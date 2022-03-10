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Безвизовый режим

Между Казахстаном, Россией и Беларусью действует безвизовый режим въезда. Граждане России и Беларусии могут находиться на территории Казахстана до 90 дней: 30 дней без регистрации с возможностью продления ещё на 60 дней. Для продления регистрации до истечения первых 30 дней следует обратиться в подразделение Комитета миграционной службы МВД РК. Для пребывания на территории Казахстана более 90 дней необходимо получить вид на жительство или оформить временную регистрацию в подразделениях Комитета миграционной службы МВД РК на основании трудового договора (в соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе). Оформление вида на жительство возможно только при наличии заграничного паспорта гражданина Российской Федерации или Республики Беларусь.

Порядок въезда и пребывания на территории Казахстана трудящихся-мигрантов

Срок временного пребывания (проживания) трудящегося-гражданина России или Беларуси и членов его/ее семьи на территории Казахстана определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного иностранным гражданином с работодателем или заказчиком работ (услуг) на территории Казахстана.

Граждане России и Беларуси, прибывшие в целях осуществления трудовой деятельности или трудоустройства на территорию Казахстана, и члены их семей освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет) в течение 30 суток с даты въезда.

В случае пребывания граждан России и Беларуси на территории Казахстана свыше 30 суток с даты въезда, эти граждане обязаны зарегистрироваться (встать на учет) в соответствии с законодательством Казахстана в органах миграционной полиции МВД РК. Регистрация оформляется на основании трудового договора.

В соответствии со статьей 97 Договора о евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, гражданам России и Беларуси не требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в Казахстане. Трудовая деятельность трудящегося-гражданина России или Беларуси на территории Казахстана регулируется законодательством Казахстана с учетом положений Договора о ЕАЭС.

Как зарегистрировать Товарищество с Ограниченной Ответственностью (далее – «ТОО») в Казахстане:

Назначить Директора ТОО Получить ИИН для директора ТОО (в случае если иностранное лицо); Документы для получения ИИН: Заявление установленной формы; Копия паспорта (нотариально заверенная); Доверенность (в случае если подавать заявление будет другое лицо). Список документов для регистрации: Решение единственного участника/протокол общего собрания о создании ТОО (определить наименование ТОО, размер уставного капитала, назначить директора, утвердить юридический адрес); Учредительный договор (в случае если ТОО учреждается 2-мя или более лицами); Устав ТОО (на казахском и русском языке, можно использовать типовой устав); Документ, подтверждающий местоположение учреждаемого юридического лица - Договор аренды офисного помещения; В случае если Арендодателем по договору аренды является физического лицо – то необходимо также получить нотариально оформленное согласие арендодателя (физ. лица) о предоставлении помещения в качестве места нахождения юридического лица (ТОО); Копия паспорта Директора (нотариально заверенная копия, переведенная на русский и казахский языки; Приказ о назначении Директора (оформляется на русском и казахском языках); Трудовой договор с Директором (оформляется на русском и казахском языках); Документы от учредителя нерезидента: документы, подтверждающие государственную регистрацию в стране инкорпорации нерезидента, с указанием номера государственной регистрации (или его аналога) – выписки из реестра юридических лиц (апостилированные и переведенные на русский и казахский языки); учредительные документы (устав компании, при наличии) (апостилированные и переведенные на русский и казахский языки); документы, подтверждающие налоговую регистрацию при ее наличии в стране инкорпорации или стране резидентства (апостилированные и переведенные на русский и казахский языки); в случае если учредитель физическое лицо – нотариально заверенная копия паспорта (нотариально заверенная и переведенная на русский и казахский языки). Подача документов и заполнение заявления установленной формы в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» Оплата государственной пошлины за государственную услугу - «Регистрация юридического лица» Регистрация субъектов малого и среднего предпринимательства бесплатна.

Регистрация субъекта крупного предпринимательства 6,5 МРП (около 40 долларов США). Получение печати ТОО Документы для получения печати: Решение единственного участника/протокол общего собрания о создании ТОО и назначении Директора ТОО; Приказ о назначении Директора; Справка о регистрации ТОО; Доверенность от Директора на изготовление печати. Открытие банковского счета Стандартный пакет документов для открытия счета: Решение единственного участника/протокол общего собрания о создании ТОО; Документ с образцами подписей и оттиска печати; Учредительный договор (если более одного учредителя); Документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации); (справка с портала электронного правительства); Копия документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете); Документы, удостоверяющие личность учредителей юридического лица; Документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ о назначении Директора).

