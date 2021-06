Most Read: Contributor Switzerland, May 2021

Der Verkehrswert von Beteiligungen an Unternehmen muss für Steuerzwecke regelmässig ermittelt werden. Ein objektiver Verkehrswert ist dabei nur ausnahmsweise verfügbar. In allen anderen Fällen muss die Bewertung auf andere Weise erfolgen. Das KS SSK 28 stellt Bewertungsmethoden zur Verfügung, insbesondere die Praktikermethode, welche den inneren Wert eines Unternehmens ermitteln soll. Diese Methode wird von den Steuerverwaltungen und der Rechtsprechung in langjähriger Praxis im Normalfall angewendet. Gleichzeitig haben weite Kreise immer wieder Kritik daran geäussert und die Anwendung anderer Bewertungsmethoden gefordert. Nicht zuletzt aufgrund dieser Kritik wurde am 3.11.2020 eine neue Fassung des KS SSK 28 publiziert, welche insbesondere eine Änderung der Berechnung des Kapitalisierungszinssatzes und eine Sonderregelung für die Bewertung von Start-ups enthält. Ziel dieses Beitrags ist es, die Praktikermethode und die erfolgten Anpassungen sowie die aktuelle Praxis dazu darzustellen und ihre Eignung für Steuerzwecke, insbesondere für das Massenverfahren «Steuerveranlagung», kritisch zu würdigen.

La valeur vénale des participations dans des sociétés doit être déterminée régulièrement à des fins fiscales. Une indication de la valeur vénale objective n'est disponible que dans des cas exceptionnels. Dans tous les autres cas, l'évaluation doit être effectuée par d'autres moyens. La circulaire CSI n° 28 fournit des méthodes d'évaluation, notamment la méthode des praticiens, qui vise à déterminer la valeur intrinsèque d'une entreprise. Cette méthode est normalement utilisée par les administrations fiscales et le pouvoir judiciaire selon une pratique bien établie. Dans le même temps, de larges cercles ont exprimé à plusieurs reprises des critiques à son égard et ont appelé à l'utilisation d'autres méthodes d'évaluation. En raison notamment de ces critiques, une nouvelle version de la circulaire CSI n° 28 a été publiée le 3.11.2020. Elle contient notamment une modification du calcul du taux de capitalisation et une règle spéciale pour l'évaluation des start-ups. L'objectif de cet article est de présenter la méthode des praticiens et les ajustements effectués ainsi que la pratique actuelle à cet égard et d'évaluer de manière critique son adéquation à des fins fiscales, en particulier pour la procédure de masse que constitue la taxation.

1. Bewertung von Unternehmen als Problem einer Massenveranlagung

Die Schweiz zählte im Jahre 20181 insgesamt 592 695 Unternehmen. Davon wiesen ca. 50 % die Rechtsform der Einzelfirma (325 279) und 40 % die Rechtsform einer Kapitalgesellschaft (231 343) auf.2 99 % dieser Unternehmen stellen Klein- und Mittelunternehmen (KMU) dar, die über weniger als 250 Mitarbeitende verfügen. Dabei entfällt der grösste Anteil auf sog. Mikrounternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitenden (531 499), gefolgt von kleinen Unternehmen mit 10 bis 49 Mitarbeitenden (50 311) und mittleren Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitenden (9206). Über mehr als 250 Mitarbeitende verfügen lediglich 1679 Unternehmen.3 An der Börse SIX Swiss Exchange sind gerade einmal rund 220 Unternehmen kotiert.4

Daraus lassen sich für die Zwecke des vorliegenden Artikels die folgenden vorläufigen Schlüsse ziehen:

Mindestens 50 % aller Beteiligungen (Einzelfirma) an Unternehmen stellen aus steuerlicher Sicht Geschäftsvermögen dar.

Von lediglich 220 Unternehmen existieren öffentlich publizierte Kauf-/Verkaufspreise bzw. Bewertungen; bei 99,9 % aller Unternehmen existieren keine solchen öffentlich zugänglichen Daten.

Bei über 90 % der Unternehmen handelt es sich wohl um personenbezogene Unternehmen (Mikro- und Kleinunternehmen), deren Umsatz massgeblich von der Person des Beteiligten und nicht der Unternehmung selbst abhängt (z. B. Anwaltskanzlei, Treuhänder, Arzt, IT-Beratung, Baugewerbe).5

