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Kazakhstan: Налоговые И Таможенные Меры, Которые Будут Приняты Правительством Казахстана По Реализации Поручения Президента

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11 января 2022 года Президент Казахстана К.К. Токаев на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан дал ряд поручений Правительству, в числе которых, проработать вопрос дополнительных поступлений в бюджет, а также разработать новую Концепцию инвестиционной политики1.

Так, 12 января 2022 года состоялось заседание Правительства, на котором были рассмотрены меры по реализации поручений Президента. В частности, с докладами выступили министр национальной экономики А. Куантыров2 и министр финансов Е. Жамаубаев3.

В докладах были озвучены следующие налоговые и таможенные меры, которые будут приняты Правительством Казахстана по реализации поручения Президента:

Увеличение НДПИ по всем твердым полезным ископаемым (горнорудный сектор) с привязкой к конъюнктуре цен;

Пересмотр ставок акциза на ГСМ;

Пересмотр льгот при налогообложении дивидендов, в том числе выплачиваемых нерезидентам;

Введение ограничений на вычет по «нематериальным» услугам, полученным от аффилированных зарубежных компаний;

Введение ограничений льгот в рамках контролируемой иностранной компании;

Поправки по трансфертному ценообразованию для контроля за ценами при экспорте товаров из Казахстана;

Усиление требования к уполномоченным экономическим операторам, а также включение их в пилотный проект по горизонтальному мониторингу, проводимого налоговыми органами;

Также в феврале текущего года Министерство национальной экономики должно принять Концепцию инвестиционной политики до 2025 года.

Наша команда и в дальнейшем будет отслеживать все налоговые и таможенные меры, направленные на реализацию поручений Президента.

Footnotes

1. https://www.akorda.kz/ru/vystuplenie-glavy-gosudarstva-kk-tokaeva-na-zasedanii-malisa-parlamenta-respubliki-kazahstan-1104414

2. https://primeminister.kz/ru/news/mne-rk-primet-koncepciyu-investicionnoy-politiki-do-2025-goda-1203932

3. https://primeminister.kz/ru/news/v-kazahstane-budut-prinyaty-mery-po-uzhestocheniyu-otvetstvennosti-za-narusheniya-v-tamozhennoy-sfere-e-zhamaubaev-1202420

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