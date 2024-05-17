حرصاً من المملكة العربية السعودية علي إستحداث الأنظمة التي يكون لها أثر مباشر علي النمو الإقتصادي بالمملكة ، ومن أهم تلك الأنظمة هو نظام الشركات السعودي الجديد والذي يضم كيانات قانونية مختلفة ، وقامت الهيئة الملكية بإستحداث كيان قانوني جديد وهو الشركات غير الربحية ، يساعد علي تعزيز القطاع غير الربحي داخل المملكة ، وتم وضع ضوابط تلك الشركات بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 132) في 1-12-1443 هجرياً ، وهو ما سوف نتناوله بالشرح فيما يلي :
معنى الشركات الغير الربحية
أنواع الشركات غير الربحية في النظام السعودي .
نطاق المصارف والمجالات للشركة غير الربحية في النظام السعودي .
الأحكام المتعلقة بالعضوية وفئاتها وحالات إنهاء العضوية للشركة غير الربحية في النظام السعودي .
ضوابط توزيع الأرباح للشركة غير الربحية في النظام السعودي .
ما هي الشركات الغير الربحية؟
وفقًا لنظام الشركات السعودي الجديد، تُعرّف الشركة غير الربحية بأنها شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مبسطة، تهدف إلى تحقيق منفعة عامة أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو خيرية، دون السعي لتحقيق الربح.
بمعنى آخر، تختلف الشركات غير الربحية عن الشركات التجارية التقليدية في كونها لا تهدف إلى تحقيق أرباح مادية للمساهمين أو المالكين.
وتتميز الشركات غير الربحية في المملكة العربية السعودية بالخصائص التالية:
الأهداف: تسعى الشركات غير الربحية إلى تحقيق أهداف اجتماعية أو خيرية أو ثقافية أو رياضية أو بيئية، بدلاً من تحقيق الربح المادي.
توزيع الأرباح: لا يجوز للشركات غير الربحية توزيع أرباحها على المساهمين أو المالكين.
الحوكمة: تخضع الشركات غير الربحية لرقابة وإشراف من قبل الجهات الحكومية المختصة، مثل وزارة التجارة ووزارة التنمية الاجتماعية.
التمويل: تحصل الشركات غير الربحية على تمويلها من خلال التبرعات والمنح الحكومية والرسوم والاشتراكات.
ما هي أنواع الشركات غير الربحية في النظام السعودي؟
تنقسم الشركات غير الربحية في النظام السعودي إلي نوعين : الشركات غير الربحية العامة والشركات غير الربحية الخاصة .
الشركات غير الربحية العامة : هي شركة تتخذ شكل الشركة المساهمة ولا يجوز لها إتخاذ أي شكل قانوني أخر ، والربح الناتج عنها يُنفق في المصارف والمجالات غير الربحية العامة والتي تهدف لخدمة المجتمع ، وتُحدد وزارة التجارة السعودية بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تلك المصارف والمجالات ، ويكون لها نظام أساسي .
الشركات غير الربحية الخاصة : هي شركة تتخذ شكل الشركة المساهمة أو المساهمة المبسطة أو ذات المسئولية المحدودة ولا يجوز لها إتخاذ أي شكل قانوني أخر ، والربح الناتج عنها يُنفق في المصارف والمجالات غير الربحية ، ويكون لها نظام أساسي أو عقد تأسيس.
- لا يجوز للشركات غير الربحية طرح الأسهم للإكتتاب العام ، ويسري عليها الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه وبما لا يتعارض مع طبيعتها ، كل ذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص .
- لا يكون قرار التعديل علي النظام الأساسي للشركة غير الربحية العامة فيما يتعلق بالتصرف في الأصول أو تعديل صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف ومجالات الشركة ، إلا بعد الحصول علي موافقة الوزارة .
نطاق المصارف والمجالات للشركة غير الربحية في النظام السعودي :
1- يشترط عند تأسيس الشركة غير الربحية العامة النص في النظام الأساسي علي المصارف والمجالات غير الربحية العامة ، ويشترط
أيضاً عند تأسيس الشركة غير الربحية الخاصة النص في النظام الأساسي أو عقد التأسيس علي المصارف والمجالات غير الربحية الخاصة.
- ولقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام السعودي في نص المادة 70 تلك المصارف والمجالات غير الربحية العامة ، وهي كالتالي :
(الأنشطة الدينية – التعليم والتدريب والأبحاث ومجالاتها – الشئون الصحية والنفسية والتمريض وعلاج المرضي وخدماتها – برامج رعاية الأسرة والطفولة – دعم برامج التأهيل المهني والصحي والإجتماعي والنفسي والعلمي – الآداب والثقافة والفنون والمواهب والهوايات وأنشطتها – التراث والسياحة والترفيه وأنشطتها – دعم ورعاية الحرف والمهن بمختلف أنواعها – الأنشطة الرياضية – تقديم الخدمات القانونية لخدمة المجتمع – دعم ورعاية برامج المواطنة والتنمية الإجتماعية والإقتصادية – دعم برامج توفير الإسكان لفئات المجتمع – برامج مكافحة الفقر وتقديم الإعانات لمستحقيها – دعم الدخل وصيانته – أنشطة تقنية المعلومات والبيانات والذكاء الإصطناعي – حماية البيئة والحياة الفطرية – دعم برامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك – إنشاء أو تشغيل أو صيانة المستشفيات والمراكز الطبية – دعم وتمكين الإستثمار الإجتماعي والأعمال التطوعية – أي مصارف ومجالات غير ربحية عامة أخري تحددها الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي) .
