Schliesslich hat das Kantonale Steueramt Zürich seine Praxis in Bezug auf unternehmerische Fördermodelle kommuniziert. Demnach schliessen à-fonds-perdu-Beiträge, Darlehen sowie auf Förderseite auch Impact Investments eine Steuerbefreiung nicht aus. Voraussetzung ist allerdings, dass die Stiftungen die Fördermittel in Bereichen einsetzen, in denen noch kein Markt besteht, damit die steuerbefreiten Stiftungen nicht in Konkurrenz zu nicht steuerbefreiten Investoren treten. Ausserdem müssen die an die Stiftung zurückfliessenden Mittel wieder für gemeinnützige Zwecke verwendet werden.

