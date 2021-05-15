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C 1 января 2021 года в силу вступает ряд изменений, предусмотренных Законом1.

Так, в силу вступила новая глава 77-1 Налогового кодекса РК, предусматривающая положения о применении специального налогового режима (СНР) розничного налога, который будет являться альтернативной по отношению к КПН или ИПН для предпринимателей.

Период применения

Новый налоговый режим вводится на период с 1 января 2021 года до 1 января 2023 года. Для перехода на данный налоговый режим налогоплательщику необходимо предоставить Уведомление о применяемом режиме в налоговый орган по месту своего нахождения.

Налоговые льготы

Основной особенностью данного налогового режима является применение сниженной ставки в 3% к доходам налогоплательщика. При этом согласно информации, предоставленной Комитетом государственных доходов МФ РК, в отличие от общеустановленного порядка налогообложения, 3% применяются к доходу без учета расходов. Также налогоплательщики, применяющие СНР розничного налога, освобождаются от социального налога.

Footnote

1 Закон Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 382-VI «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

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