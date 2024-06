Waardedrijvers #4: De Kunst Van Het Waarderen

Vorige maand schreef mijn collega Abed een leerzame blog over (alternatieve) waarderingsmethodes in de wereld van startups. In de meeste gevallen...

Vorige maand schreef mijn collega Abed een leerzame blog over (alternatieve) waarderingsmethodes in de wereld van startups. In de meeste gevallen zijn waarderingsmethodes voor startups niet representatief voor de waardering van een gemiddelde mkb-onderneming. Voor mkb-ondernemingen geldt vaker dat historische bedrijfsresultaten een indicatie kunnen vormen voor verwachte inkomsten, wat de grondslag is voor de waardering.

Om als specialist de ondernemingswaarde te bepalen, kunnen meerdere waarderingsmethodieken worden gebruikt. Hierbij spelen twee financiële maatstaven een cruciale rol: vrije kasstomen (FCF) of Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, (EBITDA), ofwel operationele winstgevendheid. Hoewel beide termen een indicatie geven van de financiële prestaties van een onderneming, verschillen ze aanzienlijk in hun inhoud, doel en focus. Voor een beter begrip van deze, in bedrijfswaarderingen, veelvoorkomende termen, geef ik hier graag een toelichting op.

Operationele winstgevendheid (EBITDA)

De EBITDA van een mkb-onderneming geeft een beeld van de winstgevendheid uit operationele bedrijfsactiviteiten. Dus datgene wat wordt verdiend met de kernactiviteiten van de onderneming. De EBITDA houdt geen rekening met niet-operationele zaken zoals bijvoorbeeld de financieringsstructuur. Het grote voordeel hiervan is dat de winstgevendheid van bedrijven en sectoren, op EBITDA-niveau goed vergeleken kan worden, ongeacht de specifieke financierings- en investeringsbeslissingen van de onderneming.

Vrije kasstroom (FCF)

Een meer compleet beeld van de winstgevendheid van een onderneming biedt de FCF. De FCF heeft als basis de EBIT en houdt daarnaast rekening met vennootschapsbelasting en mutaties in vaste activa en het netto werkkapitaal. Hierdoor houdt FCF, ten opzichte van EBITDA, bijvoorbeeld ook rekening met noodzakelijke investeringen voor toekomstige groei en belastingbetalingen. De FCF geeft een beeld van de daadwerkelijk gegenereerde kasstromen, ná alle uitgaven. Het is aan de aandeelhouder of hij met FCF rente betaalt, schulden aflost of dividend uitkeert.

Conclusie

Kortom, als we alleen vertrouwen op EBITDA in bedrijfswaarderingen, missen we belangrijke aspecten zoals toekomstige uitbreidingsinvesteringen in activa of werkkapitaal en belastingverplichtingen, wat kan leiden tot een verkeerde inschatting van de ondernemingswaarde. Wel is EBITDA waardevol voor een gemakkelijke en evenwichtige vergelijking van verschillende ondernemingen in de markt. Door inzicht te krijgen in de FCF, hebben we een nauwkeuriger beeld van het vermogen van een onderneming om cash te genereren en waarde te creëren op de lange termijn. Een goede analyse van de FCF stelt de aandeelhouder in staat om betere beslissingen te nemen over groei, investeringen, financieringen en waardecreatie.

Het is daarom belangrijk om zowel de EBITDA als de FCF te beoordelen bij de waardering. Bij Schuiteman M&A – Corporate Finance passen we deze aanpak toe door onze, op de FCF gebaseerde Discounted Cash Flow (DCF)-waarderingen, te vergelijken met de EBITDA-multiple waarderingsmethode. Dit geeft een completer beeld van de ondernemingsactiviteiten en de waarde, en helpt bij het nemen van weloverwogen investeringsbeslissingen. Belangrijk hierbij is dat de waarderingsuitkomst niet vanzelfsprekend de prijs in de markt is. Hierbij spelen nog veel andere factoren een rol. Vandaar dat de kunst van een ondernemingswaardering, geen exacte wetenschap is.

