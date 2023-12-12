主要目次

視点

  • 電子提供制度2年目に向けて総会資料の送付形態を考える
    　　　坂東照雄（ICJ）
  • 任意の指名委員会をめぐるガバナンス改革
    　　　中村直人（弁護士）
  • 株主総会招集通知の送付形態の分析──株主総会資料の電子提供制度の導入初年度の状況──
    　　　山田和彦（弁護士）
    　　　後藤晃輔（弁護士）
  • 従業員向けインセンティブ報酬制度導入・運用の実務（下）
    　　　齋藤宏一（弁護士）
    　　　佐賀洋之（弁護士）
    　　　香川遼太郎（弁護士）
  • 上場企業における経営者報酬制度の設計・開示状況
    ──日経225社、スタンダード・グロース市場上場企業各50社（2023年6月時点）──
    　　　水谷　晶（HRガバナンス・リーダーズ）
    　　　安生直史（HRガバナンス・リーダーズ）
    　　　朝田悠人（HRガバナンス・リーダーズ）
    　　　小沢潤子（HRガバナンス・リーダーズ）
    　　　根岸純伍（HRガバナンス・リーダーズ）
    　　　北島育雄（HRガバナンス・リーダーズ）
  • 買収防衛策をめぐる近時の動向──2023年株主総会を中心に──
    　　　磯野真宇（弁護士）
    　　　秀永祐介（みずほ信託銀行）
  • ESG株主に聞く＜第3回＞オーストラリア企業責任センター

2023年6月総会

  • 招集通知における役員報酬関連記載の分析　（2）事業報告の記載の分析
    　　　澁谷展由（弁護士・公認不正検査士）
  • 事業報告の記載事例分析＜第2回＞
    　　　三菱UFJ信託銀行 法人コンサルティング部 会社法務・コーポレートガバナンスコンサルティング室

2023年10月総会57社の分析

  • 1．開催日・開始時刻
    1-1．開催日
    1-2．開始時刻
  • 2．開催会場・バーチャル総会
    2-1．開催会場
    2-2．バーチャル総会
  • 3．出席株主数
  • 4．所要時間
  • 5．書面等による事前質問
  • 6．当日の質問（発言）者数
  • 7．お土産
  • 8．決議事項に関するトピック
    8-1．議案の賛否、株主提案権、議案の変更・取下げおよび動議
    8-2．主な定款変更議案の内容
  • 9．報告事項等に関するトピック
  • 10．電子提供措置の開始日・有価証券報告書の開示日
  • 11．電子提供制度対応に係る株主宛送付物
    11-1．本年の招集通知の送付形態
    11-2．来年の招集通知の送付形態
  • 記載例・開示例
  • 一般会場開催会社の開催場所一覧
  • 各社の開催状況一覧
  • 株主の質問

臨時総会動向（10月開催6社）

Originally published by SHOJIHOMU Co., Ltd..

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