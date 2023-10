ARTICLE

Sur les conditions du prêt, on retiendra la règle simple suivante: une transaction at arm's length est par principe admissible. Si une société prête de l'argent à son actionnaire aux mêmes conditions que le ferait un tiers, l'opération est légitime et n'est soumise à aucune restriction particulière. Les conditions at arm's length ne visent pas seulement le taux d'intérêt du prêt, mais également les garanties de solvabilité en vue du remboursement. Le fait de conclure le prêt at arm's length permet de s'épargner l'examen de plusieurs questions tout en offrant une bonne sécurité juridique.

