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С 1 января 2022 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс (далее – НК). Они будут изменять налоговое законодательства в несколько этапов:

с 1 января 2022 года;

с 1 июля 2022 года;

с 1 января 2023 года.

Данные изменения одни из самых значимых за последние несколько лет. Представляем Вашему вниманию некоторые из них:

1) Изменения, касающиеся индивидуальных предпринимателей (далее – ИП).

ИП имеют право применять следующие режимы налогообложения:

единый налог;

ИП, которые платили единый налог в 2021 году, смогут применять его в 2022 году, за исключением, например, дистанционной торговли товарами, отнесенными к определенным группам товаров (например, продовольственные и непродовольственные товары).

Справочно! Ставки единого налога установлены в Приложении №24 к Налоговому кодексу. Например, ставка единого налога за сдачу в аренду, наем жилых помещений и др. в 2021 году в Минске была 37 б/р, в 2022 году составит 148 б/р; розничная торговля непродовльственными товарами, за исключением техники, – 121 б/р, станет - 484 б/р.

Упрощенная система налогообложения без НДС(далее – УСН);

С 2022 года установлено, что ИП, оказывающим услуги, можно применить УСН только в ограниченном законодательстве случаях. Например, туристическая деятельность; деятельность в сфере здравоохранения; услуги по общественному питанию; деятельность в области компьютерного программирования. Следовательно, ИП, оказывающие иные виды услуг (например, рекламные услуги, консультационные услуги, сдача в аренду имущества) не вправе применять УСН и обязаны уплачивать подоходный налог. Если ИП выполняет работы, то УСН можно применять без ограничений.

Таким образом, 1 января 2022 года ставка стала 6%, 16% по внереализационным доходам. Ставки УСН с НДС отменены. При этом при ввозе товаров на территорию Беларуси уплата ввозного НДС сохранилась.

общая система налогообложения в виде уплаты подоходного налога.

Общая ставка составляет 16%. Подоходный налог может уплачивать ИП, занимающийся любым видом деятельности, независимо от возможности применять УСН и единый налог.

Справочно: С 1 января 2023 года ИП будет запрещено применять УСН и уплачивать единый налог. ИП смогут уплачивать только подоходный налог.

С 2023 года появится новый налог – налог на профессиональный доход, уплачивать который будут физические лица, осуществляющие виды деятельности по перечню, установленному Совмином.

Ставки составят:

10% - в отношении доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;

20% - в отношении доходов, превысивших в пределах календарного года 60 000 белорусских рублей и полученных от белорусских организаций и (или) белорусских индивидуальных предпринимателей.

2) Новые обязанности иностранных интернет-магазинов в Беларуси, например, Wildberries, Lamoda, Ozon, АliExpress, Amazon) по уплате НДС при организации дистанционной продажи товаров в Беларуси.

сравочно: под электронной дистанционной продажей товаров понимается продажа, которая отвечает одновременно двум условиям:

заказ и оплата товаров производится путем сервиса на площадке;

доставка осуществляется компанией, которая осуществляет торговлю на площадке.

Таким образом, иностранный интернет-магазин должен будет, например, стать на учет в налоговом органе в Беларуси; представить налоговой декларации в белорусский налоговый орган или информацию по оборотам по реализации товаров и исчисленную сумму НДС; уплатить ежеквартально НДС, по общему правилу, по ставке 20% со стоимости всех проданных путем электронной дистанционной торговли товаров с учетом НДС. Вместе с тем, постановка на налоговый учет осуществляется, когда оборот по электронной дистанционной продаже товаров в текущем календарном году превысит сумму, эквивалентную 10 000 евро (без учета НДС).

3) Вводится контроль трансфертного ценообразования по кредитам и займам, операциям с ценными бумагами.

Следовательно, например, проценты по предоставляемым займам со взаимозависимыми лицами подлежат контролю как соответствующие рыночным.

4) Предоставляется право местным исполнительным и распорядительным органам увеличивать ставку налога на прибыль на 2 %.

Однако критерии для такого выбора будут определяться самими органами. В настоящее время таких решений пока не принято.

5) Новая обязанность коммерческих организаций по составлению информации о подлинных владельцах.

Так, с 1 января 2022 года любая коммерческая организация обязана до 31 декабря каждого года составлять информацию о подлинных владельцах компании за истекший год (статья 20 Налогового кодекса Беларуси), в которую входят:

фамилия, имя и отчество (при наличии);

страна места жительства;

дата возникновения статуса подлинного владельца;

основания возникновения такого статуса.

Справочно: Физическое лицо считается подлинным владельцем, если оно имеет право непосредственно или через взаимозависимых лиц оказывать решающее влияние на управление организацией или на ее предпринимательскую деятельность, влиять на следующие решения:

реализацию права собственности на имущество;

права назначать единоличный исполнительный орган организации, либо формировать коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) организации, либо оказывать решающее влияние на формирование его состава;

иметь прямое или косвенное участие в уставном фонде организации в размере, позволяющем влиять на принимаемые ею решения по осуществлению предпринимательской деятельности.

Таким образом, изменения коснулись всех сфер жизни как юридических, так и физических лиц. С иными изменениями можно ознакомиться по ссылке

Оплаты, на которые не начисляются взносы в ФСЗН и в Белгосстрахе.

В Постановление Совета Министров Беларуси №115 от 25.01.1999 внесено изменение по перечню выплат, на которые не начисляются взносы в ФСЗН и в Белгосстрахе.

Например, на суммы средств работодателя, направляемые (возмещаемые) на следующие цели:

обеспечение работников бутилированной водой, средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, лечебно-профилактическим питанием, молоком или равноценными пищевыми продуктами, антисептическими лекарственными и дезинфицирующими средствами, питанием;

приобретение живых цветов;

оплату транспортных услуг по перевозке работников к месту работы и обратно, а также при исполнении работниками трудовых обязанностей;

компенсацию расходов на приобретение учебной и методической литературы педагогическим работникам;

проведение презентаций, совещаний, семинаров, конкурсов профессионального мастерства, юбилеев, банкетов, культурных или представительских мероприятий, связанных с осуществляемой работодателем деятельностью (за исключением поощрения работников в натуральной и (или) денежной форме за участие в таких мероприятиях, а также выплаты вознаграждений физическим лицам, привлекаемым для проведения таких мероприятий на основании гражданско-правовых договоров).

Данное изменение снизит нагрузку на бухгалтерские службы субъектов хозяйствования путем унификации подходов по исчислению обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения (ФСЗН) и подоходного налога.

Более подробно с актом можно ознакомиться по ссылке

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