Das Gesetz erweitert den Kreis der Personen, die Anspruch auf Sporturlaub haben auf Sportler, die in einem einem Sportverband angeschlossenen Verein lizenziert sind, auf Begleitpersonen, ehrenamtliche Helfer und technische oder administrative Führungskräfte, die von ihren Vereinen benannt werden. So fügt das Gesetz also von nun an als Begünstigte des Sporturlaubs (zusätzlich zu denen, die ursprünglich zugelassen waren:

Der luxemburgische Gesetzgeber hat das bestehende Recht auf Sporturlaub reformiert, um es an die Bedürfnisse der heutigen Gesellschaft anzupassen, den Kreis der Anspruchsberechtigten zu erweitern und bestimmte Begriffe zu klären, um Auslegungsfragen und daraus resultierende Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Der Gesetzentwurf Nr. 7955_ wurde am 4. Juli 2023 in der Abgeordnetenkammer verabschiedet und am 14. Juli 2023 vom Staatsrat von der zweiten Verfassungsabstimmung befreit. Am 31 . Juli 2023wurdedas Gesetz vom 21. Juli 2023 1 veröffentlicht.

