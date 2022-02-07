肆虐全球的疫情再一次提醒我们世界的变化莫测，而站在前沿应对不确定性的一直都是法律顾问（GC）和内部法律团队。

企业希望自己的法律团队可以在业务上发挥更战略性的作用，而近期的事件也证明了，他们可以全盘指导并且完善企业的行动。法律顾问一直尝试通过内部去解决诉讼案等大部分最复杂的法律问题。但是，这一切往往是在紧缩的预算和技能短缺的情况下进行。

那么，跨国企业的法律顾问如何在控制成本的同时应对这一挑战呢？他们如何为最紧迫的挑战腾出更多的"精神资源"，同时严格控制实际的员工人数？

对于许多人而言，答案在于他们选择如何去应对实体管理挑战，因为疫情前的担忧也还未完全消失。跨境监管的复杂性、日益严格和严谨的法规与执法、要求企业更透明、更负责任更关注社会的压力、罚款、声誉受损或更严重的威胁等，始终困扰着法律顾问。

合规要求日益严厉

世界各地对透明度的要求日益增加。政府对透明度的要求越高，企业所面临的复杂性也随之增加，这也造成跨国企业的申报负担比以往任何时候都还要重。即便是曾被誉为"避税天堂"的司法管辖区也开始面临经济实质法规的压力。诞生于欧盟的"最终实益拥有人（UBO）登记"要求，如今在全球各地陆续落实，地方版的UBO要求一般上都包含了当地的复杂性。即将生效的美国《企业透明度法案》（CTA）是美国反洗钱条例近20年以来最大的改变。与此同时，全球监管者也出台了更严厉的措施。

要全面且即时地确保每个司法管辖区的每一家子公司一丝不苟地遵循法律和监管条例，对任何一支内部法律团队而言都是一个庞大的工作量。这必然会消耗掉原本可以用于制定策略和复杂事务的精力及创造力。

缩小技能差距

内部法律团队缺乏对大量司法管辖区的本地知识，无法自信地驾驭每一个法律和监管环境以及这些环境的冲突与特殊性。再者，有效的实体管理也并不只是实现法律上的合规，复杂的会计、税务和人力资源等挑战，已经远远超出了内部法律团队的舒适区。

当企业尝试通过本地服务提供商去弥补技能上的差距时，他们往往难以将这些反对的声音和观点转化为高级管理层所需的透明度、稳定度和信心。同时，企业也不可避免地需要去处理重复、重叠和不一致的工作，这些都会耗费执行资源，推高成本。

无论采取什么措施，跨国企业的总法律顾问都已经意识到，他们的律师在"日常"的实体管理上耗费了太多的时间。更糟心的是，他们所增加的价值并非物有所值——因为董事依然没有真正地获得他们所需要的全球税务与公司治理风险的保证。

瞬间提升效率

将跨境实体管理的流程外包给全球实体管理专家能够一举克服这些复杂性。一个全球性的本地合规方案可以通过解决问题的三个关键维度，全面地解决难题，为客户提供迫切需要的效率提升，其中包括：

对各个司法管辖区的特殊性具备深入的了解

实时掌握全球和超国家强大和不稳定的监管变化影响

汇集了法律、会计、税务和人力资源专业知识的多领域技能组合

无论是初创企业注册，还是收购或结业等一次性的企业活动，寻求与跨国专家合作，能确保您从一开始就设立正确的框架，并持续获得准时、一致、具有成本效益的实体管理和监管合规服务。

如此一来，企业内部的法律团队就可以将精力集中在处理更复杂的问题，以及应对战略上的挑战，例如：通过内部处理复杂的诉讼等成本高昂的法律服务。

将零散的小型服务提供商替换为获得集中式管理的专家本地团队——即单一的全球服务提供商，不仅能够让您在法律与监管上实现合规，而且具有更高的一致性、可靠性、准时性、透明度和监督，总成本更低，还可以在任何数量的司法管辖区内提供服务。

实现进步的平台

实体管理的难题看似是典型的企业成长模式中不可避免的后果。少数企业会在熟悉的"本土文化"地点建立大规模基地，但是他们还是必须在复杂的司法管辖区设立小规模的办事处，而这些办事处将为其带来难以驾驭的挑战。不仅如此，这些地区的会计、税务和人力资源也融合了当地独特且复杂的法规和合规要求。

令人不足为奇的是，跨境实体管理往往会让人感觉是造成系统管理不确定性的一个非常原始且挥之不去的源头。但是，事情并不一定是这样的。

全球策略伙伴的支持有助于简化和缓解实体管理与合规方面的挑战，将企业与全球风险实际地分割开来，永久地解决技能短缺的痛点，让内部专家有时间去处理更紧急的事情。寻求策略伙伴的协助，企业将得到一个稳定的法律与监管合规平台。在这个平台上，每一个商业挑战都变得更加容易管理。

与我们联系

TMF Group是全球实体管理的领先者，在全球85个司法管辖区内拥有9,100名专家。无论您在哪个地点营运，我们都有深谙母语、具备本地专业知识和熟悉当地营商文化的专家协助您应对任何合规难题。

TMF Group也提供全套的会计与税务以及人力资源与薪酬管理服务，以协助您的实体在整个企业营运周期（从注册到解散）保持良好的信誉。对于任何在国际营运和扩张业务的企业而言，TMF Group无疑是首选的一站式服务提供商。

欲了解更多资讯，欢迎 与我们联系。