощенный валютный режим. Обязательства участников МФЦА выражаются в любой валюте, предусмотренной договором.
Для регистрации в МФЦА необходимо осуществить следующие действия:
- Выбрать организационно-правовую форму;
- Проверить соответствие вида деятельности требованиям МФЦА;
- Выбрать наименование юридического лица;
- Подготовить Устав и Бизнес план;
- Выбрать юридический адрес и заключить договор аренды;
- Назначить директора;
- Подписать решение о создании юридического лица;
- Заполнить регистрационную форму;
- Оплатить регистрационный сбор – 300 долларов США;
- Проверка документов и одобрение регистрации в МФЦА;
- Получить сертификата об инкорпорации.
Аккредитованные компании. Компания, зарегистрированная в другой юрисдикции (в том числе зарегистрированная по законодательству РК), может иметь присутствие в МФЦА и вести свой бизнес, в форме аккредитованной компании или партнерства.
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