Как зарегистрировать ИП в Казахстане:

Индивидуальным предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан Республики Казахстан, кандасов, направленная на получение чистого дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, под их риск и имущественную ответственность.

Вместе с тем, индивидуальную предпринимательскую деятельность на территории Республики Казахстан вправе осуществлять постоянно проживающие на территории Республики Казахстан граждане Российской Федерации, Республик Таджикистан, Беларусь, Армения и Кыргызстан.

Для постановки на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо направляет уведомление в налоговый орган по месту нахождения. Услуга по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя является бесплатной.

Налоговые органы в течение одного рабочего дня с даты получения налогового заявления производят постановку физического лица на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя.

В уведомлении, направляемом для регистрации ИП, нужно самостоятельно выбрать один из налоговых режимов, по которому будет работать ИП.

Проверить, стали ли вы предпринимателем, можно на сайте www.kgd.gov.kz либо в мобильном приложении «e-Salyq Azamat».

В Казахстане действуют следующие виды специального налогового режима для бизнеса:

на основе патента;

на основе упрощенной декларации;

с использованием фиксированного вычета.

Более того, для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от пандемии секторах, введен новый специальный налоговый режим розничного налога, который предусмотрен для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Специальный налоговый режим на основе патента

Обязательные условия:

не используется труд наемных работников;

доход за год не превышает 3 528-кратный размер МРП. (около 21 600 долларов США).

Патент вправе применять ИП, которые помимо соответствия вышеуказанным условиям, осуществляют деятельность в форме личного предпринимательства, а также осуществляют один или несколько из 32 видов деятельности (деятельность такси, сдача в аренду и т.д.).

Ставка ИПН составляет 1%, к доходу, полученному за налоговый период. Предусмотрена возможность предоставления налоговой отчетности от одного месяца до года. Преимущественно данный режим применяют налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере услуг, по сдаче в аренду имущества.

На основе упрощенной декларации

Обязательные условия:

среднесписочная численность работников за полугодие не превышает 30 человек;

доход за полугодие не превышает 24 038-кратный размер МРП (около 148 000 долларов США).

Ставка ИПН составляет 3% от дохода (без учета расходов). Налоговая отчетность предоставляется 1 раз в полугодие. В упрощенной декларации отражаются подлежащие уплате в бюджет суммы индивидуального подоходного налога с доходов, а также отражаются ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты, и социальные платежи, как за самого ИП, так и с работников.

Режим применяют преимущественно налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере торговли, общественного питания, оказывающие прочие виды услуг.

При этом в доход не включаются доходы в пределах 70 048-кратного размера МРП (около 430 000 долларов США), полученные ИП путем безналичных расчетов с обязательным применением трехкомпонентной интегрированной системы.

С использованием фиксированного вычета

Обязательные условия:

среднесписочная численность работников за год не превышает 50 человек;

доход за год не превышает 144 184-кратный размер МРП (около 884 000 долларов США).

Предусмотрен дополнительный фиксированный вычет в размере 30% от суммы совокупного годового дохода, без подтверждающих документов (при соответствии определенным условиям), а также, помимо вычета по расходам на оплату труда, предусмотрено уменьшение налогооблагаемого дохода на 100% от фонда оплаты труда.

Для данного режима установлены более высокие (по сравнению с упрощенной декларацией) критерии по размерам предельного дохода и предельной численности работников.

Преимущественно режим применяют налогоплательщики, осуществляющие оптово-розничную деятельность, предоставляющие прочие виды услуг, а также работающие в сфере строительства.

Специальный налоговый режим розничного налога

Его вправе применять налогоплательщики, признающиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом РК и осуществляющие исключительно один или несколько видов деятельности, определенных Правительством РК для данного режима.

Ставка ИПН 3%. Объектом обложения является доход без учета расходов. Налоговый период - календарный квартал. Данный режим действует с 1 января 2021 года и рассчитан на 2 года.

Введение режима розничного налога с единой льготной ставкой и освобождением от НДС и социального налога является временной и необходимой мерой поддержки для субъектов бизнеса, работающих в наиболее пострадавших от пандемии секторах экономики, и позволяет им значительно упростить налогообложение.

Как зарегистрировать компанию в Astana Hub:

Astana Hub – крупнейший международный технопарк IT-стартапов в Центральной Азии. Здесь создаются условия для свободного развития казахстанских и зарубежных технологических компаний.

