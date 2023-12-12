主要目次
視点
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電子提供制度2年目に向けて総会資料の送付形態を考える
坂東照雄（ICJ）
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任意の指名委員会をめぐるガバナンス改革
中村直人（弁護士）
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株主総会招集通知の送付形態の分析──株主総会資料の電子提供制度の導入初年度の状況──
山田和彦（弁護士）
後藤晃輔（弁護士）
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従業員向けインセンティブ報酬制度導入・運用の実務（下）
齋藤宏一（弁護士）
佐賀洋之（弁護士）
香川遼太郎（弁護士）
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上場企業における経営者報酬制度の設計・開示状況
──日経225社、スタンダード・グロース市場上場企業各50社（2023年6月時点）──
水谷 晶（HRガバナンス・リーダーズ）
安生直史（HRガバナンス・リーダーズ）
朝田悠人（HRガバナンス・リーダーズ）
小沢潤子（HRガバナンス・リーダーズ）
根岸純伍（HRガバナンス・リーダーズ）
北島育雄（HRガバナンス・リーダーズ）
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買収防衛策をめぐる近時の動向──2023年株主総会を中心に──
磯野真宇（弁護士）
秀永祐介（みずほ信託銀行）
- ESG株主に聞く＜第3回＞オーストラリア企業責任センター
2023年6月総会
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招集通知における役員報酬関連記載の分析 （2）事業報告の記載の分析
澁谷展由（弁護士・公認不正検査士）
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事業報告の記載事例分析＜第2回＞
三菱UFJ信託銀行 法人コンサルティング部 会社法務・コーポレートガバナンスコンサルティング室
2023年10月総会57社の分析
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1．開催日・開始時刻
1-1．開催日
1-2．開始時刻
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2．開催会場・バーチャル総会
2-1．開催会場
2-2．バーチャル総会
- 3．出席株主数
- 4．所要時間
- 5．書面等による事前質問
- 6．当日の質問（発言）者数
- 7．お土産
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8．決議事項に関するトピック
8-1．議案の賛否、株主提案権、議案の変更・取下げおよび動議
8-2．主な定款変更議案の内容
- 9．報告事項等に関するトピック
- 10．電子提供措置の開始日・有価証券報告書の開示日
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11．電子提供制度対応に係る株主宛送付物
11-1．本年の招集通知の送付形態
11-2．来年の招集通知の送付形態
- 記載例・開示例
- 一般会場開催会社の開催場所一覧
- 各社の開催状況一覧
- 株主の質問
臨時総会動向（10月開催6社）
Originally published by SHOJIHOMU Co., Ltd..
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