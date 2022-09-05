Закон наділив більшими правами міноритарних акціонерів, які володіють 5% і більше простих акцій товариства. Так, на вимогу таких акціонерів можуть бути скликані позачергові загальні збори, проведена незалежна оцінка майна та аудиторська перевірка діяльності АТ.

Також посилено захист прав міноритарних учасників товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю (“ТОВ/ТДВ”). Зокрема, передбачено, що обов'язково включаються до порядку денного загальних зборів питання, що вносяться учасниками товариства, які у сукупності володіють 5% або більше статутного капіталу.

Відповідно до змін, що вносяться Законом до Господарськопроцесуального кодексу, такі міноритарні учасники (акціонери) мають право подати позов про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі її посадовою особою.