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C 1 января 2021 года в силу вступил ряд изменений в налоговом законодательстве 1, которые направлены на улучшение инвестиционного климата. Так, в числе изменений внедрение положений о предоставлении налогоплательщикам инвестиционного налогового кредита (далее – «ИНК»).

ИНК представляет собой изменение срока уплаты налогов предстоящих периодов, то есть налоги, которые должны быть оплачены в будущем в определенный законом срок, могут быть полностью (на 100 процентов) оплачены позднее. Таким образом, государство предоставляет налоговый кредит, который можно оплачивать поэтапно после наступления срока оплаты налога, установленного Налоговым кодексом. При этом, применяя ИНК, налогоплательщик сохраняет возможность переносить убытки в соответствии с положениями Налогового Кодекса.

Налоговый кодекс предусматривает ИНК только по двум видам налогов - корпоративному подоходному налогу и (или) налогу на имущество. ИНК предоставляется на срок до 3 лет.

Чтобы получить ИНК налогоплательщик должен будет подать заявление и заключить соглашение с Министерством иностранных дел Республики Казахстан.

Налоговый кодекс устанавливает, что форма соглашения, а также порядок его заключения будут определены Министерством иностранных дел РК.

Соглашение должно содержать: порядок уменьшения налоговых платежей; срок действия соглашения; ограничения, связанные с предоставлением ИНК, и ответственность сторон. К примеру, если налогоплательщик приобрел дорогое производственное оборудование, он может обратиться за ИНК. При этом, в соглашении об ИНК может быть предусмотрен запрет налогоплательщику на реализацию или передачу оборудования другим лицам. Нарушение таких ограничений, предусмотренных соглашением, может повлечь прекращение соглашения, а также уплату в полном объеме налогов, являющихся предметом соглашения, и соответствующих сумм пени2.

Отмечаем, что Налоговый кодекс не предоставляет права на применение ИНК налогоплательщикам, которые:

1) применяют специальные налоговые режимы,

2) производят и (или) реализуют все виды спирта, алкогольной продукции, табачных изделий;

3) уплачивают налоги в соответствии с разделами 21 (СЭЗ и др.) и 23 (недропользователи) Налогового кодекса.

Как указанно выше, основные условия предоставления ИНК будут определенны соглашением, заключенным между налогоплательщиком и МИД РК. На сегодняшний день, форма соглашения и порядок его заключения еще не определены Министерством иностранных дел РК.

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1 Закон Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года № 382-VI «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

2 Пункт 4 статьи 54 Налогового Кодекса.

Originally published 19.02.2021

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.