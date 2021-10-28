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Belarus: Оффшорный Сбор В Беларуси: От Исчисления До Уплаты

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Работа с компаниями из оффшорных зон предусматривает дополнительные обязательства для белорусских контрагентов и требует определенного контроля.

Оффшорной зоной для целей налогообложения в Беларуси признаются государства (территории), в которых действует льготный налоговый режим и (или) не предусматривается раскрытие и предоставление информации о финансовых операциях.

Перечень таких зон утвержден Указом Президента Беларуси №353 от 25.05.2006, который на сегодняшний день включает в себя 52 наименования.

Например, оффшорами признают Британские Виргинские Острова, Монтсеррат, Мальдивская Республика, Княжество Андорра, Княжество Лихтенштейн, Республика Черногория и другие. Однако, например, Кипр, Нидерланды не признаются таковыми.

С полным перечнем оффшорных зон можно ознакомиться по ссылке: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30600353.

Ставка оффшорного сбора составляет 15% от суммы, которая перечисляется нерезиденту (денежное обязательство) или от цены договора (неденежное обязательство).

Справочно: резиденты Парка высоких технологий не платят оффшорный сбор при расчетах за рекламные, маркетинговые, посреднические услуги, а также при выплате (передаче) дивидендов их учредителям (участникам), части прибыли, начисленной собственнику их имущества.

Однако не при любом взаимодействии с нерезидентом оффшорных зон необходимо уплачивать такой сбор. Его не надо уплачивать при возврате оффшорной компании денежных средств, ранее полученных в качестве кредита или займа, при проведении платежей по договорам морской перевозки грузов и по договорам транспортной экспедиции, в некоторых случаях при перемене лиц в обязательстве.

К примеру, резидент Доминиканской Республики (оффшорная зона) оказал белорусской коммерческой организации маркетинговые услуги. До оплаты этих услуг оффшорная компания уступила право требования по договору резиденту Франции. Поскольку в этой ситуации произошла перемена лиц в обязательстве, сторонами которого выступают резидент и нерезидент, зарегистрированный в оффшорной зоне, то оффшорный сбор необходимо уплачивать.

Следует помнить, что без перечисленного оффшорного сбора белорусский банк не проведет платеж в отношении оффшорной компании или счета, открытого в оффшорной зоне.

В данной ситуации банк выступает в качестве агента валютного контроля на основании банковского законодательства. Для подтверждения оплаты необходимо представить платежное поручение в банк об уплате оффшорного сбора. При необходимости, дополнительная информация о компании из оффшорной зоны будет запрашиваться у белорусской организации.

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