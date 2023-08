ARTICLE

Le législateur luxembourgeois est venu réformer le droit au congé sportif afin de l'adapter aux besoins de la société actuelle, élargir ses bénéficiaires et clarifier certaines notions pour éviter les questions d'interprétation et les contentieux en découlant. Le projet de loi n°7955_ a été voté le 4 juillet 2023 à la Chambre des Députés et dispensé du second vote constitutionnel par le Conseil d'Etat le 14 juillet 2023. Le 31 juillet 2023, la loi du 21 juillet 2023 1 a été publiée.