Основные требования к компаниям при регистрации:

являться юридическим лицом; не иметь на момент подачи заявления филиалов, а также иных обособленных структурных подразделений, за исключением представительств; не относиться к организациям, реализующим (реализовавшим) инвестиционный приоритетный проект в соответствии со статьей 284 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК, а также инвестиционный стратегический проект по инвестиционным контрактам, заключенным до 1 января 2015 года; не являться юридическим лицом, пятьдесят и более процентов акций (доли участия в уставном капитале) которого прямо или косвенно принадлежат государству, национальным управляющим холдингам, национальным холдингам и национальным компаниям или их дочерним организациям; не являться недропользователем или участником специальной экономической зоны; не являться плательщиком подакцизных товаров в соответствии со статьей 461 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Налоговые преференции, предоставляемые для участников Astana Hub:

Корпоративный подоходный налог

Налог на добавленную стоимость (далее – НДС)

НДС на импорт определенных товаров

НДС по приобретению работ, услуг от нерезидента

Индивидуальный подоходный налог, подлежащий оплате работниками

Дивиденды для резидентов

Доход от прироста стоимости

Доход нерезидента из источника в РК

Налог на роялти

Дивиденды для нерезидентов

Социальный налог, позволяющее освободиться от оплаты социального налога за работников-нерезидентов.

Для регистрации в качестве участника Технопарка к заявлению потребуются следующие документы:

документ о государственной регистрации: юридические лица – резиденты Республики Казахстан - справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

Республики Казахстан - справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; юридические лица - нерезиденты Республики Казахстан – документ, подтверждающий государственную регистрацию в стране инкорпорации, с указанием номера государственной регистрации либо его аналога; копия документа, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени Заявителя при подаче Заявления, если такое лицо назначено Заявителем; бизнес-план проекта, формируемый Заявителем на веб-портале, определенном Технопарком, с обязательным заполнением формы; сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в налоговых органах, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, выданная не ранее чем за 10 (десять) календарных дней, предшествующих дате подачи заявления. Данные документы не предоставляются нерезидентами Республики Казахстан; сведения о местонахождении, где Заявитель планирует осуществлять деятельность; сведения о количестве планируемых к привлечению нерезидентов и резидентов для реализации проекта (предполагаемое количество и срок).

Как зарегистрировать компанию в МФЦА:

Международный финансовый центр «Астана» (далее «МФЦА») предлагает бизнесу полную правовую платформу для привлечения, реализации и защиты инвестиций.

Принципы действующего общего права МФЦА основано на Конституции Республики Казахстан и состоит из Конституционного закона, Актов МФЦА, основанных на принципах, законодательстве и прецедентах права Англии и Уэльса, и стандартах ведущих мировых финансовых центров.

Деятельность на территории МФЦА может осуществляться как в статусе участника МФЦА, так и в статусе аккредитованного участника рынка.

Условиями, делающими регистрацию компаний в МФЦА привлекательной, являются:

1. Налоговые льготы: участники МФЦА освобождаются от уплаты некоторых видов налогов. К примеру, участники МЦФА, оказывающие финансовые услуги, освобождаются от уплаты КПН и НДС с доходов до 1 января 2066 года. От уплаты КПН также освобождаются участники МФЦА, оказывающие вспомогательные услуги. Данные участники также освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога по объектам, расположенным на территории МФЦА;

2. Упрощенная регистрация иностранных граждан. В рамках МФЦА действует специальный орган Expat Centre, который оказывает услуги иностранным гражданам по выпуску виз, разрешений и иных документов.

3. Упрощенный валютный режим. Обязательства участников МФЦА выражаются в любой валюте, предусмотренной договором.

Для регистрации в МФЦА необходимо осуществить следующие действия:

Выбрать организационно-правовую форму; Проверить соответствие вида деятельности требованиям МФЦА; Выбрать наименование юридического лица; Подготовить Устав и Бизнес план; Выбрать юридический адрес и заключить договор аренды; Назначить директора; Подписать решение о создании юридического лица; Заполнить регистрационную форму; Оплатить регистрационный сбор – 300 долларов США; Проверка документов и одобрение регистрации в МФЦА; Получить сертификата об инкорпорации.

Аккредитованные компании. Компания, зарегистрированная в другой юрисдикции (в том числе зарегистрированная по законодательству РК), может иметь присутствие в МФЦА и вести свой бизнес, в форме аккредитованной компании или партнерства.

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