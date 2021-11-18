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Почти год назад Казахстан ввел НДС, который иностранные компании должны платить за товары и услуги, поставляемые физическим лицам в Казахстане в электронной форме1. Согласно новому разделу 25 Налогового кодекса2, у иностранной компании возникает обязательство по НДС, связанное с поставками товаров и услуг в электронной форме, если:

через интернет-площадку этой иностранной компании осуществляется электронная торговля и (или) оказываются электронные услуги, и

пользователем электронных услуг и (или) покупателем электронных товаров является физическое лицо.

Связь физического лица с Казахстаном основана либо на его месте жительства, либо на приобретении товаров и услуг в электронной форме с использованием любого из: (а) международного кода страны телефонного номера (в том числе мобильного), присвоенного Казахстану, (б) сетевого адреса, зарегистрированного в Казахстане, (в) электронных платежных систем и счетов в банках, расположенных в Казахстане.

В то время как Налоговый кодекс предусматривает традиционный режим регистрации НДС для налогоплательщиков, иностранные компании, которые поставляют товары и услуги в электронной форме, должны пройти условную регистрацию для целей уплаты НДС. В соответствии со статьей 778 Налогового кодекса для условной регистрации иностранная компания должна направить письмо-подтверждение на бумаге. Однако, ни Налоговый кодекс, ни Министерство финансов Казахстана не конкретизируют, в какой налоговый орган иностранная компания должна направить письмо-подтверждение3. Для условной регистрации в письме-подтверждении иностранной компании необходимо указать:

наименование компании,

номер налогоплательщика в стране резидентства (при его наличии),

номер государственной регистрации компании в стране резидентства,

банковские реквизиты для уплаты НДС, почтовый адрес и адрес электронной почты.

Стоит отметить, что в настоящее время Парламент Казахстана рассматривает законопроект4 и планирует добавить в перечень данных, необходимых для условной регистрации мерчент ID5 и реквизиты6 для приема платежей и денежных переводов иностранной компании.

Кроме того, законопроект содержит положения, направленные на обеспечение налогового администрирования НДС, подлежащего уплате за товары и услуги, поставленные в электронной форме казахстанским физическим лицам. Для этих целей налоговые органы получат право передавать информацию, предоставленную иностранными компаниями для условной регистрации, банкам, организациям, осуществляющим банковскую деятельность, и платежным системам. На эти организации, в свою очередь, возлагаются дополнительные обязательства: они должны будут предоставлять налоговым органам информацию о платежах и денежных переводах, совершенных в пользу иностранных компаний7. Согласно законопроекту, обмен информацией между налоговыми органами и банками, организациями, осуществляющими банковскую деятельность, и платежными системами будет осуществляться один раз в год после окончания отчетного года8.

Пока законопроект находится на рассмотрении, согласно нынешней редакции Раздела 25 Налогового кодекса, иностранная компания обязана пройти условную регистрацию, исчислять и ежеквартально уплачивать НДС по ставке 12% от стоимости товаров и (или) услуг, поставляемых в электронной форме. Между тем, никаких обязательств по выставлению счетов-фактур и налоговой отчетности не возникает.

Официальную информацию об обязательствах иностранных компаний по НДС, применимых к электронным товарам и услугам, можно загрузить по ссылке https://kgd.gov.kz/ru/content/nalogooblozhenie-inostrannyh-kompaniy-osushchestvlyayushchih-elektronnuyu-torgovlyu-tovarami. Однако, информация на официальном веб-сайте Комитета государственных доходов Казахстана ограничивается положениями Налогового кодекса, и не содержит каких-либо дополнительных сведений или официальных разъяснений для иностранных компаний.

Footnotes

1. Закон Республики Казахстан 10.12.2020г. № 382-VI О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»

2. Пункты 1 и 2 статьи 779 Налогового Кодекса

3. https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/710788

4. Проект Закона доступен на русском языке по ссылке https://www.parlam.kz/ru/mazhilis/post-item/36/15108

5. Определение «мерчент ID» означает набор символов, идентифицирующих иностранную компанию как получателя платежа или денежного перевода через платежную систему (подпункт 58) пункта 1 статьи 1проекта закона вводит новый подпункт 5) пункта 1 статьи 777 Налогового кодекса)

6. подпункт 59) пункта 1 статьи 1проекта закона вводит новый подпункт 4-1) пункта 1 статьи 778 Налогового кодекса

7. Подпункт 2) пункта 1 статьи 1 проекта закона вводит новые обязательства для банков и подпункт 3) пункта 1 статьи 1 проекта закона вводит новую статью 24-1 Налогового кодекса

8. Подпункт 2) пункта 1 статьи 1 проекта закона

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