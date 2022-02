ARTICLE

Vor dem Finanzamt wird die Körperschaftsteuergruppe durch den Gruppenvertreter vertreten, der eine gesonderte Gruppenidentifikationsnummer erhält. Der Gruppenvertreter muss besondere Aufzeichnungen über die Einzelheiten der Gruppensteuerberechnung führen. Sowohl die Gruppenmitglieder als auch der Gruppenvertreter müssen sich beim Finanzamt registrieren. Jedes Gruppenmitglied muss weiterhin eine separate Steuererklärung erstellen, die in einer einer Steuererklärung gleichwertigen Erklärung an das Finanzamt zu übermitteln ist. Der Abzug der Steuerbemessungsgrundlage muss jedoch auch dem Konzernvertreter übergeben werden, der auf den so erhobenen Daten die Konzernsteuererklärung erstellt.

