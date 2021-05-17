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Развитие притока прямых иностранных инвестиций в Узбекистан приобрело глоток свежего воздуха после кардинальных изменений в высших политических структурах в 2017-2018 годах. С тех пор в Узбекистане активно реализуется ряд реформ, направленных на развитие бизнеса. Недавние изменения в узбекском инвестиционном законодательстве, в том числе государственные гарантии, предусмотренные национальным законодательством, двухсторонними и многосторонними инвестиционными соглашениями (ДИС и МИС) только способствуют входу инвестора на рынок Узбекистана.

Одной из важнейших гарантий для инвестора является право на доступ к международному арбитражу. Невозможно отрицать, что из-за высокого риска предвзятости, а также недостаточной компетентности национальных судебных органов, отказ в осуществления правосудия оценивается инвестором как первоочередный риск в случае обращения в национальный суд. Здесь наблюдается явное столкновение интересов государства и инвестора, поскольку страна в которую вливают инвестиции (страна пребывания) в большинстве случаев стремится разрешить инвестиционные споры в рамках своей юрисдикции (доктрина Кальво).

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Originally published 10.02.2021.

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