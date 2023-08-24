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非洲大陆自由贸易区（ AfCFTA）是全球最大的自贸协定，其成员国数目居世界首位。该区域于2021年1月建立，旨在将拥有14亿人口、GDP总额达3.14万亿美元的诸多非洲国家团结起来，在包容性增长和可持续发展基础上打造一个繁荣的非洲。

中国仍然是非洲外国投资的主要来源国。尽管受到新冠疫情限制，中非贸易额在2022年达到2820亿美元。中国历来将投资机制看作是促进发展中国家之间互利合作的一种手段。中国同非洲35个国家的议会在贸易机遇、资源评估、能力建设和基础设施建设等方面进行了广泛的合作。

非洲“人民币化”

今后中非两国的合作将以人民币（ RMB）本土化、内部化为重点，并以离案清算中心为依托进行。

非洲“人民币化”是指将人民币在中国大陆以外的地区进行跨境结算。近年来，这一做法在定价、账户结算、融资以及储备货币等方面日益受到欢迎。环球银行金融电信协会（SWIFT）6月发布的数据显示，人民币继续保持全球第五大最活跃货币的位置。

非洲“人民币化”为中非双方带来了共同的发展机遇。中国人民银行(PBOC)已表示，有意推进人民币离岸国际化，促进人民币在跨境贸易中的使用。这一举措将降低与中国有重大贸易往来的非洲企业所面对的汇率风险，通过直接以人民币结算，减少他们对诸如美元和欧元等主要国际货币的依赖。这样做可以提高非洲经济的稳定性，并减少其受到汇率波动的影响。

人民币对非洲可持续发展有重大贡献

从20世纪60年代建成1860公里长的“坦赞铁路”开始，中国始终高度重视与非洲国家的合作，真诚希望帮助非洲国家发展经济。在中国经济长期发展的过程中，非洲“人民币化”进程将惠及非洲各国，中非合作也将得到进一步拓展。

近年来，随着中非合作不断深化，由中国银行牵头成立的人民币离岸清算机构将继续大力发展人民币业务，以及近期在非洲地区完成的多笔大宗交易。

非洲自贸区的渐进式推进，以及非洲人民币国际化进程的加快，都将有助于提高发展中国家的国际金融地位，打破发达国家的金融霸权，建立更加包容的国际金融新秩序。

由于种种原因，非洲国家在国际经济舞台上始终处于困境之中，这其中就有其悠久的殖民历史，也有持续不断的冲突。不过，近十年来，一些非洲发展中国家及新兴经济体，如安哥拉、埃塞俄比亚、肯尼亚、卢旺达，都取得了比“金砖五国”更高的平均增长率，而中国则是这一增长的主要推动力。

没有一个综合性金融系统来推动非洲内部的贸易，这在历史上一直是非洲一体化的障碍。但非洲人民币化进程可以为非洲金融产品开发、金融创新、金融风险降低、金融合作推进等提供有力支撑。在非洲很多缺少一体化制度的地区，由金融科技所驱动的金融服务业投资可能会起到促进作用，促使这些地区在数字支付方面取得更大的发展。

此外，人民币币值稳定，信用度相对较高，是人民币国际化的附着力因素，这大大降低了中国同非洲国家的贸易、投资成本，优化了投资环境，拓展了经贸合作，使整体合作得到进一步发展。

人民币的使用也将为中国投资者在自贸区内融资和实施项目提供便利。这不仅促进中非资金的双向流动，也将极大地促进两个地区之间的双边经贸往来。多年来，非洲各国央行普遍采用人民币作为外汇储备货币，促进了中非进出口贸易以人民币结算，降低了汇率风险，提高了贸易活动效率。随着人民币国际化在非洲自贸区不断提速，无论是在基础设施投资、矿产开发，还是促进经贸合作、加强跨境金融体系、信息共享、市场共存发展方面，双方经贸合作都将步入一个崭新的时期。

中国银行业是推动非洲“人民币化”进程的主要力量

中国银行业在促进非洲“人民币化”进程中将扮演举足轻重的角色。通过开展国际结算业务、国际银行卡业务、设立离岸清算银行进行资金托管，并与各国央行签署双边货币互换协议，中资银行可以积极开展国际中间业务，并共享中国经济高速发展、非洲“人民币化”所带来的稳定收益。

中国银行业在非洲自贸区“人民币化”进程中起着关键作用。随着中国经济的持续发展，以中国银行业为代表的中国金融部门必将取得长足进步。中国银行业资产规模庞大、业务种类繁多、外汇储备丰富、市场空间广阔、金融创新能力强大。在推进人民币国际化进程中，中国银行业无疑将起到主导作用。例如，中国银行现已在南非、安哥拉、赞比亚、毛里求斯、肯尼亚、摩洛哥、坦桑尼亚和吉布提等非洲国家设有分支机构和代表处，为人民币支付提供便利。

中国金融体系相对完善，抗风险能力较强，金融制度科学合理，主要表现在信用建设，金融产品丰富多样以及金融创新能力和发展突出上。中国已经成为重要的世界金融大国。非洲各国和企业应该充分认识到这一点，加强与在非中资银行的业务往来，寻求新的合作机遇，加强非洲同中国的经贸往来，积极推进中、非两个市场的建设。

但我们也必须认识到，人民币汇率波动所带来的风险。人民币国际化是在以美元和欧元等货币主导的国际外汇市场上进行的。汇率的波动在所难免。尽管人们对中国经济从新冠疫情中复苏充满了希望，人民币或许还将持续升值，但是从长远来看，却难以预测。非洲资源型企业要做好充分的准备，利用已经建成的人民币离岸金融中心开展离岸金融交易，实现人民币直接结算，降低交易成本，同时加强与非洲金融机构的合作。这一举措的成果是，初步建立了稳固的信用体系，增强了市场信心，同时，也为非中经贸合作提供强有力的资金保障。

较早前于南非开普敦举行的金砖国家外长峰会上，金砖国家正在考虑建立一种新的国际贸易共同货币替代美元。自2015年以来，金砖国家已设立了1000亿美元的应急储备安排，其中中国承诺出资410亿美元，约占41%。因此，人民币对维护“金砖五国”的金融稳定具有重要意义。非洲大陆自由贸易区有可能成为世界上最大的自由贸易区。随着非洲大陆的不断发展，一体化程度的提高，人民币作为区域性货币将在推动贸易和投资方面发挥重要作用。在非洲《2063年议程》框架内，由经济结构转型与包容性增长驱动的发展愿景中，人民币对推动非洲走向更加繁荣、更加完善和更加有效的未来，有着不可替代的作用。

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