2- يجوز للشركة غير الربحية الحصول علي العوائد النقدية أو العينية مقابل أي عمل أو منتج أو خدمة لها ، ولها أن تمارس أي نشاط مشروع يمكنها من تحقيق الأرباح التي تُنفق في المصارف والمجالات المنصوص عليها بعقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي .
الأحكام المتعلقة بالعضوية وفئاتها وحالات إنهاء العضوية للشركة غير الربحية في النظام السعودي :
لكل شريك أو مساهم الحق في إكتساب العضوية للشركات غير الربحية ، ويكون لكل حصة أو سهم في رأس مال الشركة غير الربحية صوت واحد في إجتماعات الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين ، ومع ذلك يجوز النص في عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي علي تحديد فئات لتلك العضوية ومنحهم حقوقاً وإمتيازات ، أو أن تضع قيوداً علي تلك الفئات .
يترتب علي كل فئة من تلك الفئات حقوقاً وإلتزامات متساوية للأعضاء ، ويكتسب العضو جميع الحقوق والإمتيازات بما في ذلك الحق في الإشتراك بمداولات الجمعيات وحق الإطلاع علي سجلات الشركة ووثائقها .
تنتهي العضوية للشركات غير الربحية بالوفاة أو زوال الشخصية الإعتبارية أو بالتنازل عن العضوية للغير في الشركات غير الربحية الخاصة أو أن يتم الإلغاء أو إنقضاء الشركة وفقاً لعقد التأسيس أو النظام الأساسي ، أو بإنتهاء مدة العضوية دون تجديد .
في حالة إنهاء العضوية بناءً علي طلب العضو ، فيكون مسئولاً وحده عن تعويض الشركة إذا ترتب علي ذلك إخلال بإلتزامه تجاهها .
تلتزم الشركة غير الربحية بقيد بيانات الأعضاء في سجل خاص يُعد لهذا الغرض ، وقيد تلك البيانات بالسجل التجاري للشركة وإخطار السجل بأي بيانات تطرأ عليه خلال 15 يوماً من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري أو من تاريخ التعديل .
يجوز للشركة غير الربحية قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية وإدارتها وإستثمارها وفقاً لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف بحسب الأحوال .
ضوابط توزيع الأرباح للشركة غير الربحية في النظام السعودي :
- علي الشركة غير الربحية إنفاق الأرباح الناتجة عن مزاولة النشاط في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي، ويجوز النص علي خصم نسبة لا تتجاوز 30% من الأرباح لتنمية إستثمارات الشركة أو التوسع في أعمالها ، ما لم ينص عقد الشركة أو النظام الأساسي علي خلاف ذلك ، ولا يترتب علي ذلك زيادة رأس مال الشركة .
- إذا كان أحد أعضاء الشركة أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين مشمولين بمصارف ومجالات الشركة غير الربحية والمنصوص عليها بعقد التأسيس أو النظام الأساسي ، فيكون الحد الأقصي لنسبة الأرباح التي يمكن توزيعها 10% .
- يجوز للشركة غير الربحية دفع المكأفات والمزايا العينية للمديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين مقابل الخدمات والأعمال التي يقدمونها للشركة .
- يجوز لأي عضو من أعضاء الشركة غير الربحية رفع الدعاوي القضائية أمام الجهة القضائية المختصة نيابة عن الشركة لطلب إسترداد أي أرباح تُوزع بالمخالفة لما تم النص عليه .
- لا يجوز لدائني أعضاء الشركة غير الربحية العامة طلب التنفيذ علي أسهم العضو أو علي الحقوق المتصلة بها .
يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة الإعتبارية العامة المسموح لها بذلك ، تأسيس شركات غير ربحية .
ولموظفي القطاع العام الحق في تأسيس شركات غير ربحي عامة أو الإشتراك في تأسيسها .
الإعفاء المُقرر للشركات غير الربحية :
تضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع وزارة التجارة ، الضوابط اللازمة لعدم خضوع الشركات غير الربحية لأحكام جباية الزكاة وإعفائها من الضرائب ، وحسم التبرعات المقدمة للشركات عند تحديد الوعاء الضريبي للمكلف .
وفي الختام ، نجد أن الهيئة الملكية السعودية تتميز بالمرونة في إستحداث كيانات قانونية تساعد علي النمو الإقتصادي بالمملكة ، وسمحت لفئات مختلفة في أن تكون عضواً مؤسساً للشركات غير الربحية مما يعود بالنفع علي القطاع غير الربحي ، وذلك بشكل إيجابي مع تحقق رؤية المملكة لعام 2030 .
ونحن نعمل دوماً جاهدين كمؤسسة قانونية ذات خبرة قانونية في النظام السعودي وأحكامه علي تسهيل كل ما يتعلق بتأسيس الشركات غير الربحية داخل المملكة العربية السعودية للسادة المستثمرين العرب والأجانب .
لذلك يسر مؤسسة السعدني وخليفة للإستشارات القانونية ، أن نكون شركائكم في النجاح والتطور الدائم .
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